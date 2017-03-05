16:40, 05 Mart 2017 Pazar

Fillon'un eşi sonunda sessizliğini bozdu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Fransa'da merkez sağın cumhurbaşkanı adayı François Fillon'un eşi Penelope Fillon, haklarındaki yolsuzluk iddiaları karşısında, "Eşime sonuna kadar devam etmesi gerektiğini her gün söyledim." dedi.

Le Journal du Dimanche gazetesine konuşan Fillon, hakkında çıkan iddialardan sonra sessizliğini bozarak eşinin adaylığını desteklediğini söyledi. Hayatının en zor dönemini yaşadığını belirten Fillon, "Eşime sonuna kadar devam etmesi gerektiğini her gün söyledim. Ancak kararı verecek kendisi. Adaylar arasında cumhurbaşkanı olabilecek nitelikte tecrübeli ve kararlı olan sadece o var." diye konuştu.

'BEN YAPMASAYDIM BAŞKA BİRİNİ GÖREVLENDİRİP ONA ÖDEME YAPACAKTIK'

Eşine bütün siyasi kararlarında danışmanlık yaptığını söyleyen Fillon, "Ona gelen postaları sekreteri aracılığıyla değerlendirdik. Ona konuşmaları için notlar getirdim. Yerel basından özetler yaptım. Bunu ben yapmasaydım başka birini görevlendirip ödemeyi ona yapacaktık. Sonunda benim yapmamda karar kıldık." ifadelerini kullandı.

Eşi ve iki çocuğunu hiç çalışmadan "danışman" sıfatıyla devletten maaş aldırmakla suçlanan François Fillon'a soruşturma açan Ulusal Mali Suçlar Savcılığı, Fillon'u 15 Mart'ta ifade vermeye çağırmıştı. Fillon, hakkında ortaya atılan yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarını reddederek adaylıktan vazgeçmeyeceğini belirtmişti.