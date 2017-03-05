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12:02, 06 Mart 2017 Pazartesi
Balkanlar
GÃ¼ncelleme: 03:28, 06 Mart 2017 Pazartesi

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'BalkanlarÄ± Ä°slam dÃ¼nyasÄ±ndan uzak tutmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±lar'
'BalkanlarÄ± Ä°slam dÃ¼nyasÄ±ndan uzak tutmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±lar'

Bosna Hersek UlemasÄ± KavazoviÃ§, UluslararasÄ± Ä°slam Bilgeleri Zirvesi'ne yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada "Balkan Ã¼lkeleri olan bizleri OsmanlÄ± Ä°mparatorluÄŸu'ndan ayrÄ±ldÄ±ktan sonra Ä°slam dÃ¼nyasÄ±ndan uzak tutmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±lar, bazen de bunu baÅŸardÄ±lar" dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Bosna HersekÂ UlemasÄ±Â HÃ¼seyin KavazoviÃ§, "Balkan Ã¼lkeleri olan bizleriÂ OsmanlÄ±Â Ä°mparatorluÄŸu'ndan ayrÄ±ldÄ±ktan sonraÂ Ä°slamÂ dÃ¼nyasÄ±ndanÂ uzakÂ tutmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±lar bazen de bunu baÅŸardÄ±lar. Daha sonra farklÄ± ideoloji ve rejimlere baÄŸlÄ± kaldÄ±k,Â baskÄ± altÄ±ndaÂ kaldÄ±k." dedi.

KavazoviÃ§, ÅžanlÄ±urfa'da gerÃ§ekleÅŸtirilen ''UluslararasÄ± Ä°slam Bilgeleri Zirvesi''nde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, TÃ¼rkiye'nin tarih boyunca Bosna Hersek'in yanÄ±nda olduÄŸunu belirterek, desteklerinden dolayÄ± TÃ¼rk halkÄ±na teÅŸekkÃ¼r etti.

Balkan devletlerinde farklÄ± dÃ¶nemlerde insanlarÄ±n toplu halde Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ anlatan KavazoviÃ§, ABD'deki 11 EylÃ¼l saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ä°slam Ã¼lkelerindeki MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n daha fazla zorluklarla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

BaÅŸta Filistin, Irak ve Suriye olmak Ã¼zere halen Ä°slam Ã¼lkelerinin zulÃ¼mle mÃ¼cadele ettiÄŸini belirten KavazoviÃ§, Ã¶zellikle Filistin halkÄ±nÄ±n yalnÄ±z kalmasÄ±na raÄŸmen mÃ¼cadelesini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi.

Balkan Ã¼lkelerinin Ä°slam hakimiyetinden ayrÄ±ldÄ±ktan sonra sÄ±kÄ±ntÄ±lar yaÅŸamaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan KavazoviÃ§, "Balkan Ã¼lkerleri olan bizleri OsmanlÄ± Ä°mparatorluÄŸu'ndan ayrÄ±ldÄ±ktan sonra Ä°slam dÃ¼nyasÄ±ndan uzak tutmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±lar bazen de bunu baÅŸardÄ±lar. Daha sonra farklÄ± ideoloji ve rejimlere baÄŸlÄ± kaldÄ±k, baskÄ± altÄ±nda kaldÄ±k. Kendimizi gÃ¶stermek ve deÄŸerlerimizi korumak iÃ§in mÃ¼cadele ediyoruz. GerÃ§ekten Ã§ok baskÄ± altÄ±nda kaldÄ±k." diye konuÅŸtu.

MÃ¼slÃ¼man Ã¼lkelerinin son dÃ¶nemde parÃ§alandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve birbirine dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ vurgulayan KavazoviÃ§, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"Biz yÄ±llarca barÄ±ÅŸ iÃ§inde yaÅŸamÄ±ÅŸÄ±z ne oldu da bÃ¶yle patlak verdi bu Ã§atÄ±ÅŸmalar. GerÃ§ekten MÃ¼slÃ¼man Ã¼lkeleri farklÄ± kÃ¼ltÃ¼rler barÄ±ndÄ±rÄ±yor. DÄ±ÅŸarÄ±da bir Ã§ok insan eÄŸitim aldÄ± gelip yeni yeni fikirler savundu Ã¼lkelerimizde. Bu fikirleri savunanlar arasÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸma oldu eski ile yeniler arasÄ±nda. Eskiler, Ã¼mmetin Ä°slam deÄŸerlerini korunmasÄ±nÄ± savunurken yeni nesil bunlara karÅŸÄ± Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±r bÃ¶ylece bÃ¼tÃ¼n toplumumuz parÃ§alanmÄ±ÅŸtÄ±r. Åžu an Ã§ok dramatik olaylar gÃ¶rÃ¼yoruz. Eskiden aramÄ±zda kavga gÃ¼rÃ¼ltÃ¼ yoktu ancak deÄŸerlerimizi kaybedince Ã§atÄ±ÅŸmalar arttÄ±. Ä°slam Ã¼lkeleri parÃ§alanmÄ±ÅŸ halde ÅŸu an aciz durumdayÄ±z. Ä°nsanlarÄ± hunharca Ã¶ldÃ¼rÃ¼yorlar ve gerÃ§ekten Ã§ok Ã¶ldÃ¼rÃ¼cÃ¼ Ã§eteler var terÃ¶ristler ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Ä°nsanlara yaÅŸam hakkÄ±nÄ± bile vermiyorlar bÃ¶ylece Ä°slam dinini lekeliyorlar."

"SAVAÅžLARA TOPLUCAÂ 'DUR" DEMELÄ°YÄ°Z"

Ä°slam Ã¼lkelerinde yaÅŸanan savaÅŸlarda insanlÄ±ÄŸÄ±n kalmadÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§eken KavazoviÃ§, mazlum insanlara ise din kardeÅŸlerinin sahip Ã§Ä±kmasÄ± gerektiÄŸini ifade etti.

Ä°slam Ã¼lkelerinin mÃ¼ltecilerle mÃ¼cadele ettiÄŸini aktaran KavazoviÃ§, "MÃ¼slÃ¼man Ã¼lkeleri sorunlarÄ± Ã§Ã¶zemiyor. DÄ±ÅŸ Ã¼lkelere baÄŸlÄ± kalmÄ±ÅŸlar kendi sorunlarÄ±nÄ± Ã§Ã¶zemezler ve senelerce bu olaylar devam eder. Biz bu savaÅŸlara Ä°slam Ã¼lkeleri olarak topluca 'dur' demezsek katliam ve zulÃ¼m devam edecektir. Suriye, Filistin ve bir Ã§ok Ã¼lkede bunu gÃ¶rÃ¼yoruz. TÃ¼rkiye sahillerinde gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z o bebek cenazesi Ã§ok Ã¼zÃ¼cÃ¼ bir tabloydu. OrtadoÄŸu'yu bu olaylardan kurtarmak iÃ§in baÅŸlangÄ±Ã§ yapmamÄ±z gerekiyor. GerÃ§ekten artÄ±k bir ÅŸeyler yapmamÄ±z gerekiyor Ä°slam Ã¼lkeleri olarak." diye konuÅŸtu.



Ä°lgili Konular Balkan Ã¼lkeleri Bosna Hersek
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