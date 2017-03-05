Hatay'da dÃ¼ÅŸen savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n pilotuyla ilgili karar sonra

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Nurettin Canikli,Â Â Hatay ValiliÄŸinde gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, merkez Antakya ilÃ§esi YaylacÄ±k Mahallesi kÄ±rsalÄ±na dÃ¼ÅŸen Suriye'ye ait savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±ndan paraÅŸÃ¼tle atlayan pilotla ilgili, "Hangi amaÃ§la ve nasÄ±l TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rlarÄ±na dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼, uÃ§aÄŸÄ±n, pilot da dahil atladÄ±ÄŸÄ±, hangi gÃ¶rev ve faaliyet Ã§erÃ§evesinde buralarda bulunduÄŸu hususlarÄ± bÃ¼tÃ¼n aÃ§Ä±klÄ±ÄŸÄ±yla ortaya Ã§Ä±ktÄ±ktan, netlik kazandÄ±rÄ±ldÄ±ktan sonra bununla ilgili karar da Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde verilecek." dedi.
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Nurettin Canikli, Hatay ValiliÄŸinde gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, merkez Antakya ilÃ§esi YaylacÄ±k Mahallesi kÄ±rsalÄ±na dÃ¼ÅŸen Suriye'ye ait savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±ndan paraÅŸÃ¼tle atlayan pilotun hayati tehlikesinin bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Bir gazetecinin, pilotun iadesiyle ilgili sorusu Ã¼zerine Canikli, pilotun birkaÃ§ kÄ±rÄ±ÄŸÄ± olduÄŸunu ve tedavisinin sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtti.
Konuyla ilgili hususlarÄ±n gelecek gÃ¼nlerde netleÅŸeceÄŸini kaydeden Canikli, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:
"Ä°Ã§inde bulunduÄŸumuz an itibarÄ±yla pilotun tedavisi devam ediyor. BÃ¼tÃ¼n olay netleÅŸtikten sonra buna iliÅŸkin karar da verilecek ama ÅŸu an olay Ã§ok taze. Hangi amaÃ§la ve nasÄ±l TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rlarÄ±na dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼, uÃ§aÄŸÄ±n, pilot da dahil atladÄ±ÄŸÄ±, hangi gÃ¶rev ve faaliyet Ã§erÃ§evesinde buralarda bulunduÄŸu hususlarÄ± bÃ¼tÃ¼n aÃ§Ä±klÄ±ÄŸÄ±yla ortaya Ã§Ä±ktÄ±ktan, netlik kazandÄ±rÄ±ldÄ±ktan sonra bununla ilgili karar da Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde verilecek. Åžu an itibarÄ±yla durum budur."
Ã–te yandan, dÃ¼ÅŸen savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±ndan paraÅŸÃ¼tle atlayan pilotun Hatay Devlet Hastanesindeki tedavisi sÃ¼rÃ¼yor.
Hatay Devlet Hastanesi Beyin Cerrahi Servisi'nde gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenen albay rÃ¼tbesindeki "Mehmet Sufhan" (56) adlÄ± Suriyeli pilotun omurgasÄ±nda kÄ±rÄ±k olduÄŸu, bacaklarÄ± ve yÃ¼zÃ¼nde yaralar bulunduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.
Genel saÄŸlÄ±k durumunun iyi olduÄŸu belirtilen pilotun uyuduÄŸu gÃ¶zlendi.
Pilot Sufhan'Ä±n ifadesinde, uÃ§akla Ä°dlib kÄ±rsalÄ±nÄ± vurmak iÃ§in Lazkiye'den havalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak bu sÄ±rada vurulduÄŸunu sÃ¶ylediÄŸi kaydedildi.
Pilotun paraÅŸÃ¼tle atladÄ±ktan sonra yaklaÅŸÄ±k 500 metre yÃ¼rÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶ÄŸrenildi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Hollanda ve Almanya'da referandum etkinliklerine izin verilmemesine iliÅŸkin, "GideceÄŸiz Avrupa'daki vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zla da buluÅŸacaÄŸÄ±z. Bunu ne PKK haini engelleyebilir ne de vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zla gÃ¼Ã§lÃ¼ baÄŸÄ±mÄ±zdan rahatsÄ±z olanlar engelleyebilir" dedi
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BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Canikli, Hatay'a dÃ¼ÅŸen Suriye'ye ait savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±ndan paraÅŸÃ¼tle atlayan pilotla ilgili, " Ä°Ã§inde bulunduÄŸumuz an itibarÄ±yla pilotun tedavisi devam ediyor. BÃ¼tÃ¼n olay netleÅŸtikten sonra buna iliÅŸkin karar da verilecek ama ÅŸu an olay Ã§ok taze." dedi
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Hatay'Ä±n merkez Antakya ilÃ§esi YaylacÄ±k Mahallesi kÄ±rsalÄ±na dÃ¼ÅŸen Suriye'ye ait savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±ndan paraÅŸÃ¼tle atlayan pilot bulunarak, hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±
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