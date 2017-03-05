Bakan Soylu: Suriye politikamÄ±z aÃ§Ä±k ve nettir

Ã‡eÅŸitli ziyaret ve temaslarda bulunmak Ã¼zere eÅŸi Hamdiye Soylu ile Mardin'e gelenÂ Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leymanÂ Soylu'yuÂ MardinÂ HavalimanÄ±'nda Mardin Valisi Mustafa Yaman, AK Parti Mardin Milletvekilleri Orhan MiroÄŸlu ve Ceyda BÃ¶lÃ¼nmez Ã‡ankÄ±rÄ± karÅŸÄ±ladÄ±. Mardin Trabzonspor Taraftarlar DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Ä°brahim AydÄ±n ve Trabzonspor formasÄ± giymiÅŸ bir grup Ã§ocuk Bakan Soylu'ya Ã§iÃ§ek verdi.
Soylu ve beraberindekiler daha sonra KÄ±zÄ±ltepe ilÃ§esinde bir alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezinde ildeki sivil toplum kuruluÅŸ temsilcileri ve kanaat Ã¶nderiyle dÃ¼zenlenen toplantÄ±ya katÄ±ldÄ±.
Memlekette uzun sÃ¼redir bazÄ± oyunlarÄ±n dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, kardeÅŸÃ§e yaÅŸayan milletlerin birbirine dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmek istendiÄŸini ve fitne tohumlarÄ±nÄ±n ekilmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Soylu, ÅŸÃ¶yle devam etti:
"PKK, DAEÅžÂ veÂ FETÃ–Â bir fitnedir. Bunlara verilecek en net ve en saÄŸlam cevap bu salonda bizim bir arada oluÅŸumuz bu topraklarÄ±n Ã§ok dÄ±ÅŸÄ±nda olan bir Ã§ok yeri rahatsÄ±z etmektedir, uykularÄ±nÄ± kaÃ§Ä±rmaktadÄ±r. Hakkari YÃ¼ksekova'da bir havalimanÄ± yaptÄ±k. Neredeyse bir baÅŸka Ã¼lkeye savaÅŸ aÃ§mÄ±ÅŸÄ±z gibi, iÅŸ makinelerini mi yakmadÄ±lar, mÃ¼hendisleri mi kaÃ§Ä±rmadÄ±lar. 'Esnafa o uÃ§aklar binerseniz o uÃ§aklarÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼rÃ¼z.' diye pusulalar mÄ± gÃ¶ndermediler. DÃ¼nya iyisi bir gencimizi kaymakam olarak gÃ¶nderdik. Muhammed Fatih SafitÃ¼rk kardeÅŸimize Allah gani gani rahmet eylesin, elinde silah mÄ± vardÄ±, Ã§atÄ±ÅŸmaya mÄ± girmiÅŸti? Yol yapÄ±yordu, okul yapÄ±yordu, Ã§ocuklara oyun parkÄ± yapÄ±yordu. Haince bir bombayla ÅŸehit ettiler."Â
Soylu, bu topraklarÄ±n kardeÅŸliÄŸin nasÄ±l olabileceÄŸinin en gÃ¼zel Ã¶rneÄŸini taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu Ã¶rneÄŸin bozulmasÄ± iÃ§in oyun oynadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
BÃ¼yÃ¼k oyun bu coÄŸrafyanÄ±n Ã¼zerine oynandÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§eken Soylu, ÅŸu gÃ¶rÃ¼ÅŸlere yer verdi:
"Bu bÃ¼yÃ¼k oyun bu bÃ¼yÃ¼k medeniyetin Ã¼zerine oynanmaktadÄ±r ve bu oyun Ä°slam'Ä±n Ã¼zerine oynanmaktadÄ±r. Bunu hep beraber gÃ¶rÃ¼yoruz. Bu topraklarda hangi birleÅŸtirici deÄŸer varsa o deÄŸerlerimize oynanmaktadÄ±r. Bu oyunlarÄ± anlÄ±yoruz. Memleketimiz milletimiz bÃ¼yÃ¼k acÄ±lardan geÃ§ti ama bunu hiÃ§ bir zaman bir nefret meselesi haline getirmedi. Bunu nefret meselesine taÅŸÄ±mak isteyenler, biliniz ki uluslararasÄ± anlayÄ±ÅŸlarÄ±n temsilcileridir."
Bu oyunlarÄ±n her zaman farkÄ±nda olduklarÄ±nÄ± ve bunu birlikte bozacaklarÄ±nÄ± aktaran Soylu, "EÄŸer bu milletin gÃ¼Ã§lÃ¼ birliÄŸi olmazsa ve ondan daha bÃ¼yÃ¼k olan Allah'Ä±n bu milleti muhafazasÄ± olmazsa biz bugÃ¼n harap ve bitaptÄ±k." dedi.
TerÃ¶rÃ¼n bitirilmesinde kararlÄ± olduklarÄ±nÄ± vurgulayan Soylu, "Bizim meselimiz sadece terÃ¶ristle mÃ¼cadele deÄŸildir. Biz terÃ¶ristle mÃ¼cadele ediyoruz, edeceÄŸiz de. CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z, hÃ¼kÃ¼metimiz, devletimiz ve en Ã¶nemlisi milletimiz kararlÄ±. Biz terÃ¶rÃ¼ bitireceÄŸiz. Ama esas mesele terÃ¶rden, terÃ¶risti bitirdikten sonradÄ±r." dedi.
Soylu, terÃ¶rÃ¼n sona erdirilmesinin ardÄ±ndan sosyal ve ekonomik politikalarla her bireyi bu memleketin eÅŸit ve iyi yetiÅŸmiÅŸ vatandaÅŸÄ± yapmakla mÃ¼kellef olduklarÄ±nÄ± kaydetti.
Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± olduÄŸuna iÅŸaret eden Soylu, ÅŸunlarÄ± aktardÄ±:
"EÄŸer bir ailenin 12 yaÅŸÄ±ndaki evladÄ± kendisinden habersiz bir ÅŸekilde Kandil'e, Metina'ya, Zap'a gÃ¶tÃ¼rÃ¼lÃ¼yorsa bunun sorumlusu benim ve bu sorumluluÄŸu alÄ±yorum. Bu Ã§ocuklarÄ±n yeri annelerinin yanÄ±dÄ±r. Benim evladÄ±m nasÄ±l annesinin yanÄ±nda bÃ¼yÃ¼mÃ¼ÅŸse o Ã§ocuÄŸun da yeri annesinin ve babasÄ±nÄ±n yanÄ±dÄ±r. Bir babanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k muradÄ± eÅŸiyle Ã§ocuÄŸuyla olmasÄ±dÄ±r. Devlet bunu saÄŸlayabilme kabiliyetine sahiptir ve sahip olmalÄ±dÄ±r."
BÃ¶lgede huzurun ve gÃ¼venin tesis edilmesinin ardÄ±ndan Ã¶nemli bir yatÄ±rÄ±m hamlesinin olacaÄŸÄ±nÄ± dile getiren Soylu, konuÅŸmasÄ±nÄ± ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:
"DÃ¼nyaya ÅŸikayet ettiler bizi 'Belediyelere el koydunuz' diye. Biz belediyelere el koymadÄ±k, terÃ¶re dayanak olan anlayÄ±ÅŸa el koyduk. Devlet olarak gÃ¶revimiz bu bizim. Siz vergisini bu Ã¼lkenin birliÄŸini ve berberliÄŸini bozmaya Ã§alÄ±ÅŸan PKK terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne gÃ¶ndereceksiniz. Buna mÃ¼saade ederseniz siz devlet olmazsÄ±nÄ±z. Kimse PKK'nÄ±n kÃ¶lesi falan deÄŸildir. BÃ¶yle bir ÅŸey yoktur ve bÃ¶yle bir ÅŸey olmayacaktÄ±r. Bizim senedimiz, birliÄŸimiz Ä°lay-Ä± Kelimetullah'ta tarif edilmiÅŸtir. Bizim bundan baÅŸka bir tarifimiz sÃ¶z konusu deÄŸildir."
Bakan Soylu, TÃ¼rkiye'nin Suriye politikasÄ±nÄ± eleÅŸtirenlerin ne kadar yanÄ±lgÄ± iÃ§erisinde olduklarÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi.
28 bin Suriyelinin dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼ Cerablus'ta gÃ¼venli ÅŸekilde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Soylu, "Onlar kendi Ã¼lkelerinde, kendi topraklarÄ±nda yaÅŸamak istediler. TÃ¼rkiye eÄŸer bugÃ¼n El Bab'da varsa, MÃ¼nbiÃ§ ve Rakka'yÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorsa sebebi, yerlerinden yurtlarÄ±ndan edilmiÅŸ insanlarÄ± tekrar yerleri ve yurtlarÄ± ile buluÅŸturma, oranÄ±n Ã¼zerinden TÃ¼rkiye'ye terÃ¶r ihraÃ§ etmek isteyenlere de mÃ¼saade etmemektir. PolitikamÄ±z aÃ§Ä±k ve nettir. " ÅŸeklinde konuÅŸtu.
TerÃ¶rÃ¼n yerine istihdamÄ±n, halayÄ±n, horonun, kardeÅŸliÄŸin konulacaÄŸÄ±nÄ± belirten Soylu, "Bize itimat edin ve bize gÃ¼venin. 'BÃ¼tÃ¼n inananlar kardeÅŸtir.' Bizim felsefemiz budur, baÅŸka hiÃ§bir felsefemiz yoktur." ifadelerini kullandÄ±.
Bakan Soylu, "TÃ¼rkiye eÄŸer bugÃ¼n El Bab'da varsa, MÃ¼nbiÃ§ ve Rakka'yÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorsa sebebi, yerlerinden yurtlarÄ±ndan edilmiÅŸ insanlarÄ± tekrar yerleri ve yurtlarÄ± ile buluÅŸturma, oranÄ±n Ã¼zerinden TÃ¼rkiye'ye terÃ¶r ihraÃ§ etmek isteyenlere de mÃ¼saade etmemektir. PolitikamÄ±z aÃ§Ä±k ve nettir.
Bilim Teknoloji ve Sanayi BakanÄ± Ã–zlÃ¼, "KOBÄ°â€™lerimize sÄ±fÄ±r faizli 50 bin lira kredi vermeye baÅŸladÄ±k. Bu krediye 770 bin baÅŸvuru geldi. Gerekli ÅŸartlarÄ± saÄŸlayan bÃ¼tÃ¼n KOBÄ°â€™lerimizin peyderpey bu krediden yararlanmalarÄ±nÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±z" dedi
Rize'de Ã‡amlÄ±hemÅŸin-KantarlÄ± yolunun 8. kilometresinde yamaÃ§lardan kopan bÃ¼yÃ¼k kaya parÃ§alarÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸmesi sonucu heyelan meydana geldi
SaÄŸlÄ±k BakanÄ± AkdaÄŸ, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hÃ¼kÃ¼met sistemine iliÅŸkin "Åžimdi yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iki baÅŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ± ortadan kaldÄ±rmak. HÃ¼r irademizle cumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ± seÃ§mek. Ä°stikrarlÄ± cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemleriyle memleketin koÅŸar adÄ±m yÃ¼rÃ¼mesini saÄŸlamak" dedi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, KadÄ±n ve Demokrasi BuluÅŸmasÄ± ProgramÄ±'nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "Almanya'da arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± konuÅŸturmuyorlar, varsÄ±nlar konuÅŸturmasÄ±nlar, bÃ¶yle hayÄ±r Ã§Ä±karacakjlarÄ±nÄ± mÄ± sanÄ±yorlar. UygulamanÄ±z Nazi uygulamasÄ± gibi" dedi.
Samsun'un Kavak ilÃ§esinde komÅŸular arasÄ±nda kÃ¶peklerin yediÄŸi kazlar nedeniyle Ã§Ä±kan silahlÄ± kavgada baba ile oÄŸlu Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼, diÄŸer oÄŸul ise yaralandÄ±
Adalet BakanÄ± BozdaÄŸ, Almanya'daki programÄ±nÄ±n iptaline iliÅŸkin "Benim toplantÄ±mÄ± iptal eden belediye terÃ¶ristlerin yoÄŸun baskÄ±sÄ± altÄ±ndadÄ±r ve orada PKK, FETÃ–, DHKP-C terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri hep beraber faaliyetlerini dÃ¼zgÃ¼nce yapÄ±yorlar" dedi
GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± TÃ¼fenkci, 17 ilde sebze ve meyve tiÌ‡caretinde lojistik altyapÄ±nÄ±n geliÅŸtirilmesine yÃ¶nelik teÅŸvik vereceklerini bildirerek "250 bin-2 milyon lira arasÄ±nda deÄŸiÅŸen teÅŸvik kapsamÄ±nda yatÄ±rÄ±mlarÄ±n yÃ¼zde 75'iÌ‡ karÅŸÄ±lanacak" dedi
BingÃ¶l'de konuÅŸan BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, terÃ¶re bÃ¼yÃ¼k darbe vurduklarÄ±nÄ± belirterek, "TÃ¼nelin ucunda Ä±ÅŸÄ±k gÃ¶rÃ¼ndÃ¼, artÄ±k can Ã§ekiÅŸiyorlar. size sÃ¶z veriyorum, SÃ¶z veriyorum, bu Ã¶rgÃ¼t bitecek" dedi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Hollanda ve Almanya'da referandum etkinliklerine izin verilmemesine iliÅŸkin, "GideceÄŸiz Avrupa'daki vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zla da buluÅŸacaÄŸÄ±z. Bunu ne PKK haini engelleyebilir ne de vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zla gÃ¼Ã§lÃ¼ baÄŸÄ±mÄ±zdan rahatsÄ±z olanlar engelleyebilir" dedi
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda PolatlÄ±'daki 58. TopÃ§u TugayÄ± ile TopÃ§u ve FÃ¼ze Okul KomutanlÄ±ÄŸÄ±'nda yaÅŸanan olaylar nedeniyle 285'i tutuklu 330 sanÄ±k hakkÄ±nda aÃ§Ä±lan davanÄ±n ikinci haftasÄ± yarÄ±n baÅŸlÄ±yor
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Canikli, Hatay'a dÃ¼ÅŸen Suriye'ye ait savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±ndan paraÅŸÃ¼tle atlayan pilotla ilgili, " Ä°Ã§inde bulunduÄŸumuz an itibarÄ±yla pilotun tedavisi devam ediyor. BÃ¼tÃ¼n olay netleÅŸtikten sonra buna iliÅŸkin karar da verilecek ama ÅŸu an olay Ã§ok taze." dedi
Bu haftaki mesaisinde rekor kÄ±rarak, uluslararasÄ± anlaÅŸmalarÄ±n onaylanmasÄ±na iliÅŸkin 97 tasarÄ±yÄ± yasalaÅŸtÄ±ran Meclis, gelecek hafta bu rekoru geÃ§mek iÃ§in mesai yapacak
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri, Irak'Ä±n kuzeyi Kandil bÃ¶lgesinde bulunan terÃ¶r noktalarÄ±na 28 Åžubat tarihinde yapÄ±lan harekatta 11 PKK'lÄ±nÄ±n etkisiz hale getirildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Resmi Gazete'de geÃ§en yÄ±l yayÄ±mlanarak yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe giren Gayrimenkul SertifikasÄ±'nÄ±n ilk uygulamasÄ±, TOKÄ° Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde Makro Ä°nÅŸaat'Ä±n Park Mavera Projesi'nde gerÃ§ekleÅŸtirilecek
KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n genÃ§ sanatÃ§Ä±larÄ±n desteklenmesi iÃ§in baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± GENÃ‡DES Projesi'ne baÅŸvurular yarÄ±n sona erecek