18:06, 05 Mart 2017 Pazar

Netanyahu'dan 'Arafat Caddesi'ne engel





Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu, eski Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Arafat'Ä±n isminin Ä°srail'de cadde ve sokaklara verilmesine mÃ¼saade etmeyeceklerini belirtti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°srailÂ BaÅŸbakanÄ±Â Binyamin Netanyahu, eskiÂ FilistinÂ Devlet BaÅŸkanÄ±Â Yasir Arafat'Ä±n isminin Ä°srail'deÂ caddeÂ ve sokaklara verilmesine mÃ¼saade etmeyeceklerini bildirdi. Netanyahu yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nda, hÃ¼kÃ¼met olarak Ä°srail'e baÄŸlÄ± bÃ¶lgelerde baÅŸta Arafat ve eski Filistin MÃ¼ftÃ¼sÃ¼ HacÄ± Muhammed Emin El HÃ¼syeni olmak Ã¼zere Filistinli liderlerin isimlerinin cadde ve sokaklara verilmesine karÅŸÄ± bir dizi yasal iÅŸlem baÅŸlatacaklarÄ±nÄ± belirterek, "Ä°sraillileri Ã¶ldÃ¼renlerin isimlerinin Ä°srail'de cadde ve sokaklara verilmesine asla izin vermeyeceÄŸiz." ifadelerini kullandÄ±. SÃ¶z konusu aÃ§Ä±klama, Ä°srail'in kuzeyindeki Hayfa kentine baÄŸlÄ± Cett beldesinde bÃ¼yÃ¼k bir caddeye "Yasir Arafat" adÄ±nÄ±n verildiÄŸinin fark edilmesi Ã¼zerine sosyal medyadan kampanya baÅŸlatan Ä°srail askerlerinin talebinin ardÄ±ndan geldi. Ä°SMÄ°N 48 SAAT Ä°Ã‡Ä°NDE CADDEDEN KALDIRILMASI Ä°STENDÄ° Ä°srail basÄ±nÄ±nda yer alan haberlere gÃ¶re, Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Aryeh Deri de Cett Belediyesine gÃ¶nderdiÄŸi yazÄ±da "Yasir Arafat" isminin 48 saat iÃ§inde caddeden kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istedi. Cett beldesindeki caddenin "Yasir Arafat" olarak isimlendirildiÄŸi geÃ§en hafta navigasyon uygulamasÄ±nda adres aramasÄ± yapan bir Ä°srailli asker tarafÄ±ndan fark edilerek gÃ¼ndeme getirilmiÅŸti. Arap nÃ¼fusun yoÄŸun olduÄŸu Cett beldesinde 2008 yÄ±lÄ±nda belediye baÅŸkanÄ±nÄ±n giriÅŸimiyle cadde ve sokaklara Ã¶nde gelen Arap ÅŸahsiyetlerin isimleri verilmiÅŸti.

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