14:20, 05 Mart 2017 Pazar

Ã‡avuÅŸoÄŸlu: Avrupa'daki vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zla buluÅŸmamÄ±zÄ± engelleyemezler

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu,Â Almanya ve Hollanda'da referandum etkinliÄŸine izin verilmemesiyle ilgili olarak, "GideceÄŸiz Avrupa'daki vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zla da buluÅŸacaÄŸÄ±z. Bunu neÂ PKKÂ haini engelleyebilir ne de vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zla gÃ¼Ã§lÃ¼ baÄŸÄ±mÄ±zdan rahatsÄ±z olanlar durdurabilir." dedi.

Ã‡eÅŸitli temas ve ziyaretler iÃ§in Antalya'da bulunan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, GazipaÅŸa ilÃ§esi Cumhuriyet MeydanÄ±'nda dÃ¼zenlenen BÄ±Ã§kÄ±cÄ± Deresi Ä±slahÄ± birinci kÄ±sÄ±m temel atma tÃ¶renine katÄ±ldÄ±.

Â "NÄ°YE 'HAYIR' DÄ°YENLERE SAHÄ°P Ã‡IKIYOR AVRUPALILAR"

Orman ve Su Ä°ÅŸleri BakanÄ± Veysel EroÄŸlu'nun da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tÃ¶rende konuÅŸan Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, bazÄ± Avrupa Ã¼lkelerinin TÃ¼rkiye'yi yÃ¶netebilmek iÃ§in TÃ¼rkiye'nin zayÄ±f kalmasÄ±nÄ±, bÃ¶lÃ¼nmesini istediklerini bildirdi. Bu nedenle bu Ã¼lkeler tarafÄ±ndan PKK'nÄ±n desteklendiÄŸini, FETÃ–'ye sahip Ã§Ä±kÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Ã¶nceki yÄ±llarda da DHKP-C'ye kamplar aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "Ä°ÅŸte bunlarÄ± Ã§ok iyi dÃ¼ÅŸÃ¼neceÄŸiz. Niye 'hayÄ±r' diyenlere sahip Ã§Ä±kÄ±yor AvrupalÄ±lar, 'evet' diyenleri engellemeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar? Ã‡ok iyi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n." ifadesini kullandÄ±.

"NE DERLERSE DESÄ°NLER, ONLARDAN KORKMAYIZ"

Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Ne Almanya'nÄ±n ne Hollanda'nÄ±n kimsenin kendilerini korkutamayacaÄŸÄ±nÄ± ve engelleyemeyeceÄŸini belirterek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Demokratik hakkÄ±mÄ±zÄ± gideriz her yerde kullanÄ±rÄ±z. NasÄ±l onlar gelip TÃ¼rkiye'de kullanÄ±yorsa ben de gider kullanÄ±rÄ±m. Ne derlerse desinler, onlardan korkmayÄ±z, onlardan yÄ±lmayÄ±z. OnlarÄ±n demokrasi, insan haklarÄ± konusundaki iki yÃ¼zlÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ de suratlarÄ±na vururuz, bugÃ¼ne kadar yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gibi. HiÃ§ endiÅŸe etmeyin, herkes haddini bilecek, herkes hukuka saygÄ± duyacak. Demokraside, insan haklarÄ±nda Ã§ifte standarttan uzak duracak. Kimse bize ders vermeye kalkmasÄ±n. Ve gideceÄŸiz Avrupa'daki vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zla da buluÅŸacaÄŸÄ±z. Bunu ne PKK haini engelleyebilir ne de vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zla gÃ¼Ã§lÃ¼ baÄŸÄ±mÄ±zdan rahatsÄ±z olanlar engelleyebilir. Buradan bunu sÃ¶ylÃ¼yorum. Biz diyaloÄŸa varÄ±z, dostluÄŸa varÄ±z, ama bizimle dost olmak isteyenlerle."