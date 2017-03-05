Samsun'daki 'kaz' kavgasÄ±nda baba ile oÄŸlu Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Samsun'un Kavak ilÃ§esindeÂ komÅŸular arasÄ±nda kÃ¶peklerin yediÄŸi kazlar nedeniyle Ã§Ä±kan silahlÄ± kavgada baba ile oÄŸlunu Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼, diÄŸer oÄŸlunu ise yaraladÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan cinayet zanlÄ±sÄ± adliyeye sevk edildi.

Ã‡ivril Mahallesi'nde BehÃ§et Åžahin'in (73) kÃ¶pekleri, komÅŸusu S.K'nÄ±n (36) bahÃ§esindeki 18 kazÄ± farklÄ± zamanlarda yedi. Bunun Ã¼zerine Åžahin, kazlar iÃ§in para vereceÄŸini sÃ¶yleyerek S.K. ile anlaÅŸtÄ±.Â

ParanÄ±n bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ Ã¶deyen Åžahin, kalan kÄ±smÄ±nÄ± Ã¶dememesi yÃ¼zÃ¼nden komÅŸusuyla tartÄ±ÅŸtÄ±.Â

TartÄ±ÅŸmanÄ±n kavgaya dÃ¶nÃ¼ÅŸmesi Ã¼zerine S.K.Â av tÃ¼feÄŸi ile BehÃ§et Åžahin ile oÄŸullarÄ± Zeki (46) ve Tuncay Åžahin'e (39) ateÅŸ etti.Â

Zeki Åžahin olay yerinde hayatÄ±nÄ± kaybetti, yaralanan baba BehÃ§et ve oÄŸlu Tuncay Åžahin, SaÄŸlÄ±k Bilimleri Ãœniversitesi Samsun EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±.Â

YaralÄ±lardan BehÃ§et Åžahin, buradaki mÃ¼dahaleye raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±. Tuncay Åžahin ise tedavisinin ardÄ±ndan taburcu edildi.Â

Jandarma ekiplerince gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan zanlÄ± S.K'nÄ±n Kavak Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndaki iÅŸlemleri tamamlandÄ±.

Ãœzerine Ã§elik yelek giydirilen zanlÄ±, geniÅŸ gÃ¼venlik Ã¶nlemleri altÄ±nda Kavak Adliyesine sevk edildi.