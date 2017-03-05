14:45, 05 Mart 2017 Pazar

YÄ±ldÄ±rÄ±m: TÃ¼nelin ucunda Ä±ÅŸÄ±k gÃ¶rÃ¼ndÃ¼, artÄ±k can Ã§ekiÅŸiyorlar

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± veÂ BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m,Â BingÃ¶lÂ 15 Temmuz DemokrasiÌ‡ MeydanÄ±'ndaki mitinginde halka hitap ediyor.

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Bu topraklar Ã¼zerinde hiÃ§bir kimsenin, hiÃ§bir etnik gurubun diÄŸerine Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ olamaz. FETO'nun itleri de kendisi de hesap verecek. Â Bu Ã¼lkenin, bu ay yÄ±ldÄ±zlÄ± bayraÄŸÄ±n altÄ±nda yaÅŸayan bÃ¼tÃ¼n vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z baÅŸÄ±mÄ±zÄ±n tacÄ±dÄ±r. Zazalar baÅŸÄ±mÄ±zÄ±n tacÄ±dÄ±r, KÃ¼rtler baÅŸÄ±mÄ±zÄ±n tacÄ±dÄ±r, TÃ¼rkler baÅŸÄ±mÄ±zÄ±n tacÄ±dÄ±r, Araplar, Romanlar, TÃ¼rkmenler, ne kadar etnik grubumuz varsa baÅŸÄ±mÄ±zÄ±n tacÄ±dÄ±r." dedi.Â

"FETO, PKK , DEAÅž BÄ°TECEK"

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m,Â ÅŸÃ¶yle devam etti:

"TÃ¼nelin ucunda Ä±ÅŸÄ±k gÃ¶rÃ¼ndÃ¼. TerÃ¶re bÃ¼yÃ¼k darbe vurduk, artÄ±k can Ã§ekiÅŸiyorlar. 16 Nisan'dan sonra size sÃ¶z veriyorum, BingÃ¶l MeydanÄ±'nda sÃ¶z veriyorum, bu Ã¶rgÃ¼t bitecek.

Bu milletin dÃ¼ÅŸmanÄ± katiller, Kandil'deki sÃ¶zde aÄŸa babalarÄ± ne diyorlar? BurayÄ± dikkatli dinleyin. Kandil'dekiler diyor ki 'SandÄ±ktan evet Ã§Ä±karsa, biz biteceÄŸiz.' Biteceksiniz, korkunun ecele faydasÄ± yok, biteceksiniz. Allah'Ä±n izniyle sandÄ±ktan 'evet' de Ã§Ä±kacak FETO da bitecek, PKK da bitecek, DEAÅž da bitecek."Â

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sistemi ile iÅŸleri daha hÄ±zlÄ± gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸiz. Tek adam rejimi diyorlar bu kocaman bir yalan. En fazla 10 yÄ±l gÃ¶rev alÄ±yor, buradan diktatÃ¶r Ã§Ä±kar mÄ±? Bunlar kuyruklu yalan. Bu sistem ErdoÄŸan iÃ§in geliyor diyorlar, bu her doÄŸan iÃ§indir.

"BUNLAR KARA TREN SOLCUSU"

CHP de, HDP de kara tren solcusu bunlar. Ãœlkeye hÄ±zlÄ± tren gelmiÅŸ, uÃ§akla yolculuk yaygÄ±nlaÅŸmÄ±ÅŸ, bÃ¶lÃ¼nmÃ¼ÅŸ yollar TÃ¼rkiye'nin her kÃ¶ÅŸesine ulaÅŸmÄ±ÅŸ bunlar hala kara trende kalmÄ±ÅŸ. CHP, HDP ne zaman bu Ã¼lkenin hayrÄ±na bir iÅŸ yaptÄ±lar? 16 Nisan'da bunlara bir kez daha ders vermeye hazÄ±r mÄ±sÄ±nÄ±z?