Samsat'ta okullar 2 gÃ¼n tatil

AdÄ±yaman'Ä±nÂ SamsatÂ ilÃ§esinde geÃ§en perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ meydana gelen 5,5 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki deprem nedeniyle ilÃ§e genelinde yarÄ±n ve 7 Mart SalÄ± gÃ¼nÃ¼ okullar tatil edildi.
Ä°l Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mete KÄ±zÄ±lkaya, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, ilÃ§ede bin 890 Ã¶ÄŸrencinin eÄŸitim gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi.
Deprem nedeniyle ilÃ§e merkezinde 6 okulda hasar tespit ettiklerini aktaran KÄ±zÄ±lkaya, "Samsat ve kÃ¶ylerde yarÄ±n ve salÄ± gÃ¼nÃ¼ okullarÄ±mÄ±z tatil olacak. Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼nden itibaren Ã¶ÄŸrencilerimiz Ã§adÄ±rlarda eÄŸitim gÃ¶recek. 15 gÃ¼n sonra ise Afet ve Acil Durum BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± (AFAD) tarafÄ±ndan oluÅŸturulacak konteyner kentte eÄŸitimlerini devam ettirecekler." diye konuÅŸtu.
HasarlÄ± okullarÄ±n da onarÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aktaran Mete KÄ±zÄ±lkaya, "6 okulumuz artÃ§Ä± depremler bittikten sonra onarÄ±lacak ama kullanÄ±lmayacak." dedi.
Ã‡eÅŸme aÃ§Ä±klarÄ±nda iki ayrÄ± botla SakÄ±z AdasÄ±'na geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan yabancÄ± uyruklu 130 gÃ¶Ã§men yakalandÄ±
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± TÃ¼rkeÅŸ, Almanyaâ€™nÄ±n AB'den Sorumlu Devlet BakanÄ± Roth'un, TÃ¼rk BakanlarÄ±n Almanya'da konuÅŸmalarÄ±nÄ±n engellenmesine yÃ¶nelik Twitter mesajÄ± iÃ§in "utanÃ§ verici" dedi
DiyarbakÄ±r'Ä±n Lice ilÃ§esinin 18 mahallesinde ilan edilen sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±nÄ±n ardÄ±ndan PKK Ã¼yelerine yÃ¶nelik operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±
AdÄ±yaman'Ä±n Samsat ilÃ§esi ve baÄŸlÄ± kÃ¶ylerde okullar 6 Mart Pazartesi ve 7 Mart SalÄ± gÃ¼nÃ¼ tatil edildi
Milli Savunma BakanÄ± IÅŸÄ±k, "MÃ¼nbiÃ§'te, nasÄ±l DEAÅž'Ä±n PYD ve rejimin iÅŸ birliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± artÄ±k bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nya gÃ¶rmeye baÅŸladÄ±" dedi
MHP Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan 8 Mart DÃ¼nya KadÄ±nlar GÃ¼nÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla dÃ¼zenlenen etkinlikte, referandumla ilgili de kadÄ±nlara bilgi verildi
Bakan Soylu, "TÃ¼rkiye eÄŸer bugÃ¼n El Bab'da varsa, MÃ¼nbiÃ§ ve Rakka'yÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorsa sebebi, yerlerinden yurtlarÄ±ndan edilmiÅŸ insanlarÄ± tekrar yerleri ve yurtlarÄ± ile buluÅŸturma, oranÄ±n Ã¼zerinden TÃ¼rkiye'ye terÃ¶r ihraÃ§ etmek isteyenlere de mÃ¼saade etmemektir. PolitikamÄ±z aÃ§Ä±k ve nettir.
Bilim Teknoloji ve Sanayi BakanÄ± Ã–zlÃ¼, "KOBÄ°â€™lerimize sÄ±fÄ±r faizli 50 bin lira kredi vermeye baÅŸladÄ±k. Bu krediye 770 bin baÅŸvuru geldi. Gerekli ÅŸartlarÄ± saÄŸlayan bÃ¼tÃ¼n KOBÄ°â€™lerimizin peyderpey bu krediden yararlanmalarÄ±nÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±z" dedi
Rize'de Ã‡amlÄ±hemÅŸin-KantarlÄ± yolunun 8. kilometresinde yamaÃ§lardan kopan bÃ¼yÃ¼k kaya parÃ§alarÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸmesi sonucu heyelan meydana geldi
SaÄŸlÄ±k BakanÄ± AkdaÄŸ, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hÃ¼kÃ¼met sistemine iliÅŸkin "Åžimdi yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iki baÅŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ± ortadan kaldÄ±rmak. HÃ¼r irademizle cumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ± seÃ§mek. Ä°stikrarlÄ± cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemleriyle memleketin koÅŸar adÄ±m yÃ¼rÃ¼mesini saÄŸlamak" dedi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, KadÄ±n ve Demokrasi BuluÅŸmasÄ± ProgramÄ±'nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "Almanya'da arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± konuÅŸturmuyorlar, varsÄ±nlar konuÅŸturmasÄ±nlar, bÃ¶yle hayÄ±r Ã§Ä±karacakjlarÄ±nÄ± mÄ± sanÄ±yorlar. UygulamanÄ±z Nazi uygulamasÄ± gibi" dedi.
Samsun'un Kavak ilÃ§esinde komÅŸular arasÄ±nda kÃ¶peklerin yediÄŸi kazlar nedeniyle Ã§Ä±kan silahlÄ± kavgada baba ile oÄŸlu Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼, diÄŸer oÄŸul ise yaralandÄ±
Adalet BakanÄ± BozdaÄŸ, Almanya'daki programÄ±nÄ±n iptaline iliÅŸkin "Benim toplantÄ±mÄ± iptal eden belediye terÃ¶ristlerin yoÄŸun baskÄ±sÄ± altÄ±ndadÄ±r ve orada PKK, FETÃ–, DHKP-C terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri hep beraber faaliyetlerini dÃ¼zgÃ¼nce yapÄ±yorlar" dedi
GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± TÃ¼fenkci, 17 ilde sebze ve meyve tiÌ‡caretinde lojistik altyapÄ±nÄ±n geliÅŸtirilmesine yÃ¶nelik teÅŸvik vereceklerini bildirerek "250 bin-2 milyon lira arasÄ±nda deÄŸiÅŸen teÅŸvik kapsamÄ±nda yatÄ±rÄ±mlarÄ±n yÃ¼zde 75'iÌ‡ karÅŸÄ±lanacak" dedi
BingÃ¶l'de konuÅŸan BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, terÃ¶re bÃ¼yÃ¼k darbe vurduklarÄ±nÄ± belirterek, "TÃ¼nelin ucunda Ä±ÅŸÄ±k gÃ¶rÃ¼ndÃ¼, artÄ±k can Ã§ekiÅŸiyorlar. size sÃ¶z veriyorum, SÃ¶z veriyorum, bu Ã¶rgÃ¼t bitecek" dedi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Hollanda ve Almanya'da referandum etkinliklerine izin verilmemesine iliÅŸkin, "GideceÄŸiz Avrupa'daki vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zla da buluÅŸacaÄŸÄ±z. Bunu ne PKK haini engelleyebilir ne de vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zla gÃ¼Ã§lÃ¼ baÄŸÄ±mÄ±zdan rahatsÄ±z olanlar engelleyebilir" dedi