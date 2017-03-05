17:23, 05 Mart 2017 Pazar

Bakan Soylu: Suriye politikamÄ±z aÃ§Ä±k ve nettir

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã‡eÅŸitli ziyaret ve temaslarda bulunmak Ã¼zere eÅŸi Hamdiye Soylu ile Mardin'e gelenÂ Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leymanÂ Soylu'yuÂ MardinÂ HavalimanÄ±'nda Mardin Valisi Mustafa Yaman, AK Parti Mardin Milletvekilleri Orhan MiroÄŸlu ve Ceyda BÃ¶lÃ¼nmez Ã‡ankÄ±rÄ± karÅŸÄ±ladÄ±. Mardin Trabzonspor Taraftarlar DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Ä°brahim AydÄ±n ve Trabzonspor formasÄ± giymiÅŸ bir grup Ã§ocuk Bakan Soylu'ya Ã§iÃ§ek verdi.

Soylu ve beraberindekiler daha sonra KÄ±zÄ±ltepe ilÃ§esinde bir alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezinde ildeki sivil toplum kuruluÅŸ temsilcileri ve kanaat Ã¶nderiyle dÃ¼zenlenen toplantÄ±ya katÄ±ldÄ±.

Memlekette uzun sÃ¼redir bazÄ± oyunlarÄ±n dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, kardeÅŸÃ§e yaÅŸayan milletlerin birbirine dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmek istendiÄŸini ve fitne tohumlarÄ±nÄ±n ekilmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Soylu, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"PKK, DAEÅžÂ veÂ FETÃ–Â bir fitnedir. Bunlara verilecek en net ve en saÄŸlam cevap bu salonda bizim bir arada oluÅŸumuz bu topraklarÄ±n Ã§ok dÄ±ÅŸÄ±nda olan bir Ã§ok yeri rahatsÄ±z etmektedir, uykularÄ±nÄ± kaÃ§Ä±rmaktadÄ±r. Hakkari YÃ¼ksekova'da bir havalimanÄ± yaptÄ±k. Neredeyse bir baÅŸka Ã¼lkeye savaÅŸ aÃ§mÄ±ÅŸÄ±z gibi, iÅŸ makinelerini mi yakmadÄ±lar, mÃ¼hendisleri mi kaÃ§Ä±rmadÄ±lar. 'Esnafa o uÃ§aklar binerseniz o uÃ§aklarÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼rÃ¼z.' diye pusulalar mÄ± gÃ¶ndermediler. DÃ¼nya iyisi bir gencimizi kaymakam olarak gÃ¶nderdik. Muhammed Fatih SafitÃ¼rk kardeÅŸimize Allah gani gani rahmet eylesin, elinde silah mÄ± vardÄ±, Ã§atÄ±ÅŸmaya mÄ± girmiÅŸti? Yol yapÄ±yordu, okul yapÄ±yordu, Ã§ocuklara oyun parkÄ± yapÄ±yordu. Haince bir bombayla ÅŸehit ettiler."Â

"BU BÃœYÃœK OYUN BU COÄžRAFYANIN ÃœZERÄ°NE OYNANMAKTADIR"

Soylu, bu topraklarÄ±n kardeÅŸliÄŸin nasÄ±l olabileceÄŸinin en gÃ¼zel Ã¶rneÄŸini taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu Ã¶rneÄŸin bozulmasÄ± iÃ§in oyun oynadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

BÃ¼yÃ¼k oyun bu coÄŸrafyanÄ±n Ã¼zerine oynandÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§eken Soylu, ÅŸu gÃ¶rÃ¼ÅŸlere yer verdi:

"Bu bÃ¼yÃ¼k oyun bu bÃ¼yÃ¼k medeniyetin Ã¼zerine oynanmaktadÄ±r ve bu oyun Ä°slam'Ä±n Ã¼zerine oynanmaktadÄ±r. Bunu hep beraber gÃ¶rÃ¼yoruz. Bu topraklarda hangi birleÅŸtirici deÄŸer varsa o deÄŸerlerimize oynanmaktadÄ±r. Bu oyunlarÄ± anlÄ±yoruz. Memleketimiz milletimiz bÃ¼yÃ¼k acÄ±lardan geÃ§ti ama bunu hiÃ§ bir zaman bir nefret meselesi haline getirmedi. Bunu nefret meselesine taÅŸÄ±mak isteyenler, biliniz ki uluslararasÄ± anlayÄ±ÅŸlarÄ±n temsilcileridir."

Bu oyunlarÄ±n her zaman farkÄ±nda olduklarÄ±nÄ± ve bunu birlikte bozacaklarÄ±nÄ± aktaran Soylu, "EÄŸer bu milletin gÃ¼Ã§lÃ¼ birliÄŸi olmazsa ve ondan daha bÃ¼yÃ¼k olan Allah'Ä±n bu milleti muhafazasÄ± olmazsa biz bugÃ¼n harap ve bitaptÄ±k." dedi.

"BÄ°Z TERÃ–RÃœ BÄ°TÄ°RECEÄžÄ°Z"

TerÃ¶rÃ¼n bitirilmesinde kararlÄ± olduklarÄ±nÄ± vurgulayan Soylu, "Bizim meselimiz sadece terÃ¶ristle mÃ¼cadele deÄŸildir. Biz terÃ¶ristle mÃ¼cadele ediyoruz, edeceÄŸiz de. CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z, hÃ¼kÃ¼metimiz, devletimiz ve en Ã¶nemlisi milletimiz kararlÄ±. Biz terÃ¶rÃ¼ bitireceÄŸiz. Ama esas mesele terÃ¶rden, terÃ¶risti bitirdikten sonradÄ±r." dedi.

"Ã‡OCUKLARIN DAÄžA KAÃ‡IRILMASI"

Soylu, terÃ¶rÃ¼n sona erdirilmesinin ardÄ±ndan sosyal ve ekonomik politikalarla her bireyi bu memleketin eÅŸit ve iyi yetiÅŸmiÅŸ vatandaÅŸÄ± yapmakla mÃ¼kellef olduklarÄ±nÄ± kaydetti.

Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± olduÄŸuna iÅŸaret eden Soylu, ÅŸunlarÄ± aktardÄ±:

"EÄŸer bir ailenin 12 yaÅŸÄ±ndaki evladÄ± kendisinden habersiz bir ÅŸekilde Kandil'e, Metina'ya, Zap'a gÃ¶tÃ¼rÃ¼lÃ¼yorsa bunun sorumlusu benim ve bu sorumluluÄŸu alÄ±yorum. Bu Ã§ocuklarÄ±n yeri annelerinin yanÄ±dÄ±r. Benim evladÄ±m nasÄ±l annesinin yanÄ±nda bÃ¼yÃ¼mÃ¼ÅŸse o Ã§ocuÄŸun da yeri annesinin ve babasÄ±nÄ±n yanÄ±dÄ±r. Bir babanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k muradÄ± eÅŸiyle Ã§ocuÄŸuyla olmasÄ±dÄ±r. Devlet bunu saÄŸlayabilme kabiliyetine sahiptir ve sahip olmalÄ±dÄ±r."

BELEDÄ°YELERE YAPILAN GÃ–REVLENDÄ°RMELER

BÃ¶lgede huzurun ve gÃ¼venin tesis edilmesinin ardÄ±ndan Ã¶nemli bir yatÄ±rÄ±m hamlesinin olacaÄŸÄ±nÄ± dile getiren Soylu, konuÅŸmasÄ±nÄ± ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"DÃ¼nyaya ÅŸikayet ettiler bizi 'Belediyelere el koydunuz' diye. Biz belediyelere el koymadÄ±k, terÃ¶re dayanak olan anlayÄ±ÅŸa el koyduk. Devlet olarak gÃ¶revimiz bu bizim. Siz vergisini bu Ã¼lkenin birliÄŸini ve berberliÄŸini bozmaya Ã§alÄ±ÅŸan PKK terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne gÃ¶ndereceksiniz. Buna mÃ¼saade ederseniz siz devlet olmazsÄ±nÄ±z. Kimse PKK'nÄ±n kÃ¶lesi falan deÄŸildir. BÃ¶yle bir ÅŸey yoktur ve bÃ¶yle bir ÅŸey olmayacaktÄ±r. Bizim senedimiz, birliÄŸimiz Ä°lay-Ä± Kelimetullah'ta tarif edilmiÅŸtir. Bizim bundan baÅŸka bir tarifimiz sÃ¶z konusu deÄŸildir."

"POLÄ°TÄ°KAMIZ AÃ‡IK VE NETTÄ°R"

Bakan Soylu, TÃ¼rkiye'nin Suriye politikasÄ±nÄ± eleÅŸtirenlerin ne kadar yanÄ±lgÄ± iÃ§erisinde olduklarÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi.

28 bin Suriyelinin dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼ Cerablus'ta gÃ¼venli ÅŸekilde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Soylu, "Onlar kendi Ã¼lkelerinde, kendi topraklarÄ±nda yaÅŸamak istediler. TÃ¼rkiye eÄŸer bugÃ¼n El Bab'da varsa, MÃ¼nbiÃ§ ve Rakka'yÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorsa sebebi, yerlerinden yurtlarÄ±ndan edilmiÅŸ insanlarÄ± tekrar yerleri ve yurtlarÄ± ile buluÅŸturma, oranÄ±n Ã¼zerinden TÃ¼rkiye'ye terÃ¶r ihraÃ§ etmek isteyenlere de mÃ¼saade etmemektir. PolitikamÄ±z aÃ§Ä±k ve nettir. " ÅŸeklinde konuÅŸtu.

TerÃ¶rÃ¼n yerine istihdamÄ±n, halayÄ±n, horonun, kardeÅŸliÄŸin konulacaÄŸÄ±nÄ± belirten Soylu, "Bize itimat edin ve bize gÃ¼venin. 'BÃ¼tÃ¼n inananlar kardeÅŸtir.' Bizim felsefemiz budur, baÅŸka hiÃ§bir felsefemiz yoktur." ifadelerini kullandÄ±.