15:57, 05 Mart 2017 Pazar

ErdoÄŸan: Almanya'nÄ±n uygulamalarÄ± Naziler'den farklÄ± deÄŸil

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Almanya'nÄ±n skandal yasak kararlarÄ± iÃ§in, "Almanya'da arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± konuÅŸturmuyorlar, varsÄ±nlar konuÅŸturmasÄ±nlar, bÃ¶yle hayÄ±r Ã§Ä±karacaklarÄ±nÄ± mÄ± sanÄ±yorlar. UygulamanÄ±z Nazi uygulamasÄ± gibi"ifadesiin kullandÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Abdi Ä°pekÃ§i Spor Salonu'nda dÃ¼zenlenenÂ KadÄ±n ve Demokrasi BuluÅŸmasÄ± ProgramÄ±'nda konuÅŸtu.

ErdoÄŸan, buradaki konuÅŸmasÄ±nda, "TÃ¼rkiye, darbe dÃ¶nemlerinde kurulmuÅŸ ve tahkim edilmiÅŸ sistemle gidebileceÄŸi yere ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r." dedi.

ErdoÄŸan, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Ãœlkemizde ÅŸayet bir erkek bir kadÄ±na ÅŸiddet uyguluyorsa, kÃ¶tÃ¼ davranÄ±yorsa, hiÃ§ kimse bunun faturasÄ±nÄ± dinimize, kÃ¼ltÃ¼rÃ¼mÃ¼ze, medeniyetimize Ã§Ä±kartamaz. Ã‡Ã¼nkÃ¼ inancÄ±mÄ±zda ve Anadolu irfanÄ±nda kadÄ±n gerÃ§ekten Ã§ok mÃ¼stesna bir yere sahiptir. BakÄ±nÄ±z erkekle eÅŸittir demiyorum, Ã§ok daha Ã¶tesidir."

"SURÄ°YE'DE KADINLARIN Ã‡EKTÄ°ÄžÄ° Ã‡Ä°LELER TEK BAÅžINA Ä°NSANLIÄžIN VÄ°CDANINI SIZLATMAYA DEÄžER"

UÄŸradÄ±ÄŸÄ± haksÄ±zlÄ±klar, adaletsizlikler, ayrÄ±mcÄ±lÄ±klar karÅŸÄ±sÄ±nda kadÄ±nÄ±n yanÄ±nda yer almak, insan olan herkesin gÃ¶revi olduÄŸunu belirten ErdoÄŸan, "BugÃ¼n dÃ¼nyada yaÅŸanan krizlere baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda, sorunlarÄ± Ã§Ä±kartanlar genelde erkekler iken, bunlarÄ±n bedelini Ã¶deyenlerin aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak kadÄ±nlardan, Ã§ocuklardan oluÅŸtuÄŸunu gÃ¶rÃ¼yoruz. Suriye'de 6. yÄ±lÄ±na giren insani krizde eÅŸlerini kaybeden, evleri yÄ±kÄ±lan, Ã§ocuklarÄ±yla ortada kalan kadÄ±nlarÄ±n Ã§ektiÄŸi Ã§ileler, tek baÅŸÄ±na insanlÄ±ÄŸÄ±n vicdanÄ±nÄ± sÄ±zlatmaya yeter." ifadelerini kullandÄ±. Â

" 'EVET' DÄ°YEREK GENÃ‡LERÄ°MÄ°ZÄ° ÃœLKENÄ°N KADERÄ°NDE SÃ–Z SAHÄ°BÄ° YAPACAÄžIZ"

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, terÃ¶ristbaÅŸlarÄ±nÄ±n 16 Nisan'da oylarÄ±nÄ±n 'hayÄ±r' olduklarÄ±nÄ± belirterek, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Åžimdi kardeÅŸlerim, eÄŸer 16 Nisan'da 'hayÄ±r' oyu vermek suretiyle Kandil'le beraber o deÄŸirmene su taÅŸÄ±yacaksak, Ã¼lkemizin halinin ne olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n. 'Evet' dersek ne olacak, onu da sÃ¶yleyeyim. 'Evet' dersek biz 18 yaÅŸÄ±ndaki genÃ§lerimizi parlamentoya taÅŸÄ±mak suretiyle Ã¼lkenin kaderinde sÃ¶z sahibi yapacaÄŸÄ±z, olay bu.' Ã¼lkenin kaderinde sÃ¶z sahibi yapacaÄŸÄ±z."

"NAZÄ° UYGULAMASI GÄ°BÄ°"

ErdoÄŸan, Â Almanya'nÄ±n skandal yasak kararlarÄ±na da sert tepki gÃ¶stererekÂ "Almanya'da arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± konuÅŸturmuyorlar. VarsÄ±nlar konuÅŸturmasÄ±nlar. Yani konuÅŸturmamakla Almanya'daki oylarÄ±n 'evet' deÄŸil de 'hayÄ±r' Ã§Ä±kacaÄŸÄ±nÄ± mÄ± zannediyorsunuz? Ey Almanya, sizin demokrasiyle yakÄ±ndan uzaktan alakanÄ±z yok. Sizin ÅŸu andaki uygulamalarÄ±nÄ±z geÃ§miÅŸteki Nazi uygulamalarÄ±ndan farklÄ± deÄŸil, bunu bÃ¶yle biliniz." dedi.

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