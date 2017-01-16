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14:40, 05 Mart 2017 Pazar
Politika
13:31, 05 Mart 2017 Pazar

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Meclis kendi rekorunu kÄ±rmak iÃ§in mesai yapacak
Meclis kendi rekorunu kÄ±rmak iÃ§in mesai yapacak

Bu haftaki mesaisinde rekor kÄ±rarak, uluslararasÄ± anlaÅŸmalarÄ±n onaylanmasÄ±na iliÅŸkin 97 tasarÄ±yÄ± yasalaÅŸtÄ±ran Meclis, gelecek hafta bu rekoru geÃ§mek iÃ§in mesai yapacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Bu haftaki mesaisinde rekor kÄ±rarak 97 tasarÄ±yÄ± kabul edip yasalaÅŸtÄ±ranÂ Meclis, gelecek hafta buÂ rekoru geÃ§mek iÃ§inÂ mesaiÂ yapacak.

TBMMÂ Genel Kurulu bu hafta, bazÄ± uluslararasÄ± anlaÅŸma ve mutabakat metinlerinin onaylanmasÄ±na iliÅŸkinÂ tasarÄ±lar iÃ§in mesai yapacak. Genel Kurul gÃ¼ndeminde yaklaÅŸÄ±k 190 tasarÄ± bulunuyor.

Genel Kurul, 28 Åžubat SalÄ±, 1 Mart Ã‡arÅŸamba ve 2 Mart PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ olmak Ã¼zere 3 gÃ¼nlÃ¼k mesaisinde, bazÄ± uluslararasÄ± anlaÅŸma ve mutabakat metinlerinin onaylanmasÄ±na iliÅŸkin toplam 97 tasarÄ±yÄ± kabul ederek rekor kÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.

Meclis, 14-15-16 mart salÄ±, Ã§arÅŸamba ve perÅŸembe gÃ¼nleri iseÂ TÃ¼rkiye Uzay AjansÄ±Â kurulmasÄ±na iliÅŸkin tasarÄ±yÄ± ele alarak yasalaÅŸtÄ±rdÄ±ktan sonra,Â halkoylamasÄ± nedeniyle, 16 Mart PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼nden itibaren Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na ara verecek.

Ä°HTÄ°SAS KOMÄ°SYONLARI

TBMM DilekÃ§e ve Ä°nsan HaklarÄ±nÄ± Ä°nceleme Komisyonu Ã¼yelerinden oluÅŸan Karma Komisyon bÃ¼nyesinde oluÅŸturulan Alt Komisyon, 9 Mart PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ toplanacak.

Kamu DenetÃ§iliÄŸi Kurumu denetÃ§ileri Yahya Akman, Arif DÃ¼lger, Mustafa Ã–zyar, Celile Ã–zlem TunÃ§ak ve HÃ¼seyin YÃ¼rÃ¼k, kurumun 2016 yÄ±llÄ±k faaliyet raporu kapsamÄ±nda kendi faaliyet alanlarÄ± ile ilgili olarak Karma Alt Komisyona sunum yapacak.

Ä°nsan HaklarÄ±nÄ± Ä°nceleme Komisyonu bÃ¼nyesinde kurulan, "Ä°ÅŸÃ§i SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve Ä°ÅŸ GÃ¼venliÄŸini Ä°nceleme Alt Komisyonu" da 9 Mart gÃ¼nÃ¼ toplanarak; TÃ¼rkiye Ä°ÅŸÃ§i SendikalarÄ± Konfederasyonu, Hak Ä°ÅŸÃ§i Sendikalar Konfederasyonu ve TÃ¼rkiye Devrimci Ä°ÅŸÃ§i SendikalarÄ± Konfederasyonu yetkililerinin sunumunu alacak.



Ä°lgili Konular TBMM meclis
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