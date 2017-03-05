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Afganistan'da emniyet müdürü öldürüldü
Afganistan'da emniyet müdürü öldürüldü
Foto: Arşiv

Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetine bağlı Almar ilçesinin Emniyet Müdürü Muhammad Nasim Faryabi, bombalı saldırıda hayatını kaybetti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetine bağlı Almar ilçesinin Emniyet Müdürü Muhammad Nasim Faryabi, bombalı saldırıda hayatını kaybetti.

Faryab Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Abdulkerim Yuriş yaptığı açıklamada, makam aracına yerleştirilen bombanın, Faryabi, ofisinden evine giderken uzaktan kumandayla patlatıldığını belirtti.

Saldırıda Faryabi'nin yaşamını yitirdiğini kaydeden Yuriş, bir korumasının ise ağır yaralandığını söyledi.

Saldırıyı, Taliban üstlendi.



İlgili Konular Afganistan Muhammad Nasim Faryabi
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