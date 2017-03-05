Ã‡avuÅŸoÄŸlu: Avrupa'daki vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zla buluÅŸmamÄ±zÄ± engelleyemezler

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu,Â Almanya ve Hollanda'da referandum etkinliÄŸine izin verilmemesiyle ilgili olarak, "GideceÄŸiz Avrupa'daki vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zla da buluÅŸacaÄŸÄ±z. Bunu neÂ PKKÂ haini engelleyebilir ne de vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zla gÃ¼Ã§lÃ¼ baÄŸÄ±mÄ±zdan rahatsÄ±z olanlar durdurabilir." dedi.
Ã‡eÅŸitli temas ve ziyaretler iÃ§in Antalya'da bulunan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, GazipaÅŸa ilÃ§esi Cumhuriyet MeydanÄ±'nda dÃ¼zenlenen BÄ±Ã§kÄ±cÄ± Deresi Ä±slahÄ± birinci kÄ±sÄ±m temel atma tÃ¶renine katÄ±ldÄ±.
Orman ve Su Ä°ÅŸleri BakanÄ± Veysel EroÄŸlu'nun da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tÃ¶rende konuÅŸan Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, bazÄ± Avrupa Ã¼lkelerinin TÃ¼rkiye'yi yÃ¶netebilmek iÃ§in TÃ¼rkiye'nin zayÄ±f kalmasÄ±nÄ±, bÃ¶lÃ¼nmesini istediklerini bildirdi. Bu nedenle bu Ã¼lkeler tarafÄ±ndan PKK'nÄ±n desteklendiÄŸini, FETÃ–'ye sahip Ã§Ä±kÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Ã¶nceki yÄ±llarda da DHKP-C'ye kamplar aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "Ä°ÅŸte bunlarÄ± Ã§ok iyi dÃ¼ÅŸÃ¼neceÄŸiz. Niye 'hayÄ±r' diyenlere sahip Ã§Ä±kÄ±yor AvrupalÄ±lar, 'evet' diyenleri engellemeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar? Ã‡ok iyi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n." ifadesini kullandÄ±.
Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Ne Almanya'nÄ±n ne Hollanda'nÄ±n kimsenin kendilerini korkutamayacaÄŸÄ±nÄ± ve engelleyemeyeceÄŸini belirterek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"Demokratik hakkÄ±mÄ±zÄ± gideriz her yerde kullanÄ±rÄ±z. NasÄ±l onlar gelip TÃ¼rkiye'de kullanÄ±yorsa ben de gider kullanÄ±rÄ±m. Ne derlerse desinler, onlardan korkmayÄ±z, onlardan yÄ±lmayÄ±z. OnlarÄ±n demokrasi, insan haklarÄ± konusundaki iki yÃ¼zlÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ de suratlarÄ±na vururuz, bugÃ¼ne kadar yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gibi. HiÃ§ endiÅŸe etmeyin, herkes haddini bilecek, herkes hukuka saygÄ± duyacak. Demokraside, insan haklarÄ±nda Ã§ifte standarttan uzak duracak. Kimse bize ders vermeye kalkmasÄ±n. Ve gideceÄŸiz Avrupa'daki vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zla da buluÅŸacaÄŸÄ±z. Bunu ne PKK haini engelleyebilir ne de vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zla gÃ¼Ã§lÃ¼ baÄŸÄ±mÄ±zdan rahatsÄ±z olanlar engelleyebilir. Buradan bunu sÃ¶ylÃ¼yorum. Biz diyaloÄŸa varÄ±z, dostluÄŸa varÄ±z, ama bizimle dost olmak isteyenlerle."
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Hollanda ve Almanya'da referandum etkinliklerine izin verilmemesine iliÅŸkin, "GideceÄŸiz Avrupa'daki vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zla da buluÅŸacaÄŸÄ±z. Bunu ne PKK haini engelleyebilir ne de vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zla gÃ¼Ã§lÃ¼ baÄŸÄ±mÄ±zdan rahatsÄ±z olanlar engelleyebilir" dedi
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda PolatlÄ±'daki 58. TopÃ§u TugayÄ± ile TopÃ§u ve FÃ¼ze Okul KomutanlÄ±ÄŸÄ±'nda yaÅŸanan olaylar nedeniyle 285'i tutuklu 330 sanÄ±k hakkÄ±nda aÃ§Ä±lan davanÄ±n ikinci haftasÄ± yarÄ±n baÅŸlÄ±yor
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Canikli, Hatay'a dÃ¼ÅŸen Suriye'ye ait savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±ndan paraÅŸÃ¼tle atlayan pilotla ilgili, " Ä°Ã§inde bulunduÄŸumuz an itibarÄ±yla pilotun tedavisi devam ediyor. BÃ¼tÃ¼n olay netleÅŸtikten sonra buna iliÅŸkin karar da verilecek ama ÅŸu an olay Ã§ok taze." dedi
Bu haftaki mesaisinde rekor kÄ±rarak, uluslararasÄ± anlaÅŸmalarÄ±n onaylanmasÄ±na iliÅŸkin 97 tasarÄ±yÄ± yasalaÅŸtÄ±ran Meclis, gelecek hafta bu rekoru geÃ§mek iÃ§in mesai yapacak
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri, Irak'Ä±n kuzeyi Kandil bÃ¶lgesinde bulunan terÃ¶r noktalarÄ±na 28 Åžubat tarihinde yapÄ±lan harekatta 11 PKK'lÄ±nÄ±n etkisiz hale getirildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Resmi Gazete'de geÃ§en yÄ±l yayÄ±mlanarak yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe giren Gayrimenkul SertifikasÄ±'nÄ±n ilk uygulamasÄ±, TOKÄ° Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde Makro Ä°nÅŸaat'Ä±n Park Mavera Projesi'nde gerÃ§ekleÅŸtirilecek
KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n genÃ§ sanatÃ§Ä±larÄ±n desteklenmesi iÃ§in baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± GENÃ‡DES Projesi'ne baÅŸvurular yarÄ±n sona erecek
Maliye BakanÄ± AÄŸbal, "KDV'yi yerli Ã¼retim Ã¼zerinde baskÄ± olmaktan, caydÄ±rÄ±cÄ± unsur olmaktan Ã§Ä±karacaÄŸÄ±z. KDV Kanununu baÅŸtan sona yeniden dizayn edeceÄŸiz." dedi
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, TÃ¼rkiye olarak DoÄŸu Afrika ve Yemen'de yardÄ±ma muhtaÃ§lara yÃ¶nelik, "Ä°nsanlÄ±ÄŸÄ±n #UmuduOl" yardÄ±m kampanyasÄ± baÅŸlattÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Hatay'Ä±n merkez Antakya ilÃ§esi YaylacÄ±k Mahallesi kÄ±rsalÄ±na dÃ¼ÅŸen Suriye'ye ait savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±ndan paraÅŸÃ¼tle atlayan pilot bulunarak, hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±
KÄ±ÅŸ mevsimin hala etkisini hissettirdiÄŸi Tunceli'de, yaban hayatÄ±nÄ±n korunmasÄ± iÃ§in doÄŸaya yem bÄ±rakÄ±ldÄ±.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, "3 Mart 2017'de yayÄ±mlanan son raporun Ã¼lkemizle ilgili kÄ±sÄ±mlarÄ±nÄ±n kabul edilemeyecek iddialar, yanlÄ±ÅŸ tanÄ±mlamalar ve gerÃ§ekten uzak yorumlar iÃ§erdiÄŸi gÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼r" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Cuma gÃ¼nleri namazdan Ã¶nce okunan Cuma Hutbesi'nin iÅŸitme engelliler tarafÄ±ndan anlaÅŸÄ±lmasÄ± iÃ§in iÅŸaret dili uygulamasÄ±nÄ± baÅŸlattÄ±
Suriye'ye ait Mig21 tipi bir savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± Ä°dlibâ€™in kuzeyinde dÃ¼ÅŸtÃ¼
Eski MHP Milletvekili OÄŸan'Ä±n konuÅŸtuÄŸu kÃ¼rsÃ¼yÃ¼ deviren kiÅŸi, salonda bulunanlar tarafÄ±ndan uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±
AFAD ve UMKE ekiplerince gerÃ§ekleÅŸtirilen tatbikatta senaryo gereÄŸi Ã§Ä±ÄŸ altÄ±nda kalan 3 daÄŸcÄ±dan 2'si yaralÄ±, 1'i ise Ã¶lÃ¼ olarak kar altÄ±ndan Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±