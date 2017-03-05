17:43, 05 Mart 2017 Pazar

MHP'li kadÄ±nlar BeÅŸiktaÅŸ'ta buluÅŸtu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

MHP Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ncaÂ 8 Mart DÃ¼nya KadÄ±nlar GÃ¼nÃ¼'nÃ¼ kutlamak ve partili kadÄ±nlara anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi Referandumu Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±yla ilgili bilgi vermek iÃ§in etkinlik dÃ¼zenlendi.

BeÅŸiktaÅŸ'taki Fulya Sanat Merkezi'nde gerÃ§ekleÅŸtirilen etkinliÄŸe, MHP Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanÄ± Mehmet BÃ¼lent KarataÅŸ ve MHP KadÄ±n KollarÄ± KoordinatÃ¶rÃ¼ Nevin TaÅŸlÄ±Ã§ay ile Ã§ok sayÄ±da partili kadÄ±n katÄ±ldÄ±.

Etkinlikte konuÅŸan KarataÅŸ, Referandum Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda kadÄ±nlara Ã¶nemli gÃ¶revler dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirterek, MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli'nin, "Referandumda kararÄ±mÄ±z evettir" dediÄŸini sÃ¶yledi.

KarataÅŸ, parti mensuplarÄ±nÄ±n, parti baÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan alÄ±nan karara uymasÄ± gerektiÄŸini dile getirerek, "48 yÄ±llÄ±k ÅŸerefli tarihi olan MilliyetÃ§i Hareket Partisi, tÃ¼m kurum ve kuruluÅŸlarÄ±yla liderinin arkasÄ±nda devlet iÃ§in evet, millet iÃ§in evet, cumhuriyet iÃ§in evet, TÃ¼rkiye'nin bekasÄ± iÃ§in evet, TÃ¼rkiye iÃ§in evet demiÅŸtir." diye konuÅŸtu.

"MHP Referandumdan sonra bitti" diyenlerin, kendi durumlarÄ±nÄ± ifade ettiklerini kaydeden KarataÅŸ, "Onlar bizim iÃ§in zaten bitmiÅŸlerdir. Referandumdan sonra da onlarÄ± kullananlar, iÅŸe yaramadÄ±klarÄ±nÄ± gÃ¶receÄŸi iÃ§in, onlarÄ±n kullanÄ±m tarihleri de 16 Nisan itibarÄ±yla sona erecek ve MilliyetÃ§i Hareket Partisi, lideriyle birlikte yoluna devam edecektir." deÄŸerlendirmesinde bulundu.