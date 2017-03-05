17:20, 05 Mart 2017 Pazar

Afganistan'da emniyet müdürü öldürüldü



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Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetine bağlı Almar ilçesinin Emniyet Müdürü Muhammad Nasim Faryabi, bombalı saldırıda hayatını kaybetti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetine bağlı Almar ilçesinin Emniyet Müdürü Muhammad Nasim Faryabi, bombalı saldırıda hayatını kaybetti. Faryab Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Abdulkerim Yuriş yaptığı açıklamada, makam aracına yerleştirilen bombanın, Faryabi, ofisinden evine giderken uzaktan kumandayla patlatıldığını belirtti. Saldırıda Faryabi'nin yaşamını yitirdiğini kaydeden Yuriş, bir korumasının ise ağır yaralandığını söyledi. Saldırıyı, Taliban üstlendi.

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