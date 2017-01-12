TSK: Kandil'de 11 PKK'lÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince (TSK) 28 Åžubat'ta dÃ¼zenlenenÂ hava harekatÄ±nda, Irak'Ä±n kuzeyiÂ KandilÂ bÃ¶lgesinde 11Â PKK mensubunun etkisiz hale getirildiÄŸi bildirildi.
TSK'dan yapÄ±lan bilgilendirmede, 28 Åžubat SalÄ± gÃ¼nÃ¼ 19.33-20.28 saatleri arasÄ±nda Irak kuzeyi Kandil, AvaÅŸin-Basyan bÃ¶lgelerine yÃ¶nelik olarak, alÄ±nan anlÄ±k bir istihbaratÄ±n deÄŸerlendirilmesi sonucu TÃ¼rk Hava Kuvvetlerine ait savaÅŸ uÃ§aklarÄ±yla hava harekatÄ± dÃ¼zenlendiÄŸi, barÄ±nma yerleri, maÄŸara ve sÄ±ÄŸÄ±naklarÄ±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 16 hedefin imha edildiÄŸi anÄ±msatÄ±ldÄ±.
Bilgilendirmede, hava harekatÄ± sonucu bÃ¶lgede yapÄ±lan keÅŸif ve tespitlerin ardÄ±ndan Kandil bÃ¶lgesinde 11 PKK Ã¼yesinin etkisizÂ hale getirildiÄŸinin belirlendiÄŸi ifade edildi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Hollanda ve Almanya'da referandum etkinliklerine izin verilmemesine iliÅŸkin, "GideceÄŸiz Avrupa'daki vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zla da buluÅŸacaÄŸÄ±z. Bunu ne PKK haini engelleyebilir ne de vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zla gÃ¼Ã§lÃ¼ baÄŸÄ±mÄ±zdan rahatsÄ±z olanlar engelleyebilir" dedi
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda PolatlÄ±'daki 58. TopÃ§u TugayÄ± ile TopÃ§u ve FÃ¼ze Okul KomutanlÄ±ÄŸÄ±'nda yaÅŸanan olaylar nedeniyle 285'i tutuklu 330 sanÄ±k hakkÄ±nda aÃ§Ä±lan davanÄ±n ikinci haftasÄ± yarÄ±n baÅŸlÄ±yor
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Canikli, Hatay'a dÃ¼ÅŸen Suriye'ye ait savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±ndan paraÅŸÃ¼tle atlayan pilotla ilgili, " Ä°Ã§inde bulunduÄŸumuz an itibarÄ±yla pilotun tedavisi devam ediyor. BÃ¼tÃ¼n olay netleÅŸtikten sonra buna iliÅŸkin karar da verilecek ama ÅŸu an olay Ã§ok taze." dedi
Bu haftaki mesaisinde rekor kÄ±rarak, uluslararasÄ± anlaÅŸmalarÄ±n onaylanmasÄ±na iliÅŸkin 97 tasarÄ±yÄ± yasalaÅŸtÄ±ran Meclis, gelecek hafta bu rekoru geÃ§mek iÃ§in mesai yapacak
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri, Irak'Ä±n kuzeyi Kandil bÃ¶lgesinde bulunan terÃ¶r noktalarÄ±na 28 Åžubat tarihinde yapÄ±lan harekatta 11 PKK'lÄ±nÄ±n etkisiz hale getirildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Resmi Gazete'de geÃ§en yÄ±l yayÄ±mlanarak yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe giren Gayrimenkul SertifikasÄ±'nÄ±n ilk uygulamasÄ±, TOKÄ° Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde Makro Ä°nÅŸaat'Ä±n Park Mavera Projesi'nde gerÃ§ekleÅŸtirilecek
KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n genÃ§ sanatÃ§Ä±larÄ±n desteklenmesi iÃ§in baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± GENÃ‡DES Projesi'ne baÅŸvurular yarÄ±n sona erecek
Maliye BakanÄ± AÄŸbal, "KDV'yi yerli Ã¼retim Ã¼zerinde baskÄ± olmaktan, caydÄ±rÄ±cÄ± unsur olmaktan Ã§Ä±karacaÄŸÄ±z. KDV Kanununu baÅŸtan sona yeniden dizayn edeceÄŸiz." dedi
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, TÃ¼rkiye olarak DoÄŸu Afrika ve Yemen'de yardÄ±ma muhtaÃ§lara yÃ¶nelik, "Ä°nsanlÄ±ÄŸÄ±n #UmuduOl" yardÄ±m kampanyasÄ± baÅŸlattÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Hatay'Ä±n merkez Antakya ilÃ§esi YaylacÄ±k Mahallesi kÄ±rsalÄ±na dÃ¼ÅŸen Suriye'ye ait savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±ndan paraÅŸÃ¼tle atlayan pilot bulunarak, hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±
KÄ±ÅŸ mevsimin hala etkisini hissettirdiÄŸi Tunceli'de, yaban hayatÄ±nÄ±n korunmasÄ± iÃ§in doÄŸaya yem bÄ±rakÄ±ldÄ±.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, "3 Mart 2017'de yayÄ±mlanan son raporun Ã¼lkemizle ilgili kÄ±sÄ±mlarÄ±nÄ±n kabul edilemeyecek iddialar, yanlÄ±ÅŸ tanÄ±mlamalar ve gerÃ§ekten uzak yorumlar iÃ§erdiÄŸi gÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼r" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Cuma gÃ¼nleri namazdan Ã¶nce okunan Cuma Hutbesi'nin iÅŸitme engelliler tarafÄ±ndan anlaÅŸÄ±lmasÄ± iÃ§in iÅŸaret dili uygulamasÄ±nÄ± baÅŸlattÄ±
Suriye'ye ait Mig21 tipi bir savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± Ä°dlibâ€™in kuzeyinde dÃ¼ÅŸtÃ¼
Eski MHP Milletvekili OÄŸan'Ä±n konuÅŸtuÄŸu kÃ¼rsÃ¼yÃ¼ deviren kiÅŸi, salonda bulunanlar tarafÄ±ndan uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±
AFAD ve UMKE ekiplerince gerÃ§ekleÅŸtirilen tatbikatta senaryo gereÄŸi Ã§Ä±ÄŸ altÄ±nda kalan 3 daÄŸcÄ±dan 2'si yaralÄ±, 1'i ise Ã¶lÃ¼ olarak kar altÄ±ndan Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±