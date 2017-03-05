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Ãœreticiye bÃ¼yÃ¼k teÅŸvikler yolda
Ãœreticiye bÃ¼yÃ¼k teÅŸvikler yolda
Foto: ArÅŸiv

GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± TÃ¼fenkci, 17 ilde sebze ve meyve tiÌ‡caretinde lojistik altyapÄ±nÄ±n geliÅŸtirilmesine yÃ¶nelik teÅŸvik vereceklerini bildirerek "250 bin-2 milyon lira arasÄ±nda deÄŸiÅŸen teÅŸvik kapsamÄ±nda yatÄ±rÄ±mlarÄ±n yÃ¼zde 75'iÌ‡ karÅŸÄ±lanacak" dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±nÂ enflasyonÂ hedeflerine ulaÅŸÄ±lamamasÄ±nÄ±n en Ã¶nemli sebebinin gÄ±da fiyatlarÄ± olduÄŸuna dikkati Ã§ekmesi Ã¼zerine, GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ± Ã¼rÃ¼nlerin tarla ve pazar fiyatlarÄ± arasÄ±ndaki makasÄ±n daralmasÄ± iÃ§in harekete geÃ§ti.

GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± BÃ¼lent TÃ¼fenkci, aÃ§Ä±klamada, sebze ve meyve ticaretinde lojistiÌ‡k altyapÄ±nÄ±n geliÅŸtirilmesi ve lisanslÄ± depoculuÄŸun yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±na yÃ¶nelik tedbirler alacaklarÄ±nÄ± ifade etti.

Bu kapsamda sÃ¶z konusu piyasadaki aracÄ± sayÄ±sÄ±nÄ±n azaltÄ±lmasÄ±na yÃ¶nelik pilot uygulamanÄ±n baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten TÃ¼fenkci, uygulamada tespit edilen sorunlara iliÅŸkin Ã§Ã¶zÃ¼m yollarÄ±nÄ±n da geliÅŸtirildiÄŸini vurguladÄ±.

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