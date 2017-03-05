GÃ¼ncelleme: 13:55, 05 Mart 2017 Pazar

PolatlÄ± darbe davasÄ±nda Ã¼st rÃ¼tbeli sanÄ±klar dinlenecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

FETÃ–'nÃ¼n 15 TemmuzÂ darbe giriÅŸimiÂ sÄ±rasÄ±nda Ankara'nÄ±n PolatlÄ± ilÃ§esindeki 58. TopÃ§u TugayÄ± ile TopÃ§u ve FÃ¼ze Okul KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda yaÅŸanan olaylara iliÅŸkin aÃ§Ä±lan davanÄ±n ikinci haftasÄ± yarÄ±n baÅŸlÄ±yor.

Ankara 13. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza Ä°nfaz KurumlarÄ± KampÃ¼sÃ¼ duruÅŸma salonunda gÃ¶rÃ¼lecek davada 285'iÂ tutukluÂ 330 sanÄ±k yargÄ±lanÄ±yor.

Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar, Jandarma Genel KomutanÄ± Orgeneral YaÅŸar GÃ¼ler ve emekli Korgeneral Mehmet ÅžanverÂ mÃ¼ÅŸtekiÂ olarak dava dosyasÄ±nda yer alÄ±yor.Â

101 SANIK SAVUNMA YAPTI

DavanÄ±n ilk haftasÄ±ndaki duruÅŸmalarda, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n avukatlarÄ± ile BaÅŸbakanlÄ±k ve TBMM avukatlarÄ± da mahkeme salonunda hazÄ±r bulundu.

Ä°ddianamedeki sanÄ±k sÄ±ralamasÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kan mahkeme, ilk hafta, alt rÃ¼tbedeki askerlerin savunmasÄ±nÄ± aldÄ±. Bu kapsamda, "PolatlÄ± Merkez Camii'ne baskÄ±n", "TÃœRKSAT ve TÄ°B'in ele geÃ§irilmeye Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±" ve "Ankara'daki kritik kavÅŸaklarÄ±n tutulmasÄ±" eylemlerinden sorumlu tutulan eski subay, astsubay ve uzman erbaÅŸ 101 sanÄ±k savunma yaptÄ±.

ÃœST RÃœTBELÄ° SANIKLAR DÄ°NLENECEK

Bir hafta boyunca devam edecek duruÅŸmalarda ise "Yurttan Sulh Konseyi"nin sÃ¶zde direktifleri ile askerleri alanlara Ã§Ä±kararak, darbe giriÅŸiminin Ã¼st dÃ¼zey isimleri arasÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ± belirlenen eski PolatlÄ± TopÃ§u ve FÃ¼ze Okulu KomutanÄ± TÃ¼mgeneral Osman ÃœnlÃ¼, eski 58. Tugay KomutanÄ± TuÄŸgeneral Murat AygÃ¼n, eski Tugay Komutan Vekili Albay SelÃ§uk Serhat Pesek ve eski Albay Bilal AkyÃ¼z'Ã¼n savunma yapmasÄ± bekleniyor.

"Anayasal dÃ¼zeni ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbÃ¼s", "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ile TBMM'yi ortadan kaldÄ±rmaya veya gÃ¶revini yapmasÄ±nÄ± engellemeye teÅŸebbÃ¼s" ve "Nitelikli kasten Ã¶ldÃ¼rmek"le suÃ§lanana sanÄ±klar hakkÄ±nda 4'er kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis isteniyor.

AyrÄ±ca sanÄ±klarÄ±n, "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yesi olmak" ve "nitelikli kasten Ã¶ldÃ¼rmeye teÅŸebbÃ¼s" suÃ§larÄ±ndan da cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± talep ediliyor.