PolatlÄ± darbe davasÄ±nda Ã¼st rÃ¼tbeli sanÄ±klar dinlenecek

FETÃ–'nÃ¼n 15 TemmuzÂ darbe giriÅŸimiÂ sÄ±rasÄ±nda Ankara'nÄ±n PolatlÄ± ilÃ§esindeki 58. TopÃ§u TugayÄ± ile TopÃ§u ve FÃ¼ze Okul KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda yaÅŸanan olaylara iliÅŸkin aÃ§Ä±lan davanÄ±n ikinci haftasÄ± yarÄ±n baÅŸlÄ±yor.
Ankara 13. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza Ä°nfaz KurumlarÄ± KampÃ¼sÃ¼ duruÅŸma salonunda gÃ¶rÃ¼lecek davada 285'iÂ tutukluÂ 330 sanÄ±k yargÄ±lanÄ±yor.
Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar, Jandarma Genel KomutanÄ± Orgeneral YaÅŸar GÃ¼ler ve emekli Korgeneral Mehmet ÅžanverÂ mÃ¼ÅŸtekiÂ olarak dava dosyasÄ±nda yer alÄ±yor.Â
DavanÄ±n ilk haftasÄ±ndaki duruÅŸmalarda, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n avukatlarÄ± ile BaÅŸbakanlÄ±k ve TBMM avukatlarÄ± da mahkeme salonunda hazÄ±r bulundu.
Ä°ddianamedeki sanÄ±k sÄ±ralamasÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kan mahkeme, ilk hafta, alt rÃ¼tbedeki askerlerin savunmasÄ±nÄ± aldÄ±. Bu kapsamda, "PolatlÄ± Merkez Camii'ne baskÄ±n", "TÃœRKSAT ve TÄ°B'in ele geÃ§irilmeye Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±" ve "Ankara'daki kritik kavÅŸaklarÄ±n tutulmasÄ±" eylemlerinden sorumlu tutulan eski subay, astsubay ve uzman erbaÅŸ 101 sanÄ±k savunma yaptÄ±.
Bir hafta boyunca devam edecek duruÅŸmalarda ise "Yurttan Sulh Konseyi"nin sÃ¶zde direktifleri ile askerleri alanlara Ã§Ä±kararak, darbe giriÅŸiminin Ã¼st dÃ¼zey isimleri arasÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ± belirlenen eski PolatlÄ± TopÃ§u ve FÃ¼ze Okulu KomutanÄ± TÃ¼mgeneral Osman ÃœnlÃ¼, eski 58. Tugay KomutanÄ± TuÄŸgeneral Murat AygÃ¼n, eski Tugay Komutan Vekili Albay SelÃ§uk Serhat Pesek ve eski Albay Bilal AkyÃ¼z'Ã¼n savunma yapmasÄ± bekleniyor.
"Anayasal dÃ¼zeni ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbÃ¼s", "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ile TBMM'yi ortadan kaldÄ±rmaya veya gÃ¶revini yapmasÄ±nÄ± engellemeye teÅŸebbÃ¼s" ve "Nitelikli kasten Ã¶ldÃ¼rmek"le suÃ§lanana sanÄ±klar hakkÄ±nda 4'er kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis isteniyor.
AyrÄ±ca sanÄ±klarÄ±n, "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yesi olmak" ve "nitelikli kasten Ã¶ldÃ¼rmeye teÅŸebbÃ¼s" suÃ§larÄ±ndan da cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± talep ediliyor.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Hollanda ve Almanya'da referandum etkinliklerine izin verilmemesine iliÅŸkin, "GideceÄŸiz Avrupa'daki vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zla da buluÅŸacaÄŸÄ±z. Bunu ne PKK haini engelleyebilir ne de vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zla gÃ¼Ã§lÃ¼ baÄŸÄ±mÄ±zdan rahatsÄ±z olanlar engelleyebilir" dedi
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda PolatlÄ±'daki 58. TopÃ§u TugayÄ± ile TopÃ§u ve FÃ¼ze Okul KomutanlÄ±ÄŸÄ±'nda yaÅŸanan olaylar nedeniyle 285'i tutuklu 330 sanÄ±k hakkÄ±nda aÃ§Ä±lan davanÄ±n ikinci haftasÄ± yarÄ±n baÅŸlÄ±yor
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Canikli, Hatay'a dÃ¼ÅŸen Suriye'ye ait savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±ndan paraÅŸÃ¼tle atlayan pilotla ilgili, " Ä°Ã§inde bulunduÄŸumuz an itibarÄ±yla pilotun tedavisi devam ediyor. BÃ¼tÃ¼n olay netleÅŸtikten sonra buna iliÅŸkin karar da verilecek ama ÅŸu an olay Ã§ok taze." dedi
Bu haftaki mesaisinde rekor kÄ±rarak, uluslararasÄ± anlaÅŸmalarÄ±n onaylanmasÄ±na iliÅŸkin 97 tasarÄ±yÄ± yasalaÅŸtÄ±ran Meclis, gelecek hafta bu rekoru geÃ§mek iÃ§in mesai yapacak
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri, Irak'Ä±n kuzeyi Kandil bÃ¶lgesinde bulunan terÃ¶r noktalarÄ±na 28 Åžubat tarihinde yapÄ±lan harekatta 11 PKK'lÄ±nÄ±n etkisiz hale getirildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Resmi Gazete'de geÃ§en yÄ±l yayÄ±mlanarak yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe giren Gayrimenkul SertifikasÄ±'nÄ±n ilk uygulamasÄ±, TOKÄ° Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde Makro Ä°nÅŸaat'Ä±n Park Mavera Projesi'nde gerÃ§ekleÅŸtirilecek
KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n genÃ§ sanatÃ§Ä±larÄ±n desteklenmesi iÃ§in baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± GENÃ‡DES Projesi'ne baÅŸvurular yarÄ±n sona erecek
Maliye BakanÄ± AÄŸbal, "KDV'yi yerli Ã¼retim Ã¼zerinde baskÄ± olmaktan, caydÄ±rÄ±cÄ± unsur olmaktan Ã§Ä±karacaÄŸÄ±z. KDV Kanununu baÅŸtan sona yeniden dizayn edeceÄŸiz." dedi
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, TÃ¼rkiye olarak DoÄŸu Afrika ve Yemen'de yardÄ±ma muhtaÃ§lara yÃ¶nelik, "Ä°nsanlÄ±ÄŸÄ±n #UmuduOl" yardÄ±m kampanyasÄ± baÅŸlattÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Hatay'Ä±n merkez Antakya ilÃ§esi YaylacÄ±k Mahallesi kÄ±rsalÄ±na dÃ¼ÅŸen Suriye'ye ait savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±ndan paraÅŸÃ¼tle atlayan pilot bulunarak, hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±
KÄ±ÅŸ mevsimin hala etkisini hissettirdiÄŸi Tunceli'de, yaban hayatÄ±nÄ±n korunmasÄ± iÃ§in doÄŸaya yem bÄ±rakÄ±ldÄ±.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, "3 Mart 2017'de yayÄ±mlanan son raporun Ã¼lkemizle ilgili kÄ±sÄ±mlarÄ±nÄ±n kabul edilemeyecek iddialar, yanlÄ±ÅŸ tanÄ±mlamalar ve gerÃ§ekten uzak yorumlar iÃ§erdiÄŸi gÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼r" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Cuma gÃ¼nleri namazdan Ã¶nce okunan Cuma Hutbesi'nin iÅŸitme engelliler tarafÄ±ndan anlaÅŸÄ±lmasÄ± iÃ§in iÅŸaret dili uygulamasÄ±nÄ± baÅŸlattÄ±
Suriye'ye ait Mig21 tipi bir savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± Ä°dlibâ€™in kuzeyinde dÃ¼ÅŸtÃ¼
Eski MHP Milletvekili OÄŸan'Ä±n konuÅŸtuÄŸu kÃ¼rsÃ¼yÃ¼ deviren kiÅŸi, salonda bulunanlar tarafÄ±ndan uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±
AFAD ve UMKE ekiplerince gerÃ§ekleÅŸtirilen tatbikatta senaryo gereÄŸi Ã§Ä±ÄŸ altÄ±nda kalan 3 daÄŸcÄ±dan 2'si yaralÄ±, 1'i ise Ã¶lÃ¼ olarak kar altÄ±ndan Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±