YÄ±ldÄ±rÄ±m: TÃ¼nelin ucunda Ä±ÅŸÄ±k gÃ¶rÃ¼ndÃ¼, artÄ±k can Ã§ekiÅŸiyorlar

AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± veÂ BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m,Â BingÃ¶lÂ 15 Temmuz DemokrasiÌ‡ MeydanÄ±'ndaki mitinginde halka hitap ediyor.
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Bu topraklar Ã¼zerinde hiÃ§bir kimsenin, hiÃ§bir etnik gurubun diÄŸerine Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ olamaz. FETO'nun itleri de kendisi de hesap verecek. Â Bu Ã¼lkenin, bu ay yÄ±ldÄ±zlÄ± bayraÄŸÄ±n altÄ±nda yaÅŸayan bÃ¼tÃ¼n vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z baÅŸÄ±mÄ±zÄ±n tacÄ±dÄ±r. Zazalar baÅŸÄ±mÄ±zÄ±n tacÄ±dÄ±r, KÃ¼rtler baÅŸÄ±mÄ±zÄ±n tacÄ±dÄ±r, TÃ¼rkler baÅŸÄ±mÄ±zÄ±n tacÄ±dÄ±r, Araplar, Romanlar, TÃ¼rkmenler, ne kadar etnik grubumuz varsa baÅŸÄ±mÄ±zÄ±n tacÄ±dÄ±r." dedi.Â
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m,Â ÅŸÃ¶yle devam etti:
"TÃ¼nelin ucunda Ä±ÅŸÄ±k gÃ¶rÃ¼ndÃ¼. TerÃ¶re bÃ¼yÃ¼k darbe vurduk, artÄ±k can Ã§ekiÅŸiyorlar. 16 Nisan'dan sonra size sÃ¶z veriyorum, BingÃ¶l MeydanÄ±'nda sÃ¶z veriyorum, bu Ã¶rgÃ¼t bitecek.
Bu milletin dÃ¼ÅŸmanÄ± katiller, Kandil'deki sÃ¶zde aÄŸa babalarÄ± ne diyorlar? BurayÄ± dikkatli dinleyin. Kandil'dekiler diyor ki 'SandÄ±ktan evet Ã§Ä±karsa, biz biteceÄŸiz.' Biteceksiniz, korkunun ecele faydasÄ± yok, biteceksiniz. Allah'Ä±n izniyle sandÄ±ktan 'evet' de Ã§Ä±kacak FETO da bitecek, PKK da bitecek, DEAÅž da bitecek."Â
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sistemi ile iÅŸleri daha hÄ±zlÄ± gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸiz. Tek adam rejimi diyorlar bu kocaman bir yalan. En fazla 10 yÄ±l gÃ¶rev alÄ±yor, buradan diktatÃ¶r Ã§Ä±kar mÄ±? Bunlar kuyruklu yalan. Bu sistem ErdoÄŸan iÃ§in geliyor diyorlar, bu her doÄŸan iÃ§indir.
CHP de, HDP de kara tren solcusu bunlar. Ãœlkeye hÄ±zlÄ± tren gelmiÅŸ, uÃ§akla yolculuk yaygÄ±nlaÅŸmÄ±ÅŸ, bÃ¶lÃ¼nmÃ¼ÅŸ yollar TÃ¼rkiye'nin her kÃ¶ÅŸesine ulaÅŸmÄ±ÅŸ bunlar hala kara trende kalmÄ±ÅŸ. CHP, HDP ne zaman bu Ã¼lkenin hayrÄ±na bir iÅŸ yaptÄ±lar? 16 Nisan'da bunlara bir kez daha ders vermeye hazÄ±r mÄ±sÄ±nÄ±z?
Bakan Soylu, "TÃ¼rkiye eÄŸer bugÃ¼n El Bab'da varsa, MÃ¼nbiÃ§ ve Rakka'yÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorsa sebebi, yerlerinden yurtlarÄ±ndan edilmiÅŸ insanlarÄ± tekrar yerleri ve yurtlarÄ± ile buluÅŸturma, oranÄ±n Ã¼zerinden TÃ¼rkiye'ye terÃ¶r ihraÃ§ etmek isteyenlere de mÃ¼saade etmemektir. PolitikamÄ±z aÃ§Ä±k ve nettir.
Bilim Teknoloji ve Sanayi BakanÄ± Ã–zlÃ¼, "KOBÄ°â€™lerimize sÄ±fÄ±r faizli 50 bin lira kredi vermeye baÅŸladÄ±k. Bu krediye 770 bin baÅŸvuru geldi. Gerekli ÅŸartlarÄ± saÄŸlayan bÃ¼tÃ¼n KOBÄ°â€™lerimizin peyderpey bu krediden yararlanmalarÄ±nÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±z" dedi
Rize'de Ã‡amlÄ±hemÅŸin-KantarlÄ± yolunun 8. kilometresinde yamaÃ§lardan kopan bÃ¼yÃ¼k kaya parÃ§alarÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸmesi sonucu heyelan meydana geldi
SaÄŸlÄ±k BakanÄ± AkdaÄŸ, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hÃ¼kÃ¼met sistemine iliÅŸkin "Åžimdi yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iki baÅŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ± ortadan kaldÄ±rmak. HÃ¼r irademizle cumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ± seÃ§mek. Ä°stikrarlÄ± cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemleriyle memleketin koÅŸar adÄ±m yÃ¼rÃ¼mesini saÄŸlamak" dedi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, KadÄ±n ve Demokrasi BuluÅŸmasÄ± ProgramÄ±'nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "Almanya'da arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± konuÅŸturmuyorlar, varsÄ±nlar konuÅŸturmasÄ±nlar, bÃ¶yle hayÄ±r Ã§Ä±karacakjlarÄ±nÄ± mÄ± sanÄ±yorlar. UygulamanÄ±z Nazi uygulamasÄ± gibi" dedi.
Samsun'un Kavak ilÃ§esinde komÅŸular arasÄ±nda kÃ¶peklerin yediÄŸi kazlar nedeniyle Ã§Ä±kan silahlÄ± kavgada baba ile oÄŸlu Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼, diÄŸer oÄŸul ise yaralandÄ±
Adalet BakanÄ± BozdaÄŸ, Almanya'daki programÄ±nÄ±n iptaline iliÅŸkin "Benim toplantÄ±mÄ± iptal eden belediye terÃ¶ristlerin yoÄŸun baskÄ±sÄ± altÄ±ndadÄ±r ve orada PKK, FETÃ–, DHKP-C terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri hep beraber faaliyetlerini dÃ¼zgÃ¼nce yapÄ±yorlar" dedi
GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± TÃ¼fenkci, 17 ilde sebze ve meyve tiÌ‡caretinde lojistik altyapÄ±nÄ±n geliÅŸtirilmesine yÃ¶nelik teÅŸvik vereceklerini bildirerek "250 bin-2 milyon lira arasÄ±nda deÄŸiÅŸen teÅŸvik kapsamÄ±nda yatÄ±rÄ±mlarÄ±n yÃ¼zde 75'iÌ‡ karÅŸÄ±lanacak" dedi
BingÃ¶l'de konuÅŸan BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, terÃ¶re bÃ¼yÃ¼k darbe vurduklarÄ±nÄ± belirterek, "TÃ¼nelin ucunda Ä±ÅŸÄ±k gÃ¶rÃ¼ndÃ¼, artÄ±k can Ã§ekiÅŸiyorlar. size sÃ¶z veriyorum, SÃ¶z veriyorum, bu Ã¶rgÃ¼t bitecek" dedi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Hollanda ve Almanya'da referandum etkinliklerine izin verilmemesine iliÅŸkin, "GideceÄŸiz Avrupa'daki vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zla da buluÅŸacaÄŸÄ±z. Bunu ne PKK haini engelleyebilir ne de vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zla gÃ¼Ã§lÃ¼ baÄŸÄ±mÄ±zdan rahatsÄ±z olanlar engelleyebilir" dedi
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda PolatlÄ±'daki 58. TopÃ§u TugayÄ± ile TopÃ§u ve FÃ¼ze Okul KomutanlÄ±ÄŸÄ±'nda yaÅŸanan olaylar nedeniyle 285'i tutuklu 330 sanÄ±k hakkÄ±nda aÃ§Ä±lan davanÄ±n ikinci haftasÄ± yarÄ±n baÅŸlÄ±yor
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Canikli, Hatay'a dÃ¼ÅŸen Suriye'ye ait savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±ndan paraÅŸÃ¼tle atlayan pilotla ilgili, " Ä°Ã§inde bulunduÄŸumuz an itibarÄ±yla pilotun tedavisi devam ediyor. BÃ¼tÃ¼n olay netleÅŸtikten sonra buna iliÅŸkin karar da verilecek ama ÅŸu an olay Ã§ok taze." dedi
Bu haftaki mesaisinde rekor kÄ±rarak, uluslararasÄ± anlaÅŸmalarÄ±n onaylanmasÄ±na iliÅŸkin 97 tasarÄ±yÄ± yasalaÅŸtÄ±ran Meclis, gelecek hafta bu rekoru geÃ§mek iÃ§in mesai yapacak
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri, Irak'Ä±n kuzeyi Kandil bÃ¶lgesinde bulunan terÃ¶r noktalarÄ±na 28 Åžubat tarihinde yapÄ±lan harekatta 11 PKK'lÄ±nÄ±n etkisiz hale getirildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Resmi Gazete'de geÃ§en yÄ±l yayÄ±mlanarak yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe giren Gayrimenkul SertifikasÄ±'nÄ±n ilk uygulamasÄ±, TOKÄ° Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde Makro Ä°nÅŸaat'Ä±n Park Mavera Projesi'nde gerÃ§ekleÅŸtirilecek
KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n genÃ§ sanatÃ§Ä±larÄ±n desteklenmesi iÃ§in baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± GENÃ‡DES Projesi'ne baÅŸvurular yarÄ±n sona erecek