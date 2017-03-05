'ToplantÄ±mÄ± iptal eden belediye terÃ¶ristlerin yoÄŸun baskÄ±sÄ± altÄ±nda'

Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ,Â Yozgat'ta katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± programÄ±n ardÄ±ndan gazetecilerin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±.
CHP MilletvekiliÂ Deniz Baykal'Ä±n,Â AlmanyaÂ programÄ±nÄ± iptal etmesini nasÄ±l deÄŸerlendirildiÄŸi sorusuna BozdaÄŸ, Baykal'Ä±n iptal gerekÃ§esini tam bilmediÄŸini belirtti.
"TÃ¼rkiye Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±na yapÄ±lan haksÄ±z ve keyfi uygulamaya karÅŸÄ± bir tutumsa takdire ÅŸayan bir tutumdur" diyen BozdaÄŸ, ÅŸÃ¶yle devam etti:
"Åžu anda Almanya ve baÅŸka Ã¼lkelerde referandum sÃ¼recinde 'hayÄ±r' Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yapanlara dÃ¶nÃ¼k herhangi bir kÄ±sÄ±t sÃ¶z konusu deÄŸildir. BildiÄŸiniz gibi daha Ã¶nce CHP'li bazÄ± milletvekilleri ile HDP'li milletvekilleri birlikte programlar da yaptÄ±lar, ÅŸu anda deÄŸiÅŸik yerlerde 'hayÄ±r' etkinlikleri yapÄ±lÄ±yor ve bundan herhangi birinde bugÃ¼ne kadar yaÅŸanmÄ±ÅŸ bir engelleme sÃ¶z konusu deÄŸildir. SayÄ±n Baykal'Ä±n programÄ±na da bir engelleme sÃ¶z konusu deÄŸildi ama buna raÄŸmen SayÄ±n Baykal'Ä±n iptal etmiÅŸ olmasÄ±nÄ± ben Ã¶nemsiyorum."Â
BozdaÄŸ, bir gazetecinin, "Almanya, halk oylamasÄ±ndan 'hayÄ±r' sonucu Ã§Ä±kmasÄ±nÄ± mÄ± istiyor" sorusuna ÅŸu yanÄ±tÄ± verdi:
"Benim Almanya'da gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼m ÅŸey ÅŸu; 'evet'e dÃ¶nÃ¼k Ã§alÄ±ÅŸmalara bÃ¼yÃ¼k engellemeler Ã§Ä±karÄ±lÄ±yor ve Ã§alÄ±ÅŸma yaptÄ±rÄ±lmÄ±yor. Yani dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n, ben TÃ¼rkiye'nin Adalet BakanÄ± olarak TÃ¼rk toplumunun yaptÄ±ÄŸÄ± bir organizasyona katÄ±lamÄ±yorum, orada hitap edemiyorum, 'evet' lehine propaganda yapamÄ±yorum, konuÅŸamÄ±yorum. BaÅŸka bakanlar iÃ§in de aynÄ± ÅŸey sÃ¶z konusu. Hemen ertesi gÃ¼n Gaggenau'da bir bomba ihbarÄ±... Tamamen senaryo bir yapÄ± gibi. Oradaki TÃ¼rk toplumunun bir de benim toplantÄ±mÄ± organize edenlerin hiÃ§ birinin hayatÄ±nda ÅŸiddetle terÃ¶rle uzaktan yakÄ±ndan bir alakasÄ± yoktur. Aksine terÃ¶ristleri himaye eden Alman hÃ¼kÃ¼metidir. Benim toplantÄ±mÄ± iptal eden belediye, terÃ¶ristlerin yoÄŸun baskÄ±sÄ± altÄ±ndadÄ±r ve orada PKK'lÄ± terÃ¶ristler, FetullahÃ§Ä± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼, DHKP-C terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ hep beraber oradalar ve orada faaliyetlerini dÃ¼zgÃ¼nce yapÄ±yorlar. Sanki TÃ¼rk BakanÄ± izin vermemiÅŸ de oraya bomba konulmuÅŸ gibi bir ahlaksÄ±zca algÄ± operasyonu yapÄ±lÄ±yor orada ve bunu da ÅŸiddetle kÄ±nÄ±yorum. Biz terÃ¶re karÅŸÄ±yÄ±z, terÃ¶ristlere karÅŸÄ±yÄ±z, terÃ¶rizme karÅŸÄ±yÄ±z, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine karÅŸÄ±yÄ±z. BunlarÄ± himaye eden biri varsa, kanatlarÄ± altÄ±nda saklayan biri varsa o Almanya'dÄ±r. Ã‡ok aÃ§Ä±k ortada. Ondan sonra da kalkÄ±p TÃ¼rk toplumunu suÃ§layan bÃ¶yle bir ÅŸey yapÄ±yor. Yani o ihbarÄ± kimler yaptÄ±, Alman istihbaratÄ± mÄ± yoksa Almanya'nÄ±n himayesinde olan terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine yaptÄ±rÄ±p TÃ¼rk toplumunu suÃ§lamak iÃ§in bir algÄ± operasyonu mu yapÄ±ldÄ±, onu herkesin deÄŸerlendirmesi lazÄ±m. Ben burada TÃ¼k toplumunu karalamak iÃ§in terÃ¶ristleri himaye eden bir yapÄ±nÄ±n algÄ± operasyonu yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum."
BozdaÄŸ'a, SaÄŸlÄ±k-Sen Ä°l Divan ToplantÄ±sÄ± Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± bir gazeteci, CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun, "1982 AnayasasÄ±'na 'hayÄ±r' dedik, bu anayasaya da 'hayÄ±r' diyeceÄŸiz" sÃ¶zÃ¼yle ilgili deÄŸerlendirmesini sordu.
KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun bugÃ¼n sÃ¶ylediÄŸiyle o gÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Ã§eliÅŸtiÄŸini vurgulayan BozdaÄŸ, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"Yani o gÃ¼n 82 AnayasasÄ±'na 'hayÄ±r' dediyse SayÄ±n KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, bugÃ¼n 82 AnayasasÄ±'nda en kÃ¶klÃ¼ deÄŸiÅŸikliÄŸi yapan bu reforma, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine niye 'hayÄ±r' diyor, 'evet' demesi lazÄ±m Ã§Ã¼nkÃ¼ ÅŸu anda 'hayÄ±r' demek, '82 AnayasasÄ± deÄŸiÅŸmesin' diye direnmektir. 82 AnayasasÄ±'nÄ±n deÄŸiÅŸtirilmesine engel olmaktÄ±r. O zaman 'hayÄ±r' diyen KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, bugÃ¼n bÃ¼tÃ¼n parti teÅŸkilatlarÄ±yla gecesini gÃ¼ndÃ¼zÃ¼ne katarak 82 darbe anayasasÄ± deÄŸiÅŸmesin, deÄŸiÅŸtirilmesin diye, 'aman darbecilerin iradesi yerinde dursun' diye mÃ¼cadele ediyor. Bu bÃ¼yÃ¼k bir Ã§eliÅŸkidir, akÄ±l tutulmasÄ±dÄ±r. Yani SayÄ±n KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, 'hayÄ±r'Ä±nÄ± izah ederken baÅŸka argÃ¼manlarÄ± kullanmasÄ± lazÄ±m. 82 AnayasasÄ±'na 'hayÄ±r' diyen bir irade, yÄ±llardÄ±r 82 AnayasasÄ±'nÄ±n noktasÄ±na virgÃ¼lÃ¼ne dokunulmasÄ±n diye mÃ¼cadele ediyor. Bu samimiyetsiz bir yaklaÅŸÄ±mdÄ±r. Madem Ã¶yle 'gelin, bu anayasayÄ± deÄŸiÅŸtirelim, yeni anayasa yapalÄ±m' dedik, ona karÅŸÄ±lar. Anayasada bir deÄŸiÅŸiklik yapÄ±lÄ±yor, ona da karÅŸÄ±lar. Bir yandan 'aman dokunmayÄ±n', Ã¶te yandan 'ben hayÄ±r demiÅŸtim' demek bÃ¼yÃ¼k bir Ã§eliÅŸkidir. Milleti aldatmaya dÃ¶nÃ¼k bÃ¼yÃ¼k bir propagandadÄ±r. EÄŸer 82 AnayasasÄ±'na 'hayÄ±r' demiÅŸse KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun, bu referanduma 'evet' demesi ÅŸarttÄ±r ama 'hayÄ±r'a Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Demek ki o zamanki 'hayÄ±r'Ä± da ÅŸÃ¼pheli.
Bakan Soylu, "TÃ¼rkiye eÄŸer bugÃ¼n El Bab'da varsa, MÃ¼nbiÃ§ ve Rakka'yÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorsa sebebi, yerlerinden yurtlarÄ±ndan edilmiÅŸ insanlarÄ± tekrar yerleri ve yurtlarÄ± ile buluÅŸturma, oranÄ±n Ã¼zerinden TÃ¼rkiye'ye terÃ¶r ihraÃ§ etmek isteyenlere de mÃ¼saade etmemektir. PolitikamÄ±z aÃ§Ä±k ve nettir.
Bilim Teknoloji ve Sanayi BakanÄ± Ã–zlÃ¼, "KOBÄ°â€™lerimize sÄ±fÄ±r faizli 50 bin lira kredi vermeye baÅŸladÄ±k. Bu krediye 770 bin baÅŸvuru geldi. Gerekli ÅŸartlarÄ± saÄŸlayan bÃ¼tÃ¼n KOBÄ°â€™lerimizin peyderpey bu krediden yararlanmalarÄ±nÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±z" dedi
Rize'de Ã‡amlÄ±hemÅŸin-KantarlÄ± yolunun 8. kilometresinde yamaÃ§lardan kopan bÃ¼yÃ¼k kaya parÃ§alarÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸmesi sonucu heyelan meydana geldi
SaÄŸlÄ±k BakanÄ± AkdaÄŸ, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hÃ¼kÃ¼met sistemine iliÅŸkin "Åžimdi yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iki baÅŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ± ortadan kaldÄ±rmak. HÃ¼r irademizle cumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ± seÃ§mek. Ä°stikrarlÄ± cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemleriyle memleketin koÅŸar adÄ±m yÃ¼rÃ¼mesini saÄŸlamak" dedi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, KadÄ±n ve Demokrasi BuluÅŸmasÄ± ProgramÄ±'nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "Almanya'da arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± konuÅŸturmuyorlar, varsÄ±nlar konuÅŸturmasÄ±nlar, bÃ¶yle hayÄ±r Ã§Ä±karacakjlarÄ±nÄ± mÄ± sanÄ±yorlar. UygulamanÄ±z Nazi uygulamasÄ± gibi" dedi.
Samsun'un Kavak ilÃ§esinde komÅŸular arasÄ±nda kÃ¶peklerin yediÄŸi kazlar nedeniyle Ã§Ä±kan silahlÄ± kavgada baba ile oÄŸlu Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼, diÄŸer oÄŸul ise yaralandÄ±
Adalet BakanÄ± BozdaÄŸ, Almanya'daki programÄ±nÄ±n iptaline iliÅŸkin "Benim toplantÄ±mÄ± iptal eden belediye terÃ¶ristlerin yoÄŸun baskÄ±sÄ± altÄ±ndadÄ±r ve orada PKK, FETÃ–, DHKP-C terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri hep beraber faaliyetlerini dÃ¼zgÃ¼nce yapÄ±yorlar" dedi
GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± TÃ¼fenkci, 17 ilde sebze ve meyve tiÌ‡caretinde lojistik altyapÄ±nÄ±n geliÅŸtirilmesine yÃ¶nelik teÅŸvik vereceklerini bildirerek "250 bin-2 milyon lira arasÄ±nda deÄŸiÅŸen teÅŸvik kapsamÄ±nda yatÄ±rÄ±mlarÄ±n yÃ¼zde 75'iÌ‡ karÅŸÄ±lanacak" dedi
BingÃ¶l'de konuÅŸan BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, terÃ¶re bÃ¼yÃ¼k darbe vurduklarÄ±nÄ± belirterek, "TÃ¼nelin ucunda Ä±ÅŸÄ±k gÃ¶rÃ¼ndÃ¼, artÄ±k can Ã§ekiÅŸiyorlar. size sÃ¶z veriyorum, SÃ¶z veriyorum, bu Ã¶rgÃ¼t bitecek" dedi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Hollanda ve Almanya'da referandum etkinliklerine izin verilmemesine iliÅŸkin, "GideceÄŸiz Avrupa'daki vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zla da buluÅŸacaÄŸÄ±z. Bunu ne PKK haini engelleyebilir ne de vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zla gÃ¼Ã§lÃ¼ baÄŸÄ±mÄ±zdan rahatsÄ±z olanlar engelleyebilir" dedi
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda PolatlÄ±'daki 58. TopÃ§u TugayÄ± ile TopÃ§u ve FÃ¼ze Okul KomutanlÄ±ÄŸÄ±'nda yaÅŸanan olaylar nedeniyle 285'i tutuklu 330 sanÄ±k hakkÄ±nda aÃ§Ä±lan davanÄ±n ikinci haftasÄ± yarÄ±n baÅŸlÄ±yor
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Canikli, Hatay'a dÃ¼ÅŸen Suriye'ye ait savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±ndan paraÅŸÃ¼tle atlayan pilotla ilgili, " Ä°Ã§inde bulunduÄŸumuz an itibarÄ±yla pilotun tedavisi devam ediyor. BÃ¼tÃ¼n olay netleÅŸtikten sonra buna iliÅŸkin karar da verilecek ama ÅŸu an olay Ã§ok taze." dedi
Bu haftaki mesaisinde rekor kÄ±rarak, uluslararasÄ± anlaÅŸmalarÄ±n onaylanmasÄ±na iliÅŸkin 97 tasarÄ±yÄ± yasalaÅŸtÄ±ran Meclis, gelecek hafta bu rekoru geÃ§mek iÃ§in mesai yapacak
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri, Irak'Ä±n kuzeyi Kandil bÃ¶lgesinde bulunan terÃ¶r noktalarÄ±na 28 Åžubat tarihinde yapÄ±lan harekatta 11 PKK'lÄ±nÄ±n etkisiz hale getirildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Resmi Gazete'de geÃ§en yÄ±l yayÄ±mlanarak yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe giren Gayrimenkul SertifikasÄ±'nÄ±n ilk uygulamasÄ±, TOKÄ° Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde Makro Ä°nÅŸaat'Ä±n Park Mavera Projesi'nde gerÃ§ekleÅŸtirilecek
KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n genÃ§ sanatÃ§Ä±larÄ±n desteklenmesi iÃ§in baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± GENÃ‡DES Projesi'ne baÅŸvurular yarÄ±n sona erecek