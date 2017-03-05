17:00, 05 Mart 2017 Pazar

KOBÄ°'lere verilen faizsiz kredi iÃ§in 770 bin baÅŸvuru





Bilim Teknoloji ve Sanayi BakanÄ± Ã–zlÃ¼, "KOBÄ°â€™lerimize sÄ±fÄ±r faizli 50 bin lira kredi vermeye baÅŸladÄ±k. Bu krediye 770 bin baÅŸvuru geldi. Gerekli ÅŸartlarÄ± saÄŸlayan bÃ¼tÃ¼n KOBÄ°â€™lerimizin peyderpey bu krediden yararlanmalarÄ±nÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±z" dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Bilim Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Faruk Ã–zlÃ¼, "KOBÄ°â€™lerimize sÄ±fÄ±r faizli 50 bin lira kredi vermeye baÅŸladÄ±k. Bu krediye 770 bin baÅŸvuru geldi. Gerekli ÅŸartlarÄ± saÄŸlayan bÃ¼tÃ¼n KOBÄ°â€™lerimizin peyderpey bu krediden yararlanmalarÄ±nÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±z." dedi. Ã–zlÃ¼, Bilecik Ticaret ve Sanayi OdasÄ±nÄ± ziyaretinde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Bilecik'in Ã§ok Ã¶zel bir kent olduÄŸunu, OsmanlÄ±'nÄ±n ulu Ã§Ä±narÄ±nÄ±n tohumlarÄ±nÄ±n bu topraklarda atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekti.Â HABERÄ°N DEVAMI Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYIN

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