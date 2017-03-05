15:38, 05 Mart 2017 Pazar

'ToplantÄ±mÄ± iptal eden belediye terÃ¶ristlerin yoÄŸun baskÄ±sÄ± altÄ±nda'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ,Â Yozgat'ta katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± programÄ±n ardÄ±ndan gazetecilerin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±.

CHP MilletvekiliÂ Deniz Baykal'Ä±n,Â AlmanyaÂ programÄ±nÄ± iptal etmesini nasÄ±l deÄŸerlendirildiÄŸi sorusuna BozdaÄŸ, Baykal'Ä±n iptal gerekÃ§esini tam bilmediÄŸini belirtti.

"TÃ¼rkiye Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±na yapÄ±lan haksÄ±z ve keyfi uygulamaya karÅŸÄ± bir tutumsa takdire ÅŸayan bir tutumdur" diyen BozdaÄŸ, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Åžu anda Almanya ve baÅŸka Ã¼lkelerde referandum sÃ¼recinde 'hayÄ±r' Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yapanlara dÃ¶nÃ¼k herhangi bir kÄ±sÄ±t sÃ¶z konusu deÄŸildir. BildiÄŸiniz gibi daha Ã¶nce CHP'li bazÄ± milletvekilleri ile HDP'li milletvekilleri birlikte programlar da yaptÄ±lar, ÅŸu anda deÄŸiÅŸik yerlerde 'hayÄ±r' etkinlikleri yapÄ±lÄ±yor ve bundan herhangi birinde bugÃ¼ne kadar yaÅŸanmÄ±ÅŸ bir engelleme sÃ¶z konusu deÄŸildir. SayÄ±n Baykal'Ä±n programÄ±na da bir engelleme sÃ¶z konusu deÄŸildi ama buna raÄŸmen SayÄ±n Baykal'Ä±n iptal etmiÅŸ olmasÄ±nÄ± ben Ã¶nemsiyorum."Â

"TOPLANTIMI Ä°PTAL EDEN BELEDÄ°YE, TERÃ–RÄ°STLERÄ°N YOÄžUN BASKISI ALTINDA"

BozdaÄŸ, bir gazetecinin, "Almanya, halk oylamasÄ±ndan 'hayÄ±r' sonucu Ã§Ä±kmasÄ±nÄ± mÄ± istiyor" sorusuna ÅŸu yanÄ±tÄ± verdi:

"Benim Almanya'da gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼m ÅŸey ÅŸu; 'evet'e dÃ¶nÃ¼k Ã§alÄ±ÅŸmalara bÃ¼yÃ¼k engellemeler Ã§Ä±karÄ±lÄ±yor ve Ã§alÄ±ÅŸma yaptÄ±rÄ±lmÄ±yor. Yani dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n, ben TÃ¼rkiye'nin Adalet BakanÄ± olarak TÃ¼rk toplumunun yaptÄ±ÄŸÄ± bir organizasyona katÄ±lamÄ±yorum, orada hitap edemiyorum, 'evet' lehine propaganda yapamÄ±yorum, konuÅŸamÄ±yorum. BaÅŸka bakanlar iÃ§in de aynÄ± ÅŸey sÃ¶z konusu. Hemen ertesi gÃ¼n Gaggenau'da bir bomba ihbarÄ±... Tamamen senaryo bir yapÄ± gibi. Oradaki TÃ¼rk toplumunun bir de benim toplantÄ±mÄ± organize edenlerin hiÃ§ birinin hayatÄ±nda ÅŸiddetle terÃ¶rle uzaktan yakÄ±ndan bir alakasÄ± yoktur. Aksine terÃ¶ristleri himaye eden Alman hÃ¼kÃ¼metidir. Benim toplantÄ±mÄ± iptal eden belediye, terÃ¶ristlerin yoÄŸun baskÄ±sÄ± altÄ±ndadÄ±r ve orada PKK'lÄ± terÃ¶ristler, FetullahÃ§Ä± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼, DHKP-C terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ hep beraber oradalar ve orada faaliyetlerini dÃ¼zgÃ¼nce yapÄ±yorlar. Sanki TÃ¼rk BakanÄ± izin vermemiÅŸ de oraya bomba konulmuÅŸ gibi bir ahlaksÄ±zca algÄ± operasyonu yapÄ±lÄ±yor orada ve bunu da ÅŸiddetle kÄ±nÄ±yorum. Biz terÃ¶re karÅŸÄ±yÄ±z, terÃ¶ristlere karÅŸÄ±yÄ±z, terÃ¶rizme karÅŸÄ±yÄ±z, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine karÅŸÄ±yÄ±z. BunlarÄ± himaye eden biri varsa, kanatlarÄ± altÄ±nda saklayan biri varsa o Almanya'dÄ±r. Ã‡ok aÃ§Ä±k ortada. Ondan sonra da kalkÄ±p TÃ¼rk toplumunu suÃ§layan bÃ¶yle bir ÅŸey yapÄ±yor. Yani o ihbarÄ± kimler yaptÄ±, Alman istihbaratÄ± mÄ± yoksa Almanya'nÄ±n himayesinde olan terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine yaptÄ±rÄ±p TÃ¼rk toplumunu suÃ§lamak iÃ§in bir algÄ± operasyonu mu yapÄ±ldÄ±, onu herkesin deÄŸerlendirmesi lazÄ±m. Ben burada TÃ¼k toplumunu karalamak iÃ§in terÃ¶ristleri himaye eden bir yapÄ±nÄ±n algÄ± operasyonu yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum."

"KILIÃ‡DAROÄžLU 82 ANAYASASI'NA HAYIR DEDÄ°YSE BU REFORMA 'EVET DEMESÄ° LAZIM"

BozdaÄŸ'a, SaÄŸlÄ±k-Sen Ä°l Divan ToplantÄ±sÄ± Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± bir gazeteci, CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun, "1982 AnayasasÄ±'na 'hayÄ±r' dedik, bu anayasaya da 'hayÄ±r' diyeceÄŸiz" sÃ¶zÃ¼yle ilgili deÄŸerlendirmesini sordu.

KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun bugÃ¼n sÃ¶ylediÄŸiyle o gÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Ã§eliÅŸtiÄŸini vurgulayan BozdaÄŸ, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Yani o gÃ¼n 82 AnayasasÄ±'na 'hayÄ±r' dediyse SayÄ±n KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, bugÃ¼n 82 AnayasasÄ±'nda en kÃ¶klÃ¼ deÄŸiÅŸikliÄŸi yapan bu reforma, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine niye 'hayÄ±r' diyor, 'evet' demesi lazÄ±m Ã§Ã¼nkÃ¼ ÅŸu anda 'hayÄ±r' demek, '82 AnayasasÄ± deÄŸiÅŸmesin' diye direnmektir. 82 AnayasasÄ±'nÄ±n deÄŸiÅŸtirilmesine engel olmaktÄ±r. O zaman 'hayÄ±r' diyen KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, bugÃ¼n bÃ¼tÃ¼n parti teÅŸkilatlarÄ±yla gecesini gÃ¼ndÃ¼zÃ¼ne katarak 82 darbe anayasasÄ± deÄŸiÅŸmesin, deÄŸiÅŸtirilmesin diye, 'aman darbecilerin iradesi yerinde dursun' diye mÃ¼cadele ediyor. Bu bÃ¼yÃ¼k bir Ã§eliÅŸkidir, akÄ±l tutulmasÄ±dÄ±r. Yani SayÄ±n KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, 'hayÄ±r'Ä±nÄ± izah ederken baÅŸka argÃ¼manlarÄ± kullanmasÄ± lazÄ±m. 82 AnayasasÄ±'na 'hayÄ±r' diyen bir irade, yÄ±llardÄ±r 82 AnayasasÄ±'nÄ±n noktasÄ±na virgÃ¼lÃ¼ne dokunulmasÄ±n diye mÃ¼cadele ediyor. Bu samimiyetsiz bir yaklaÅŸÄ±mdÄ±r. Madem Ã¶yle 'gelin, bu anayasayÄ± deÄŸiÅŸtirelim, yeni anayasa yapalÄ±m' dedik, ona karÅŸÄ±lar. Anayasada bir deÄŸiÅŸiklik yapÄ±lÄ±yor, ona da karÅŸÄ±lar. Bir yandan 'aman dokunmayÄ±n', Ã¶te yandan 'ben hayÄ±r demiÅŸtim' demek bÃ¼yÃ¼k bir Ã§eliÅŸkidir. Milleti aldatmaya dÃ¶nÃ¼k bÃ¼yÃ¼k bir propagandadÄ±r. EÄŸer 82 AnayasasÄ±'na 'hayÄ±r' demiÅŸse KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun, bu referanduma 'evet' demesi ÅŸarttÄ±r ama 'hayÄ±r'a Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Demek ki o zamanki 'hayÄ±r'Ä± da ÅŸÃ¼pheli.