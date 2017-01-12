11:35, 05 Mart 2017 Pazar

TSK: Kandil'de 11 PKK'lÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼



Foto: ArÅŸiv

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri, Irak'Ä±n kuzeyi Kandil bÃ¶lgesinde bulunan terÃ¶r noktalarÄ±na 28 Åžubat tarihinde yapÄ±lan harekatta 11 PKK'lÄ±nÄ±n etkisiz hale getirildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince (TSK) 28 Åžubat'ta dÃ¼zenlenenÂ hava harekatÄ±nda, Irak'Ä±n kuzeyiÂ KandilÂ bÃ¶lgesinde 11Â PKK mensubunun etkisiz hale getirildiÄŸi bildirildi. TSK'dan yapÄ±lan bilgilendirmede, 28 Åžubat SalÄ± gÃ¼nÃ¼ 19.33-20.28 saatleri arasÄ±nda Irak kuzeyi Kandil, AvaÅŸin-Basyan bÃ¶lgelerine yÃ¶nelik olarak, alÄ±nan anlÄ±k bir istihbaratÄ±n deÄŸerlendirilmesi sonucu TÃ¼rk Hava Kuvvetlerine ait savaÅŸ uÃ§aklarÄ±yla hava harekatÄ± dÃ¼zenlendiÄŸi, barÄ±nma yerleri, maÄŸara ve sÄ±ÄŸÄ±naklarÄ±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 16 hedefin imha edildiÄŸi anÄ±msatÄ±ldÄ±. Bilgilendirmede, hava harekatÄ± sonucu bÃ¶lgede yapÄ±lan keÅŸif ve tespitlerin ardÄ±ndan Kandil bÃ¶lgesinde 11 PKK Ã¼yesinin etkisizÂ hale getirildiÄŸinin belirlendiÄŸi ifade edildi.

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