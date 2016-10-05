AkdaÄŸ: Åžimdi yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iki baÅŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ± ortadan kaldÄ±rmak

SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Recep AkdaÄŸ,Â Ãœnye Ticaret ve Sanayi OdasÄ±nda dÃ¼zenlenen "SandÄ±k BaÅŸkanlarÄ± ToplantÄ±sÄ±"nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, herkese ulaÅŸÄ±larak sandÄ±ÄŸa gitme hususunda bÃ¼yÃ¼k bir hassasiyet gÃ¶stereceklerini ifade etti.
CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun, 16 Nisan'da diktatÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼n geleceÄŸini iddia ettiÄŸini belirten AkdaÄŸ, "SayÄ±n KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun partisi 1946'da ne yaptÄ±, biliyor musunuz? OylarÄ± aÃ§Ä±k arttÄ±rdÄ±, gizli saydÄ±rdÄ±. NasÄ±l? Ä°yi demokrasi deÄŸil mi? Ve olmadÄ± tabii. Sonra 1950'de millet 'yeter, sÃ¶z milletindir' dedi. Demokrat Parti kuruldu, rahmetli Menderes arkadaÅŸlarÄ±yla iÅŸ baÅŸÄ±na geldi." diye konuÅŸtu.
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hÃ¼kÃ¼met sistemiyle birlikte "rejim sorunu var" dendiÄŸini aktaran AkdaÄŸ, ÅŸÃ¶yle devam etti:
"Halbuki ortada bir rejim sorunu yok. Biz Cumhuriyeti kendimize yÃ¶netim biÃ§imi olarak 1923'te seÃ§miÅŸiz, nokta. Åžimdi yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z nedir? Åžimdi yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iki baÅŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ± ortadan kaldÄ±rmak. Kendi hÃ¼r irademizle cumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ± seÃ§mek. GÃ¼Ã§lÃ¼, istikrarlÄ± cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemleriyle memleketin koÅŸar adÄ±m yÃ¼rÃ¼mesini saÄŸlamak. Meclisle CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± arasÄ±ndaki ayrÄ±mÄ± gerÃ§ekleÅŸtirmek. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Meclisin iÅŸi kanunlarÄ± yapmak. Meclisin iÅŸi denetlemeyi yapmak. CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n iÅŸi de icra yapmak, hastaneler yapmak, yollar yapmak, dÄ±ÅŸ mÃ¼nasebetleri ayarlamak, ekonomiyle ilgilenmek, eÄŸitimi geliÅŸtirmek. CumhurbaÅŸkanÄ± bunlarÄ± yapacak. KanunlarÄ± Meclisimiz yapacak."
Bakan AkdaÄŸ, herkesin kendi iÅŸine odaklanmasÄ± gerektiÄŸini ve bunun en doÄŸrusu olduÄŸunu dile getirdi.
Yeni cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sisteminin, KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ile arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n anlattÄ±ÄŸÄ± gibi rejimle alakasÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan AkdaÄŸ, ÅŸunlarÄ± ifade etti:
"Bizim iÅŸlerimizi kolaylaÅŸtÄ±racak. VatandaÅŸa vereceÄŸimiz hizmeti daha sÃ¼ratli bir biÃ§imde vermemizi saÄŸlayan bir sistem olacak. Biz bugÃ¼ne kadar olabildiÄŸince hÄ±zlÄ± adÄ±mlarla geldik. Rabbim binlerce defa razÄ± olsun. Bu milletin gÃ¶z bebeÄŸi Recep Tayyip ErdoÄŸan liderliÄŸinde Karadeniz Otoyolunu da yaptÄ±k, hastanemizi de yaptÄ±k, ÅŸehir hastanelerimizi yapÄ±yoruz. Her tÃ¼rlÃ¼ hizmeti vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za getirmeye devam ediyoruz ama gelin bir de bize sorun, ayaÄŸÄ±mÄ±zdaki prangalarÄ± sÃ¼rÃ¼ye sÃ¼rÃ¼ye neler Ã§ektik. Ä°ki senede yapacaÄŸÄ±mÄ±z iÅŸi 10 senede yaptÄ±rdÄ±lar bize. Bundan Ã§ok daha ileri gelirdik."
Bakan AkdaÄŸ, baÅŸÄ±ndan beri bu anayasayÄ± deÄŸiÅŸtireceklerini sÃ¶ylediklerine dikkati Ã§ekerek, ÅŸu deÄŸerlendirmelerde bulundu:
"Biz bu darbe artÄ±ÄŸÄ± anayasayÄ± deÄŸiÅŸtireceÄŸiz. Millet kendi anayasasÄ±nÄ± yapacak. Ne demiÅŸti yine bu KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu? 'KansÄ±z anayasa olmaz.' Yine onlarÄ±n iÃ§inden birileri 'bir kurucu meclis olmadan anayasa olmaz.' Kim olacakmÄ±ÅŸ kurucu meclis? Daha Ã¶nce kim yapmÄ±ÅŸ bu kurucu meclis iÅŸini KurtuluÅŸ SavaÅŸÄ±'ndan sonra? Bizim anayasamÄ±z deÄŸiÅŸti. 60'da deÄŸiÅŸti, 80'de deÄŸiÅŸti. Kim oldu kurucu meclis? Darbe yapan askerler. Allah Allah. Darbe yapan askerler mi bize anayasayÄ± yapacak? Yoksa bu aziz millet mi kendi anayasasÄ±nÄ± yapacak? Yeter artÄ±k, bitti o dÃ¶nemler. O dÃ¶nemlerin tarihte kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, geÃ§miÅŸte kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, acÄ± hatÄ±ralar olarak kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlamayan bir FETÃ– kalmÄ±ÅŸtÄ±. Ona da 15 Temmuz'da Ã¶yle bir tokat giydirdiniz ki tokadÄ±n sesi Pensilvanya'dan Ã§Ä±ktÄ±."
Bakan Soylu, "TÃ¼rkiye eÄŸer bugÃ¼n El Bab'da varsa, MÃ¼nbiÃ§ ve Rakka'yÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorsa sebebi, yerlerinden yurtlarÄ±ndan edilmiÅŸ insanlarÄ± tekrar yerleri ve yurtlarÄ± ile buluÅŸturma, oranÄ±n Ã¼zerinden TÃ¼rkiye'ye terÃ¶r ihraÃ§ etmek isteyenlere de mÃ¼saade etmemektir. PolitikamÄ±z aÃ§Ä±k ve nettir.
Bilim Teknoloji ve Sanayi BakanÄ± Ã–zlÃ¼, "KOBÄ°â€™lerimize sÄ±fÄ±r faizli 50 bin lira kredi vermeye baÅŸladÄ±k. Bu krediye 770 bin baÅŸvuru geldi. Gerekli ÅŸartlarÄ± saÄŸlayan bÃ¼tÃ¼n KOBÄ°â€™lerimizin peyderpey bu krediden yararlanmalarÄ±nÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±z" dedi
Rize'de Ã‡amlÄ±hemÅŸin-KantarlÄ± yolunun 8. kilometresinde yamaÃ§lardan kopan bÃ¼yÃ¼k kaya parÃ§alarÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸmesi sonucu heyelan meydana geldi
SaÄŸlÄ±k BakanÄ± AkdaÄŸ, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hÃ¼kÃ¼met sistemine iliÅŸkin "Åžimdi yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iki baÅŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ± ortadan kaldÄ±rmak. HÃ¼r irademizle cumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ± seÃ§mek. Ä°stikrarlÄ± cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemleriyle memleketin koÅŸar adÄ±m yÃ¼rÃ¼mesini saÄŸlamak" dedi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, KadÄ±n ve Demokrasi BuluÅŸmasÄ± ProgramÄ±'nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "Almanya'da arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± konuÅŸturmuyorlar, varsÄ±nlar konuÅŸturmasÄ±nlar, bÃ¶yle hayÄ±r Ã§Ä±karacakjlarÄ±nÄ± mÄ± sanÄ±yorlar. UygulamanÄ±z Nazi uygulamasÄ± gibi" dedi.
Samsun'un Kavak ilÃ§esinde komÅŸular arasÄ±nda kÃ¶peklerin yediÄŸi kazlar nedeniyle Ã§Ä±kan silahlÄ± kavgada baba ile oÄŸlu Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼, diÄŸer oÄŸul ise yaralandÄ±
Adalet BakanÄ± BozdaÄŸ, Almanya'daki programÄ±nÄ±n iptaline iliÅŸkin "Benim toplantÄ±mÄ± iptal eden belediye terÃ¶ristlerin yoÄŸun baskÄ±sÄ± altÄ±ndadÄ±r ve orada PKK, FETÃ–, DHKP-C terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri hep beraber faaliyetlerini dÃ¼zgÃ¼nce yapÄ±yorlar" dedi
GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± TÃ¼fenkci, 17 ilde sebze ve meyve tiÌ‡caretinde lojistik altyapÄ±nÄ±n geliÅŸtirilmesine yÃ¶nelik teÅŸvik vereceklerini bildirerek "250 bin-2 milyon lira arasÄ±nda deÄŸiÅŸen teÅŸvik kapsamÄ±nda yatÄ±rÄ±mlarÄ±n yÃ¼zde 75'iÌ‡ karÅŸÄ±lanacak" dedi
BingÃ¶l'de konuÅŸan BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, terÃ¶re bÃ¼yÃ¼k darbe vurduklarÄ±nÄ± belirterek, "TÃ¼nelin ucunda Ä±ÅŸÄ±k gÃ¶rÃ¼ndÃ¼, artÄ±k can Ã§ekiÅŸiyorlar. size sÃ¶z veriyorum, SÃ¶z veriyorum, bu Ã¶rgÃ¼t bitecek" dedi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Hollanda ve Almanya'da referandum etkinliklerine izin verilmemesine iliÅŸkin, "GideceÄŸiz Avrupa'daki vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zla da buluÅŸacaÄŸÄ±z. Bunu ne PKK haini engelleyebilir ne de vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zla gÃ¼Ã§lÃ¼ baÄŸÄ±mÄ±zdan rahatsÄ±z olanlar engelleyebilir" dedi
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda PolatlÄ±'daki 58. TopÃ§u TugayÄ± ile TopÃ§u ve FÃ¼ze Okul KomutanlÄ±ÄŸÄ±'nda yaÅŸanan olaylar nedeniyle 285'i tutuklu 330 sanÄ±k hakkÄ±nda aÃ§Ä±lan davanÄ±n ikinci haftasÄ± yarÄ±n baÅŸlÄ±yor
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Canikli, Hatay'a dÃ¼ÅŸen Suriye'ye ait savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±ndan paraÅŸÃ¼tle atlayan pilotla ilgili, " Ä°Ã§inde bulunduÄŸumuz an itibarÄ±yla pilotun tedavisi devam ediyor. BÃ¼tÃ¼n olay netleÅŸtikten sonra buna iliÅŸkin karar da verilecek ama ÅŸu an olay Ã§ok taze." dedi
Bu haftaki mesaisinde rekor kÄ±rarak, uluslararasÄ± anlaÅŸmalarÄ±n onaylanmasÄ±na iliÅŸkin 97 tasarÄ±yÄ± yasalaÅŸtÄ±ran Meclis, gelecek hafta bu rekoru geÃ§mek iÃ§in mesai yapacak
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri, Irak'Ä±n kuzeyi Kandil bÃ¶lgesinde bulunan terÃ¶r noktalarÄ±na 28 Åžubat tarihinde yapÄ±lan harekatta 11 PKK'lÄ±nÄ±n etkisiz hale getirildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Resmi Gazete'de geÃ§en yÄ±l yayÄ±mlanarak yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe giren Gayrimenkul SertifikasÄ±'nÄ±n ilk uygulamasÄ±, TOKÄ° Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde Makro Ä°nÅŸaat'Ä±n Park Mavera Projesi'nde gerÃ§ekleÅŸtirilecek
KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n genÃ§ sanatÃ§Ä±larÄ±n desteklenmesi iÃ§in baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± GENÃ‡DES Projesi'ne baÅŸvurular yarÄ±n sona erecek