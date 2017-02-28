18:03, 05 Mart 2017 Pazar

IÅŸÄ±k: MÃ¼nbiÃ§'te DEAÅž, PYD ve rejimle iÅŸ birliÄŸi yapÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Milli Savunma BakanÄ± Fikri IÅŸÄ±k,Â MÃ¼nbiÃ§'te hareketlenme olduÄŸunu belirterek, "MÃ¼nbiÃ§'te bizim baÅŸtan beri gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z ama dÃ¼nya kamuoyunun gÃ¶rmek istemediÄŸi geliÅŸmeler artÄ±k su yÃ¼zÃ¼ne, gÃ¼n yÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±ktÄ±. MÃ¼nbiÃ§'te, nasÄ±lÂ DEAÅž'Ä±nÂ PYDÂ veÂ rejimin iÅŸ birliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± artÄ±k bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nya gÃ¶rmeye baÅŸladÄ±." dedi.

AK Parti Kocaeli Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan SabancÄ± KÃ¼ltÃ¼r Merkezi'nde dÃ¼zenlenen "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼met Sistemi Kampanya TanÄ±tÄ±m ProgramÄ±"nda konuÅŸan IÅŸÄ±k, TÃ¼rkiye'nin dÃ¼nyanÄ±n merkezinde bulunan bir Ã¼lke olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Bu durumun Ã§ok bÃ¼yÃ¼k avantajlarÄ± olduÄŸunu ama bÃ¼yÃ¼k riskleri de iÃ§erdiÄŸini unutmadÄ±klarÄ±nÄ± vurgulayan IÅŸÄ±k, ÅŸu anda dÃ¼nyada yaÅŸanan her iki problemden birinin bu bÃ¶lgede yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.

Bakan IÅŸÄ±k, bÃ¶yle bir bÃ¶lgede ayakta kalmak ve gelecek kuÅŸaklara Ã§ok daha gÃ¼Ã§lÃ¼ bir TÃ¼rkiye bÄ±rakmak iÃ§in herkesin gece-gÃ¼ndÃ¼z Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± gerektiÄŸini vurguladÄ±.

"MÃœNBÄ°Ã‡'TE NASIL DEAÅž'IN, PYD VE REJÄ°MÄ°N Ä°Åž BÄ°RLÄ°ÄžÄ°NÄ° DÃœNYA GÃ–RMEYE BAÅžLADI"

Bakan IÅŸÄ±k, DEAÅž'Ä±n bÃ¶lgeden tamamen temizlenmesi iÃ§in de mÃ¼cadeleyi sÃ¼rdÃ¼receklerine iÅŸaret ederek, "Bu arada bir konuyu da Ã¶zellikle sÃ¶ylemek durumundayÄ±m. MÃ¼nbiÃ§'te hareketlenme var. MÃ¼nbiÃ§'te bizim baÅŸtan beri gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z ama dÃ¼nya kamuoyunun gÃ¶rmek istemediÄŸi geliÅŸmeler artÄ±k su yÃ¼zÃ¼ne, gÃ¼n yÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±ktÄ±. MÃ¼nbiÃ§'te, nasÄ±l DEAÅž'Ä±n, PYD ve rejimin iÅŸ birliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± artÄ±k bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nya gÃ¶rmeye baÅŸladÄ±. ArtÄ±k TÃ¼rkiye'nin en Ã¶nemli Ã¶nceliklerinden biri de KÃ¼rtlere karÅŸÄ± adeta soykÄ±rÄ±m yapan PYD'nin bu bÃ¶lgede teritoryal alan oluÅŸturmasÄ±nÄ± engellemektir. Bir egemenlik alanÄ± oluÅŸturmasÄ±na kesinlikle mÃ¼saade etmemektir. Bunun iÃ§in kantonlarÄ±n birleÅŸtirilmesi konusunda TÃ¼rkiye'nin tavrÄ± da duruÅŸu da nettir. TÃ¼rkiye ne pahasÄ±na olursa olsun PYD'nin kantonlarÄ± birleÅŸtirmesine mÃ¼saade etmeyecektir. Bu mÃ¼cadelemiz sÃ¼recek." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Bir taraftan hain FETÃ– ile mÃ¼cadele ettiklerini aktaran IÅŸÄ±k, "Evet bugÃ¼n konuÅŸtuÄŸumuz konunun halk oylamasÄ± sÃ¼recinin 15 Temmuz'da bu hainlerin giriÅŸtiÄŸi darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼yle de Ã§ok yakÄ±ndan ilgisi var. TÃ¼rkiye Cumhuriyeti pek Ã§ok tehlikeyle yÃ¼z yÃ¼ze geldi. Pek Ã§ok tehlikeyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±. Ama FETÃ– ihanet ÅŸebekesi kadar, FETÃ– terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ kadar ciddi bir tehditle ilk defa karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. Ä°ÅŸte aynÄ± anda bÃ¼tÃ¼n tehditlerle mÃ¼cadele etmek iÃ§in TÃ¼rkiye'nin Ã§ok gÃ¼Ã§lÃ¼ olmasÄ± gerekiyor. TÃ¼rkiye'nin mutlaka ama mutlaka sistemindeki aksaklÄ±klarÄ± giderip, gelecekte ortaya Ã§Ä±kacak risklere karÅŸÄ± da bugÃ¼nkÃ¼ tehditlere karÅŸÄ± da Ã§ok yoÄŸun mÃ¼cadele etmesi gerekiyor." ifadesini kullandÄ±.