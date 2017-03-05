13:33, 05 Mart 2017 Pazar

Dergilerin Mart Sayılarından seçmeler

Dünya Bülteni/Haber Merkezi

Din ve Hayat dergisinin “Vakıf Medeniyeti” konulu 30. sayısı yayımlandı.

İstanbul Müftülüğü ve TDV İstanbul Şubesi’nin ortak yayını olan Din ve Hayat dergisinin “Vakıf Medeniyeti” konulu 30. sayısı yayımlandı. Dergi, camisi, tekkesi, çeşmesi, imareti, medresesi, mektebi ile hâlâ ayakta kalmayı başarabilen Vakıf Mirasımız üzerine bir dosya hazırladı.

Vakıf Medeniyeti konulu yeni sayı İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz’ın “Vakıf Medeniyetinde Vakıf Hassasiyeti” konulu yazısı ile başlıyor. Prof. Dr. Seyfettin Erşahin, Vakıf düşüncesini temel dinamiklerini ele aldığı yazısında meseleyi dinî ve ahlakî, ruhî/psişik, ekonomik ve toplumsal, siyasal ve kültürel olarak sınıflandırıyor. Yrd. Doç. Dr. Selim Argun ise hayatı ile bizlere vakıf meselesini en müşahhas şekli ile ortaya koymuş Efendimiz (s.a.v.)’i ve İslam tarihinde ilk vakıfları yazısında konu ediniyor.

“Yardımlaşma ve Dayanışmanın Adı: Vakıf” isimli yazıyı Prof. Dr. Mehmet Bayyiğit kaleme alırken, “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Vakıf Geleneği”ni ise Dr. Nazif Öztürk değerlendiriyor. Dr. Mustafa Küçük “Osmanlı Döneminde Vakfiyeler ve Önemi”ni kaleme alırken, “Şer’iyye Sicillerinden Merhamet Timsali Vakfiye Örnekleri”ni ise Esra Yıldız yazısında konu ediniyor.

Hilal Ferşatoğlu’nun kaleminden iki portre yazısı bu sayıda yer alıyor: “Şeyhülislam, Hattat ve Vâkıf Veliyyüddin Efendi” ve ömrünü vakıf meselelerine adamış bir isim “Ali Himmet Berki”.

Bu sayıda İstanbul’un bir vakıf şehri olduğu vurgusunu güçlü bir şekilde seslendiren Prof. Dr. Sadettin Ökten ve İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürü Mürsel Sarı ile yapılan söyleşiler de yer alıyor.

İlim ve İrfan dergisinin Mart 2017 tarihli 55. sayısı 'Büyük Kurtuluş Yolu: Ehl-i Sünnet' dosyasıyla çıktı.

İlim ve İrfan dergisinin Mart 2017 tarihli sayısı (Sayı: 55) “Büyük Kurtuluş Yolu: Ehl-i Sünnet” dosyasıyla çıktı. İlk sayısından beri, ilim ve irfan geleneğimizi sayfalarına taşıyan dergi, Mart sayısında da temel hassasiyetimizi konu ediniyor. Dergide dosya kapsamında Ahmet Birler, Prof. Dr. Süleyman Derin, Yrd. Doç. Dr. Hasan Gümüşoğlu ve Yrd. Doç. Dr. İbrahim Baz’ın yazıları yer alıyor.

Ahmet Birler, Ehl-i sünnetin tercihlerden bir tercih, yollardan bir yol olmadığını; ana hat, anayol olduğunu vurguluyor. Prof. Dr. Süleyman Derin de, ilim, amel ve marifet kavramları etrafında Ehl-i sünnet kavramını değerlendiriyor. Yrd. Doç. Dr. Hasan Gümüşoğlu ise yazısında Ehl-i sünneti tehdit eden unsurları anlatıyor. Yrd. Doç. Dr. İbrahim Baz dosya kapsamındaki yazısında Ehl-i sünnet ve tasavvuf kavramlarını ele alıyor.

Orta sayfada düzenli olarak sohbeti yer alan Şeyh Muhammed Muta’ Haznevi ise bu ayki sohbetinde tarikatın adabının nefsi ıslah etmek için en uygun çare ve reçete olduğunu beyan ediyor.

Derginin bu sayısında Meryem İnci Nur Babadağ alim, arif ve âşık İbn Acibe el-Haseni Hazretlerinin ilim ve irfan hayatı üzerinden portresini kaleme almış. Prof. Dr. Selahattin Yıldırım ise, aziz ve izzet kavramları üzerinden insanın konumuna işaret ediyor. Prof. Dr. Ali Akpınar da Hazret-i Musa’nın annesiyle ve anne sütüyle yetişmesi üzerinden anne sütünün insana kazandırdığı manevi ilham ve birikimlere işaret ediyor.

İsmail Acarkan bu sayıda eğitimin merkezine bir model olarak tasavvuf tecrübesinin konulmasının yararlarına vurgu yapıyor. Prof. Dr. Kadir Özköse bu sayıda Afrika’nın İslamlaşmasında Osman bin Fudi ve onun tasavvuf hareketini merkeze alarak tasavvufun rolünü anlatıyor. Mona İslam ise bu sayıda Hazret-i Musa ve Hazret-i Hızır kıssasından hareketle akıl ve vahiy dengesini izah ediyor.

Kübra Zümrüt Orhan, bu sayıda tasavvufun ve insanın temel kavramlarından olan havatır meselesini kaleme almış. Mustafa Nezihi Pesen bu ay yine Kırkambar sayfalarında okura tadımlık bilgiler veriyor.

İlim ve İrfan dergisi Mart ayında da Gülbahçe ekiyle birlikte evlere ve gönüllere misafir oluyor.

Umran dergisinin Mart 2017 tarihli 271. sayısı “Tenkit ve İnsaf - Din Dili, İtidal ve İhtilaf Ahlakı” dosyasıyla çıktı

Umran dergisinin Mart 2017 tarihli 271. sayısı “Tenkit ve İnsaf - Din Dili, İtidal ve İhtilaf Ahlakı” dosyasıyla çıktı.

Dergide yer alan bazı yazılar şöyle:

İhtilaf Ahlakının İnşası Tarihi Bir Sorumluluktur / Burhanettin CAN

Cemaat ve Fırka Kavramlarını Yeniden Düşünmek / Faruk BEŞER

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez ile İhtilaf Ahlakı Üzerine Röportaj

15 Temmuz ve Kadınlar / Gülşen ÖZER

Genç dergisinin Mart 2017 tarihli 126. sayısı ''18’inde Seçilmişlerdi'' dosyasıyla çıktı.

Genç dergisinin Mart 2017 tarihli 126. sayısı çıktı. Dergi bu sayısında kapaktan “18’inde Seçilmişlerdi” diyerek son zamanlarda anayasa değişikliği tartışmalarıyla gündeme gelen milletvekili seçilme yaşı tartışmasını; henüz 18’inde iken dini, namusu ve vatanı için canını feda eden şehitlerimiz üzerinden okuyup gençlerin 18’inde milletvekili olup ne yapabileceğini münakaşa etmekten ziyade gençlerin inisiyatif alma gerekliliğine ve vizyon kalitesine vurgu yapıyor. Gökhan Gökçek dosyaya dair bir yazı yazmış. Ayrıca 18 yaşındaki gençlere "Milletvekili seçilsen ne yapardın, neyi değiştirmek isterdin, nasıl bir milletvekili olmak itsterdin?" sorusu sorulmuş ve cevaplar dosyada sunulmuş.,

Dergide bu ay Mehmed Niyazi Özdemir, Yrd. Doç. Dr. Bilal Yorulmaz, fotoğraf sanatçısı Orhan Durgut, Anadolu Ajansı Haber Akademisi Koordinatörü Ümit Sönmez, yazar ve şair Mustafa Yazgan, nefes sanatçısı Naci Özsoy ve çizgi film yapımcısı Pakistan asıllı Amerikalı Adil- Kamil Imtiaz kardeşlerle röportajlar yer alıyor.

126. sayıda yer alan bazı yazılar ise şöyle:

Adem Özköse - Afganistan’a Yolculuk: 24 Mevlevi’den Öğrendiğim Sükût Dili

Adem Ergül - İdrâk ve Şuur Hastalığı

Sinan Özgenç - Bugün Allah İçin Hangi “Caps”i Paylaştın?

Yusuf Temizcan - Hocaların Hocası Orhan Okay

Ayşegül Genç - Kırlangıç Uşağı

Rabia Gülcan Kardaş - Ecel Kuşu

Haşim Akın - Çağdaş Bilal'in Düğünü

İtibar dergisinin Mart 2017 tarihli 66. sayısı çıktı.

İbrahim Tenekeci’nin yönetimindeki İtibar dergisinin Mart 2017 tarihli 66. sayısı çıktı. Dergi, usta çizer Hasan Aycın’ın çizgilerini yayınlamaya devam ediyor. Mustafa Muharrem’in “Klişe Kül” isimli eseriyle açılan şiir sayfaları, Ali Emre’nin “Kahırlı Tarla, Meyus Harita”, Said Yavuz’un “Şimdi Bu Saatlerde” ve Süleyman Unutmaz’ın “Akıllı Telefonun Kalbi” başlıklı şiirleriyle devam ediyor. Bu sayının diğer şairleri ise Nurettin Durman, Fatma Şengil Süzer, Hasan Özlen, Mehmet Narlı, Ali Sali, Ömer Yalçınova, Sadık Koç, Serdar Arslan, Emel Özkan, Gökhan Ergür, Muzaffer Serkan Aydın, İlker Nuri Öztürk, Ali Oturaklı, Orhan Özekinci, Mehmet Emin Küçüker, Büşra Yavuz, Muhammed Ali Caymaz, Mehmet Şamil, Enes Talha Tüfekçi, Hasan Hüseyin Çağıran, Adem Yazıcı, Rıfat Eroğlu, Bayram Zıvalı, Yunus Emre Avşar, Mustafa Yıldırım, Ömer Vural, Melek Ören, İbrahim Gökburun, Elif Nuray ve Kaan Orhan.

İtibar Mart sayısının öykü sayfalarında ise Cemal Şakar’ın “Patlayan İki Tüfek”, Mukadder Gemici’nin “Hak Edilmiş Bir Ölüm”, Adem Tekden’in “Saniha” ve Neslihan Soydaş’ın “Ara(n)mak” öyküleri bulunuyor.

İtibar’ın Mart sayısında Kemal Sayar ile Gökhan Ergür konuşmuş. İkinci söyleşide ise Sibel Eraslan, Dilek Erdem’in sorularını yanıtlamış.

Leyla İpekçi ve Ayşegül Genç denemeleriyle; Murat Erol “Hatırlama ve Unutmaya Dair”, Kemal Öztürk “Halep’in Kıyısında, İnsanlığın Uzağında” yazılarıyla dergide yer alıyor. Berat Demirci Türklük Sosyolojisini, Ercan Yıldırım da Kahraman Mitolojisini yazdı. Muhammed Enes Kala, hikmet ve tahakküm kavramlarını tabiata bakarak değerlendiriyor. Muhammed Emin Albayrak, kendi tasarımını yaptığı sayfasıyla dergide yer alıyor. Kitap yazılarında Gökhan Ergür, Tuba Kaplan, Kevser Tekin, Bahadır Sancak, Ahmet Fadıl Eraslan, Enes Kılıç ve Rıdvan Tulum imzaları var: Görmeden Ölmek, Kalbin Aklı, İzler, Sevgili’nin Evi, Kayıp Arkadaş, 4 Defter. Harun Tan’ın portrelerinde bu sayıda konuk İlhan Berk. Bu sayının diğer yazarları ise Hüsrev Hatemi, Yahya İncetahtacı, Afşin Selim, Harun Yakarer, Ercan Yılmaz, Zafer Acar, Hayrettin Orhanoğlu ve Ertuğrul Gazi Demir.