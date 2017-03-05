15:14, 05 Mart 2017 Pazar

İngiltere'den Irak'a 12 milyar dolarlık kredi





Irak, 12 milyar dolar kredi almak için İngiltere ile mutabakat zaptı imzaladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Irak, 12 milyar dolar kredi almak için İngiltere ile mutabakat zaptı imzaladı. Irak Maliye Bakanlığı'nı vekaleten yürüten Abdurrezzak İsa ile İngiltere'nin Bağdat Büyükelçisi Frank Baker, başkent Bağdat'taki Maliye Bakanlığı binasında 12 milyar dolar kredi için mutabakat zaptı imzaladı. İsa, yaptığı açıklamada, "Hükümetimiz, uluslararası özel şirketlerle anlaşarak yatırım projelerini yürürlüğe sokmayı hedefliyor." dedi. Irak'ın içinde bulunduğu ekonomik krizin, hükümeti yerli ve yabancı özel sektör şirketleriyle kredi anlaşmaları imzalamaya sevk ettiğini söyleyen İsa, "bu kredilerle Bağdat ve diğer kentlerdeki yatırımların destekleneceğini" aktardı. ABD'nin 2003'teki işgali sonrası yaşanan şiddet olayları ve son iki yıldır DEAŞ'a karşı verilen mücadele nedeniyle Irak'ın altyapısında büyük oranda hasar oluştuğu biliniyor.

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