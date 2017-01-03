Netanyahu Rusya'ya gidiyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun resmi temaslarda bulunmak üzere perşembe günü Rusya'ya gideceği bildirildi.
İsrail Hükümet Sözcüsü Ofir Gendelman, yaptığı yazılı açıklamada, Netanyahu'nun Moskova ziyaretinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya geleceğini belirtti. Görüşmede, "Suriye krizi ve İran'ın Suriye'deki varlığı" konularının ele alınacağı kaydedildi.
İran'ın Suriye’deki varlığının güçlendiğine dikkati çeken Gendelman, "İran, Suriye'deki askeri varlığı ile Golan Tepeleri'nden İsrail'e karşı bir cephe açmaya çalışmaktadır." ifadelerini kullandı.
İsrail, Suriye'de iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana Golan Tepeleri'nin Suriye tarafından topraklarına roket atıldığını ileri sürerek, belirli aralıklarla Suriye topraklarına ve burada faaliyet gösteren İran destekli Hizbullah güçlerine yönelik operasyonlar düzenliyor.
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İsrail Başbakanı Netanyahu'nun perşembe günü gideceği Rusya'da Putin ile Suriye krizi ve İran'ın bölgedeki faaliyetlerini görüşeceği belirtildi
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