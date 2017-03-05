14:05, 05 Mart 2017 Pazar

Üsküp'te Türkçe eğitimin asırlık çınarı; Tefeyyüz

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Türkçe eğitim veren Tefeyyüz İlköğretim Okulu, bir asırdan daha uzun süredir ülkedeki Türklerin bilgi ocağı olma özelliğini sürdürüyor.

Adını yükselme, ilerleme, feyz almaktan alan Tefeyyüz İlköğretim Okulu, kurulduğu 1884 yılından bu yana çok sayıda aydın yetiştirmiş bir okul olarak dikkati çekiyor.

OSMANLI ZAMANINDA "TEFEYYÜZ İPTİDAİ OKULU" OLARAK KURULDU

Bugün eğitim verdiği binanın yanı başında ilk olarak hayrat olarak yaptırılan bina, sonraları Osmanlı Devleti tarafından satın alınarak "Tefeyyüz İptidai Okulu" olarak kuruldu. Osmanlı'nın Balkanlar'dan çekilmesinin ardından kendi haline terk edilen okul, Yugoslavya Krallığı döneminde isim değiştirerek yıllarca adeta hayatta kalma mücadelesi verdi.

Tarih boyunca birçok kez adı değişen, İkinci Dünya Savaşı sırasında bir süre eğitim hayatına ara veren Tefeyyüz İlköğretim Okulu, Makedonya'da Türkçe eğitimin asırlık çınarı olarak gösteriliyor.

Tefeyyüz İlköğretim Okulu Müdürü Osman Emin, yaptığı açıklamada, kendisinin de bu okulda eğitim aldığını ve son dört yıldır ise burada müdür olarak görev yaptığını söyledi.

"YAPTIĞIMIZ BÜTÜN ETKİNLİKLER TARİHİMİZE DE BAĞLI"

Okulun Makedonya'daki en eski eğitim kurumlarından biri olduğuna işaret eden Emin, "Okulumuz tarih kokuyor. Yaptığımız bütün etkinlikler tarihimize de bağlı." dedi.

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ülkedeki ilk Türk kurumu olarak bu okulun açıldığını anlatan Emin, "Bu, bizler için onur verici. Ardından diğer kurumlar geldi. Radyo, televizyon ve gazete gibi." diye konuştu.

Emin, ülkedeki Türk kurumlarının yanı sıra Türkiye Devleti ile de son derece iyi iş birliğine sahip olduklarını vurgulayarak, "Kardeş okullar, belediyeler olsun, devlet tarafından bize verilen destek üst seviyede." ifadelerini kullandı.

İNGİLİZCE, FRANSIZCA, ARNAVUTÇA VE MAKEDONCA DA ÖĞRETİLİYOR

Tarih boyunca Tefeyyüz İlköğretim Okulu'ndaki Türkçe eğitimin zaman zaman kesintiye uğradığını ancak 1944 yılından bugüne kesintisiz Türkçe eğitim verdiklerini aktaran Emin, okula kayıt yaptıran öğrenci sayısında son yıllarda artış yaşandığını, Üsküp genelinden ailelerin çocuklarını bu okula kaydetmesinin, Türkçe eğitime verilen önemin de göstergesi olduğunu kaydetti.

Öğrencilerin düzenlediği ve katıldığı etkinlikler hakkında da konuşan Emin, "Son dönemde öğrencilerimizle spor alanında, müzik alanında etkinlikler düzenliyor ve etkinliklere katılıyoruz. Öğrencilerin kendi yapmış oldukları kampanyalar da var. Yardıma muhtaç çocuklara destek ve kermesler gibi." dedi.

Okulda okutulan zorunlu derslerin tamamının Türkçe olduğunu söyleyen Emin, İngilizce ve Makedonca'nın yanı sıra öğrenci ve velilerin talebine göre Fransızca ve Arnavutça dillerinin de seçmeli ders olarak okutulduğunu sözlerine ekledi.