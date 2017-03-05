18:52, 05 Mart 2017 Pazar

Samsat'ta okullar 2 gÃ¼n tatil





AdÄ±yaman'Ä±n Samsat ilÃ§esi ve baÄŸlÄ± kÃ¶ylerde okullar 6 Mart Pazartesi ve 7 Mart SalÄ± gÃ¼nÃ¼ tatil edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi AdÄ±yaman'Ä±nÂ SamsatÂ ilÃ§esinde geÃ§en perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ meydana gelen 5,5 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki deprem nedeniyle ilÃ§e genelinde yarÄ±n ve 7 Mart SalÄ± gÃ¼nÃ¼ okullar tatil edildi. Ä°l Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mete KÄ±zÄ±lkaya, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, ilÃ§ede bin 890 Ã¶ÄŸrencinin eÄŸitim gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi. Deprem nedeniyle ilÃ§e merkezinde 6 okulda hasar tespit ettiklerini aktaran KÄ±zÄ±lkaya, "Samsat ve kÃ¶ylerde yarÄ±n ve salÄ± gÃ¼nÃ¼ okullarÄ±mÄ±z tatil olacak. Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼nden itibaren Ã¶ÄŸrencilerimiz Ã§adÄ±rlarda eÄŸitim gÃ¶recek. 15 gÃ¼n sonra ise Afet ve Acil Durum BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± (AFAD) tarafÄ±ndan oluÅŸturulacak konteyner kentte eÄŸitimlerini devam ettirecekler." diye konuÅŸtu. HasarlÄ± okullarÄ±n da onarÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aktaran Mete KÄ±zÄ±lkaya, "6 okulumuz artÃ§Ä± depremler bittikten sonra onarÄ±lacak ama kullanÄ±lmayacak." dedi.

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