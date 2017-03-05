MHP'li kadÄ±nlar BeÅŸiktaÅŸ'ta buluÅŸtu

MHP Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ncaÂ 8 Mart DÃ¼nya KadÄ±nlar GÃ¼nÃ¼'nÃ¼ kutlamak ve partili kadÄ±nlara anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi Referandumu Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±yla ilgili bilgi vermek iÃ§in etkinlik dÃ¼zenlendi.
BeÅŸiktaÅŸ'taki Fulya Sanat Merkezi'nde gerÃ§ekleÅŸtirilen etkinliÄŸe, MHP Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanÄ± Mehmet BÃ¼lent KarataÅŸ ve MHP KadÄ±n KollarÄ± KoordinatÃ¶rÃ¼ Nevin TaÅŸlÄ±Ã§ay ile Ã§ok sayÄ±da partili kadÄ±n katÄ±ldÄ±.
Etkinlikte konuÅŸan KarataÅŸ, Referandum Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda kadÄ±nlara Ã¶nemli gÃ¶revler dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirterek, MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli'nin, "Referandumda kararÄ±mÄ±z evettir" dediÄŸini sÃ¶yledi.
KarataÅŸ, parti mensuplarÄ±nÄ±n, parti baÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan alÄ±nan karara uymasÄ± gerektiÄŸini dile getirerek, "48 yÄ±llÄ±k ÅŸerefli tarihi olan MilliyetÃ§i Hareket Partisi, tÃ¼m kurum ve kuruluÅŸlarÄ±yla liderinin arkasÄ±nda devlet iÃ§in evet, millet iÃ§in evet, cumhuriyet iÃ§in evet, TÃ¼rkiye'nin bekasÄ± iÃ§in evet, TÃ¼rkiye iÃ§in evet demiÅŸtir." diye konuÅŸtu.
"MHP Referandumdan sonra bitti" diyenlerin, kendi durumlarÄ±nÄ± ifade ettiklerini kaydeden KarataÅŸ, "Onlar bizim iÃ§in zaten bitmiÅŸlerdir. Referandumdan sonra da onlarÄ± kullananlar, iÅŸe yaramadÄ±klarÄ±nÄ± gÃ¶receÄŸi iÃ§in, onlarÄ±n kullanÄ±m tarihleri de 16 Nisan itibarÄ±yla sona erecek ve MilliyetÃ§i Hareket Partisi, lideriyle birlikte yoluna devam edecektir." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
Ã‡eÅŸme aÃ§Ä±klarÄ±nda iki ayrÄ± botla SakÄ±z AdasÄ±'na geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan yabancÄ± uyruklu 130 gÃ¶Ã§men yakalandÄ±
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± TÃ¼rkeÅŸ, Almanyaâ€™nÄ±n AB'den Sorumlu Devlet BakanÄ± Roth'un, TÃ¼rk BakanlarÄ±n Almanya'da konuÅŸmalarÄ±nÄ±n engellenmesine yÃ¶nelik Twitter mesajÄ± iÃ§in "utanÃ§ verici" dedi
DiyarbakÄ±r'Ä±n Lice ilÃ§esinin 18 mahallesinde ilan edilen sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±nÄ±n ardÄ±ndan PKK Ã¼yelerine yÃ¶nelik operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±
AdÄ±yaman'Ä±n Samsat ilÃ§esi ve baÄŸlÄ± kÃ¶ylerde okullar 6 Mart Pazartesi ve 7 Mart SalÄ± gÃ¼nÃ¼ tatil edildi
Milli Savunma BakanÄ± IÅŸÄ±k, "MÃ¼nbiÃ§'te, nasÄ±l DEAÅž'Ä±n PYD ve rejimin iÅŸ birliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± artÄ±k bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nya gÃ¶rmeye baÅŸladÄ±" dedi
MHP Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan 8 Mart DÃ¼nya KadÄ±nlar GÃ¼nÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla dÃ¼zenlenen etkinlikte, referandumla ilgili de kadÄ±nlara bilgi verildi
Bakan Soylu, "TÃ¼rkiye eÄŸer bugÃ¼n El Bab'da varsa, MÃ¼nbiÃ§ ve Rakka'yÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorsa sebebi, yerlerinden yurtlarÄ±ndan edilmiÅŸ insanlarÄ± tekrar yerleri ve yurtlarÄ± ile buluÅŸturma, oranÄ±n Ã¼zerinden TÃ¼rkiye'ye terÃ¶r ihraÃ§ etmek isteyenlere de mÃ¼saade etmemektir. PolitikamÄ±z aÃ§Ä±k ve nettir.
Bilim Teknoloji ve Sanayi BakanÄ± Ã–zlÃ¼, "KOBÄ°â€™lerimize sÄ±fÄ±r faizli 50 bin lira kredi vermeye baÅŸladÄ±k. Bu krediye 770 bin baÅŸvuru geldi. Gerekli ÅŸartlarÄ± saÄŸlayan bÃ¼tÃ¼n KOBÄ°â€™lerimizin peyderpey bu krediden yararlanmalarÄ±nÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±z" dedi
Rize'de Ã‡amlÄ±hemÅŸin-KantarlÄ± yolunun 8. kilometresinde yamaÃ§lardan kopan bÃ¼yÃ¼k kaya parÃ§alarÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸmesi sonucu heyelan meydana geldi
SaÄŸlÄ±k BakanÄ± AkdaÄŸ, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hÃ¼kÃ¼met sistemine iliÅŸkin "Åžimdi yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iki baÅŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ± ortadan kaldÄ±rmak. HÃ¼r irademizle cumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ± seÃ§mek. Ä°stikrarlÄ± cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemleriyle memleketin koÅŸar adÄ±m yÃ¼rÃ¼mesini saÄŸlamak" dedi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, KadÄ±n ve Demokrasi BuluÅŸmasÄ± ProgramÄ±'nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "Almanya'da arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± konuÅŸturmuyorlar, varsÄ±nlar konuÅŸturmasÄ±nlar, bÃ¶yle hayÄ±r Ã§Ä±karacakjlarÄ±nÄ± mÄ± sanÄ±yorlar. UygulamanÄ±z Nazi uygulamasÄ± gibi" dedi.
Samsun'un Kavak ilÃ§esinde komÅŸular arasÄ±nda kÃ¶peklerin yediÄŸi kazlar nedeniyle Ã§Ä±kan silahlÄ± kavgada baba ile oÄŸlu Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼, diÄŸer oÄŸul ise yaralandÄ±
Adalet BakanÄ± BozdaÄŸ, Almanya'daki programÄ±nÄ±n iptaline iliÅŸkin "Benim toplantÄ±mÄ± iptal eden belediye terÃ¶ristlerin yoÄŸun baskÄ±sÄ± altÄ±ndadÄ±r ve orada PKK, FETÃ–, DHKP-C terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri hep beraber faaliyetlerini dÃ¼zgÃ¼nce yapÄ±yorlar" dedi
GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± TÃ¼fenkci, 17 ilde sebze ve meyve tiÌ‡caretinde lojistik altyapÄ±nÄ±n geliÅŸtirilmesine yÃ¶nelik teÅŸvik vereceklerini bildirerek "250 bin-2 milyon lira arasÄ±nda deÄŸiÅŸen teÅŸvik kapsamÄ±nda yatÄ±rÄ±mlarÄ±n yÃ¼zde 75'iÌ‡ karÅŸÄ±lanacak" dedi
BingÃ¶l'de konuÅŸan BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, terÃ¶re bÃ¼yÃ¼k darbe vurduklarÄ±nÄ± belirterek, "TÃ¼nelin ucunda Ä±ÅŸÄ±k gÃ¶rÃ¼ndÃ¼, artÄ±k can Ã§ekiÅŸiyorlar. size sÃ¶z veriyorum, SÃ¶z veriyorum, bu Ã¶rgÃ¼t bitecek" dedi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Hollanda ve Almanya'da referandum etkinliklerine izin verilmemesine iliÅŸkin, "GideceÄŸiz Avrupa'daki vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zla da buluÅŸacaÄŸÄ±z. Bunu ne PKK haini engelleyebilir ne de vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zla gÃ¼Ã§lÃ¼ baÄŸÄ±mÄ±zdan rahatsÄ±z olanlar engelleyebilir" dedi