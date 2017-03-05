TÃ¼rksat 6A tamamen milli katkÄ±larla TÃ¼rkiye'de Ã¼retilecek

UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ±Â Ahmet Arslan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, TÃ¼rkiye uzay konusunda geÃ§miÅŸten beri Ã§alÄ±ÅŸmalar yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n daha dar Ã¶lÃ§ekli yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ifade etti.
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanlÄ±ÄŸÄ± dÃ¶neminde uzay ve havacÄ±lÄ±k konusunda Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Arslan, "Biz, UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± olarak Uzay ve HavacÄ±lÄ±k Teknolojileri Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kurduk ve bu 5 yÄ±ldÄ±r genel mÃ¼dÃ¼rlÃ¼k statÃ¼sÃ¼nde hizmet veriyordu." diye konuÅŸtu.
Bu konuda ajans seviyesinde bir kuruluÅŸ kurmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± anlatan Arslan, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:
"Gerek havacÄ±lÄ±k sanayisinin geliÅŸmesi gerek uzaydaki geliÅŸmeler gerekse Ã¼lkemizin uzaydaki uydular marifetiyle aldÄ±ÄŸÄ± yer Ã§erÃ§evesinde artÄ±k bunun bir genel mÃ¼dÃ¼rlÃ¼k seviyesinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼lemeyeceÄŸi, bunun bir ajans seviyesinde olmasÄ± gerektiÄŸini ve Ã¼lkemizin de artÄ±k uzayda olmasÄ± gerektiÄŸini, uzay politikalarÄ±na, havacÄ±lÄ±k politikalarÄ±na yÃ¶n veren Ã¼lkeler arasÄ±nda olmasÄ± gerektiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z iÃ§in ajans seviyesinde bir kuruluÅŸ kurduk, kuruyoruz."
12 Ã¼lkenin uydu fÄ±rlatma kabiliyetine sahip olduÄŸunu sÃ¶yleyen Arslan, TÃ¼rkiye'nin de Uzay AjansÄ±yla bu Ã¼lkeler arasÄ±na gireceÄŸini kaydetti.
Ã–zellikle astronot eÄŸitimi dahil, birÃ§ok konuda bu Ã¼lkeler arasÄ±nda yer alacaklarÄ±nÄ± anlatan Arslan, ÅŸÃ¶yle devam etti:
"Uzaya uydu fÄ±rlatma kabiliyeti dahil ki bugÃ¼n dÃ¼nyada 12 Ã¼lke uydu fÄ±rlatma kabiliyetine sahip, bunlarÄ±n arasÄ±na girmiÅŸ olacaÄŸÄ±z. Zaten kendi uydumuzu Ã¼retmekle ilgili geÃ§miÅŸten beri dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerimiz vardÄ±. Biz yaklaÅŸÄ±k 10 yÄ±ldÄ±r Ã¼rettiÄŸimiz uydularda TÃ¼rk mÃ¼hendislerinin bu yeteneÄŸini ve bu yetkinliÄŸini kazanabilmesi adÄ±na mÃ¼hendislerimizi dÃ¼nyanÄ±n her yerinde Ã¼retim safhalarÄ±nda da bulunduruyorduk. MÃ¼hendislerimiz gerekli yetkinliÄŸe sahip oldular. Ãœlkemizde bu yetkinlikte gerekli eÄŸitimli, donanÄ±mlÄ± personel var artÄ±k. TÃ¼rksat 5A ve 5B ile birlikte yerli Ã¼rÃ¼n katkÄ±sÄ±nÄ±, milli Ã¼rÃ¼n katkÄ±sÄ±nÄ± artÄ±rarak Ã¼lkemizde de artÄ±k uydu parÃ§alarÄ±nÄ± Ã¼retebilir hale geleceÄŸiz ve TÃ¼rksat 6A'yÄ± inÅŸallah tamamen milli ve yerli katkÄ±larla Ã¼lkemizde Ã¼retmiÅŸ olacaÄŸÄ±z. DolayÄ±sÄ±yla TÃ¼rkiye Uzay AjansÄ±yla birlikte bundan sonra uydu Ã¼reten, uydu fÄ±rlatan ama bununla yetinmeyip uydu ihraÃ§ eden bir Ã¼lke haline gelmek istiyoruz. Tabii sadece uydu yapmak yetmiyor. BunlarÄ±n fÄ±rlatÄ±labilme kapasitesi ve kabiliyeti de Ã¼lkeler iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli. Bu sektÃ¶rde avantaj saÄŸlamÄ±ÅŸ oluyor. Biz de inÅŸallah TÃ¼rkiye Uzay AjansÄ±yla birlikte artÄ±k fÄ±rlatma kabiliyetine de haiz bir Ã¼lke olacaÄŸÄ±z."
Bakan Arslan, TÃ¼rkiye Uzay AjansÄ±nÄ±n kurulmasÄ±na iliÅŸkin, "Ãœlkemizde de artÄ±k uydu parÃ§alarÄ±nÄ± Ã¼retebilir hale geleceÄŸiz ve TÃ¼rksat 6A'yÄ± inÅŸallah tamamen milli ve yerli katkÄ±larla Ã¼lkemizde Ã¼retmiÅŸ olacaÄŸÄ±z" dedi
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