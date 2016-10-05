16:26, 05 Mart 2017 Pazar

AkdaÄŸ: Åžimdi yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iki baÅŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ± ortadan kaldÄ±rmak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Recep AkdaÄŸ,Â Ãœnye Ticaret ve Sanayi OdasÄ±nda dÃ¼zenlenen "SandÄ±k BaÅŸkanlarÄ± ToplantÄ±sÄ±"nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, herkese ulaÅŸÄ±larak sandÄ±ÄŸa gitme hususunda bÃ¼yÃ¼k bir hassasiyet gÃ¶stereceklerini ifade etti.

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun, 16 Nisan'da diktatÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼n geleceÄŸini iddia ettiÄŸini belirten AkdaÄŸ, "SayÄ±n KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun partisi 1946'da ne yaptÄ±, biliyor musunuz? OylarÄ± aÃ§Ä±k arttÄ±rdÄ±, gizli saydÄ±rdÄ±. NasÄ±l? Ä°yi demokrasi deÄŸil mi? Ve olmadÄ± tabii. Sonra 1950'de millet 'yeter, sÃ¶z milletindir' dedi. Demokrat Parti kuruldu, rahmetli Menderes arkadaÅŸlarÄ±yla iÅŸ baÅŸÄ±na geldi." diye konuÅŸtu.

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hÃ¼kÃ¼met sistemiyle birlikte "rejim sorunu var" dendiÄŸini aktaran AkdaÄŸ, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Halbuki ortada bir rejim sorunu yok. Biz Cumhuriyeti kendimize yÃ¶netim biÃ§imi olarak 1923'te seÃ§miÅŸiz, nokta. Åžimdi yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z nedir? Åžimdi yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iki baÅŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ± ortadan kaldÄ±rmak. Kendi hÃ¼r irademizle cumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ± seÃ§mek. GÃ¼Ã§lÃ¼, istikrarlÄ± cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemleriyle memleketin koÅŸar adÄ±m yÃ¼rÃ¼mesini saÄŸlamak. Meclisle CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± arasÄ±ndaki ayrÄ±mÄ± gerÃ§ekleÅŸtirmek. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Meclisin iÅŸi kanunlarÄ± yapmak. Meclisin iÅŸi denetlemeyi yapmak. CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n iÅŸi de icra yapmak, hastaneler yapmak, yollar yapmak, dÄ±ÅŸ mÃ¼nasebetleri ayarlamak, ekonomiyle ilgilenmek, eÄŸitimi geliÅŸtirmek. CumhurbaÅŸkanÄ± bunlarÄ± yapacak. KanunlarÄ± Meclisimiz yapacak."

Bakan AkdaÄŸ, herkesin kendi iÅŸine odaklanmasÄ± gerektiÄŸini ve bunun en doÄŸrusu olduÄŸunu dile getirdi.

"BUGÃœNE KADAR OLABÄ°LDÄ°ÄžÄ°NCE HIZLI ADIMLARLA GELDÄ°K"

Yeni cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sisteminin, KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ile arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n anlattÄ±ÄŸÄ± gibi rejimle alakasÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan AkdaÄŸ, ÅŸunlarÄ± ifade etti:

"Bizim iÅŸlerimizi kolaylaÅŸtÄ±racak. VatandaÅŸa vereceÄŸimiz hizmeti daha sÃ¼ratli bir biÃ§imde vermemizi saÄŸlayan bir sistem olacak. Biz bugÃ¼ne kadar olabildiÄŸince hÄ±zlÄ± adÄ±mlarla geldik. Rabbim binlerce defa razÄ± olsun. Bu milletin gÃ¶z bebeÄŸi Recep Tayyip ErdoÄŸan liderliÄŸinde Karadeniz Otoyolunu da yaptÄ±k, hastanemizi de yaptÄ±k, ÅŸehir hastanelerimizi yapÄ±yoruz. Her tÃ¼rlÃ¼ hizmeti vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za getirmeye devam ediyoruz ama gelin bir de bize sorun, ayaÄŸÄ±mÄ±zdaki prangalarÄ± sÃ¼rÃ¼ye sÃ¼rÃ¼ye neler Ã§ektik. Ä°ki senede yapacaÄŸÄ±mÄ±z iÅŸi 10 senede yaptÄ±rdÄ±lar bize. Bundan Ã§ok daha ileri gelirdik."

Bakan AkdaÄŸ, baÅŸÄ±ndan beri bu anayasayÄ± deÄŸiÅŸtireceklerini sÃ¶ylediklerine dikkati Ã§ekerek, ÅŸu deÄŸerlendirmelerde bulundu:

"Biz bu darbe artÄ±ÄŸÄ± anayasayÄ± deÄŸiÅŸtireceÄŸiz. Millet kendi anayasasÄ±nÄ± yapacak. Ne demiÅŸti yine bu KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu? 'KansÄ±z anayasa olmaz.' Yine onlarÄ±n iÃ§inden birileri 'bir kurucu meclis olmadan anayasa olmaz.' Kim olacakmÄ±ÅŸ kurucu meclis? Daha Ã¶nce kim yapmÄ±ÅŸ bu kurucu meclis iÅŸini KurtuluÅŸ SavaÅŸÄ±'ndan sonra? Bizim anayasamÄ±z deÄŸiÅŸti. 60'da deÄŸiÅŸti, 80'de deÄŸiÅŸti. Kim oldu kurucu meclis? Darbe yapan askerler. Allah Allah. Darbe yapan askerler mi bize anayasayÄ± yapacak? Yoksa bu aziz millet mi kendi anayasasÄ±nÄ± yapacak? Yeter artÄ±k, bitti o dÃ¶nemler. O dÃ¶nemlerin tarihte kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, geÃ§miÅŸte kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, acÄ± hatÄ±ralar olarak kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlamayan bir FETÃ– kalmÄ±ÅŸtÄ±. Ona da 15 Temmuz'da Ã¶yle bir tokat giydirdiniz ki tokadÄ±n sesi Pensilvanya'dan Ã§Ä±ktÄ±."