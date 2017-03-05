Üsküp'te Türkçe eğitimin asırlık çınarı; Tefeyyüz

Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Türkçe eğitim veren Tefeyyüz İlköğretim Okulu, bir asırdan daha uzun süredir ülkedeki Türklerin bilgi ocağı olma özelliğini sürdürüyor.
Adını yükselme, ilerleme, feyz almaktan alan Tefeyyüz İlköğretim Okulu, kurulduğu 1884 yılından bu yana çok sayıda aydın yetiştirmiş bir okul olarak dikkati çekiyor.
Bugün eğitim verdiği binanın yanı başında ilk olarak hayrat olarak yaptırılan bina, sonraları Osmanlı Devleti tarafından satın alınarak "Tefeyyüz İptidai Okulu" olarak kuruldu. Osmanlı'nın Balkanlar'dan çekilmesinin ardından kendi haline terk edilen okul, Yugoslavya Krallığı döneminde isim değiştirerek yıllarca adeta hayatta kalma mücadelesi verdi.
Tarih boyunca birçok kez adı değişen, İkinci Dünya Savaşı sırasında bir süre eğitim hayatına ara veren Tefeyyüz İlköğretim Okulu, Makedonya'da Türkçe eğitimin asırlık çınarı olarak gösteriliyor.
Tefeyyüz İlköğretim Okulu Müdürü Osman Emin, yaptığı açıklamada, kendisinin de bu okulda eğitim aldığını ve son dört yıldır ise burada müdür olarak görev yaptığını söyledi.
Okulun Makedonya'daki en eski eğitim kurumlarından biri olduğuna işaret eden Emin, "Okulumuz tarih kokuyor. Yaptığımız bütün etkinlikler tarihimize de bağlı." dedi.
İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ülkedeki ilk Türk kurumu olarak bu okulun açıldığını anlatan Emin, "Bu, bizler için onur verici. Ardından diğer kurumlar geldi. Radyo, televizyon ve gazete gibi." diye konuştu.
Emin, ülkedeki Türk kurumlarının yanı sıra Türkiye Devleti ile de son derece iyi iş birliğine sahip olduklarını vurgulayarak, "Kardeş okullar, belediyeler olsun, devlet tarafından bize verilen destek üst seviyede." ifadelerini kullandı.
Tarih boyunca Tefeyyüz İlköğretim Okulu'ndaki Türkçe eğitimin zaman zaman kesintiye uğradığını ancak 1944 yılından bugüne kesintisiz Türkçe eğitim verdiklerini aktaran Emin, okula kayıt yaptıran öğrenci sayısında son yıllarda artış yaşandığını, Üsküp genelinden ailelerin çocuklarını bu okula kaydetmesinin, Türkçe eğitime verilen önemin de göstergesi olduğunu kaydetti.
Öğrencilerin düzenlediği ve katıldığı etkinlikler hakkında da konuşan Emin, "Son dönemde öğrencilerimizle spor alanında, müzik alanında etkinlikler düzenliyor ve etkinliklere katılıyoruz. Öğrencilerin kendi yapmış oldukları kampanyalar da var. Yardıma muhtaç çocuklara destek ve kermesler gibi." dedi.
Okulda okutulan zorunlu derslerin tamamının Türkçe olduğunu söyleyen Emin, İngilizce ve Makedonca'nın yanı sıra öğrenci ve velilerin talebine göre Fransızca ve Arnavutça dillerinin de seçmeli ders olarak okutulduğunu sözlerine ekledi.
TSK destekli ÖSO'nun DEAŞ'tan kurtardığı Bab'a dönen Suriyeliler, savaşın izlerini silip yeni bir hayata adım atmaya hazırlanıyor
Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Türkçe eğitim veren Tefeyyüz İlköğretim Okulu, bir asırdan daha uzun süredir ülkedeki Türklerin bilgi ocağı olma özelliğini sürdürüyor
ABD eski Başkanı Obama, başkanlık seçiminden önce yeni Başkan Trump'ın telefon görüşmelerini dinlediği yönündeki iddiaları yalanladı
Refah Sınır Kapısı, yarından başlamak üzere 3 gün boyunca açık tutulacak
Somali’nin güney batısındaki Bay bölgesinde son 2 günde 110 kişi açlıktan hayatını kaybetti
ABD'deki birçok eyalette gerçekleştirilen "Trump için yürü" gösterilerinde karşıt görüşlü gruplar arasında kavga çıktı
14 Ocak 2011 Devrimi sonrasında yaklaşık 30 bin kişi, Tunus'tan İtalya'ya yasa dışı yollardan göç etti
DSÖ, DEAŞ'a yönelik çatışmaların şiddetlendiği Musul kentinde kimyasal saldırıya maruz kalan 12 sivilin tedavi altına alındığını duyurdu
Afganistan'da yaklaşık iki ay önce DEAŞ tarafından kaçırılan 12 medrese hocası serbest bırakıldı.
İdlib ve Humus'a düzenlenen hava saldırılarında 9 sivil hayatını kaybetti, 27 sivil yaralandı
Rusya Federasyonu, işgal ettiği Kırım yarımadasının batı bölgesinde “Triumf” adlı S-400 hava savunma sistemi konuşlandırmayı planlıyor.
İngiltere'nin başkenti Londra'da 200 bin kişi, Ulusal Sağlık Sistemi'ni (NHS) savunmak için bir araya geldi
Bulgaristan’da 3 Mart Ulusal Bayramı arifesinde bir cami kundaklandı
FDHKC Siyasi Büro Üyesi Nası, “Devlet Başkanı Mahmut Abbas’ı, tüm ulusal ve İslami güçlere danışarak, tam yetkiye sahip, uzlaşı görüşmelerden çıkan sonuçların uygulandığı ve ayrılığı bitirecek ulusal birlik hükümeti kurmaya çağırıyoruz” dedi
BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Eide, "(Enosis kararı) Müzakerelerde ciddi problem yarattı. Bunun üstesinden gelmenin yollarını arıyoruz" dedi
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Mogherini, "Sırbistan ile Kosova arasındaki diyaloğun alternatifi yok. Brüksel'de varılan anlaşmaların gerçekleşmesinde garantör işlevi göreceğim" dedi