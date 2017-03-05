GÃ¼ncelleme: 04:35, 06 Mart 2017 Pazartesi

Geleneksel 'huÄŸ evini' mÃ¼zeye dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rdÃ¼ | FOTO

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Osmaniyeli koleksiyoncu Celal DÃ¼zler, doÄŸup bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼Â Ã‡ukurova yÃ¶resine Ã¶zgÃ¼ ot, Ã§alÄ± ve Ã§amurdan yapÄ±lan ve daha sonraki yÄ±llarda betonla saÄŸlamlaÅŸtÄ±rÄ±lan geleneksel "huÄŸ evini" unutulmaya yÃ¼z tutmuÅŸ ev ve tarÄ±m eÅŸyalarÄ±nÄ±n sergilediÄŸi mÃ¼zeye dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rdÃ¼.

TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¶nemli tarihi alanlarÄ± arasÄ±nda yer alan Anavarza Antik Kenti yanÄ±ndaki Tozlu kÃ¶yÃ¼nde yaÅŸayan 59 yaÅŸÄ±ndaki DÃ¼zler, 9 yaÅŸÄ±ndan bu yana radyo, kara saban, ahize, bakÄ±r ev gereÃ§leri, testiler, dokumacÄ±lÄ±kta ve kalaycÄ±lÄ±kta kullanÄ±lan aletler gibi eÅŸyalardan oluÅŸan yaklaÅŸÄ±k 500 obje biriktirdi.

DoÄŸup bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼ tek odalÄ± geleneksel evde bunlarÄ± sergilemeye baÅŸlayan 5 Ã§ocuk 8 torun sahibi DÃ¼zler, kÃ¶y sakinlerini yanÄ± sÄ±ra bÃ¶lgeye misafirliÄŸe gelenleri, oluÅŸturduÄŸu mÃ¼zeyi gezdiriyor.

DÃ¼zler, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ã§ocukluk merakÄ±yla yarÄ±m asÄ±rdÄ±r eski alet ve eÅŸyalarÄ± biriktirdiÄŸini sÃ¶yledi.

YaÅŸadÄ±ÄŸÄ± evin bahÃ§esindeki Ã§alÄ± ve Ã§amur kullanÄ±larak yapÄ±lan huÄŸ (baÄŸ ve bahÃ§e kulÃ¼besi) evinde topladÄ±ÄŸÄ± eÅŸyalarÄ± sergilediÄŸini belirten DÃ¼zler, "Eski eÅŸyalarÄ± toplamaya Ã§ocuk yaÅŸta baÅŸladÄ±m. ArkadaÅŸlarÄ±n, kÃ¶y sakinleri ve eÅŸimin her zaman desteÄŸini gÃ¶rÃ¼yorum. KÃ¶yÃ¼mÃ¼zde oluÅŸturduÄŸum mÃ¼zeyle atalarÄ±mÄ±zÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± eÅŸyalarÄ± gelecek kuÅŸaklara aktarÄ±yorum. Ã–zellikle tatillerde bÃ¶lgeye gelen gurbetÃ§iler mÃ¼zeme ilgi gÃ¶steriyor." diye konuÅŸtu.