18:55, 05 Mart 2017 Pazar

DiyarbakÄ±r'da PKK'ya yÃ¶nelik bÃ¼yÃ¼k operasyon



Foto: ArÅŸiv

DiyarbakÄ±r'Ä±n Lice ilÃ§esinin 18 mahallesinde ilan edilen sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±nÄ±n ardÄ±ndan PKK Ã¼yelerine yÃ¶nelik operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi DiyarbakÄ±r'Ä±nÂ LiceÂ ilÃ§esinde PKK'ya yÃ¶nelik bÃ¼yÃ¼k operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±. Lice'nin daÄŸlÄ±k ve ormanlÄ±k alanda faaliyet yÃ¼rÃ¼ten, aralarÄ±nda Ã¼st dÃ¼zey Ã¶rgÃ¼t yÃ¶neticilerinin de bulunduÄŸu deÄŸerlendirilen PKKlÄ±larÄ± veÂ iÅŸbirlikÃ§ilerini etkisiz hale getirmek, sÄ±ÄŸÄ±nak, barÄ±nak, depo alanlarÄ±nÄ± ve uÃ§aksavar mevzilerini tahrip etmek amacÄ±yla "Bayrak-41 Åžehit Jandarma Astsubay Tolga TopÃ§uoÄŸlu" operasyonu dÃ¼zenlendi. 4 TABUR VE 17 HELÄ°KOPTER ValilikÃ§e, Lice'ye baÄŸlÄ± Ã–rtÃ¼lÃ¼, Tuzla, Hedik, KÄ±ralan,YamaÃ§lÄ±, Dernek, SaydamlÄ±, BayÄ±rlÄ± YalÄ±mlÄ±, AkÃ§abudak, KÄ±lÄ±Ã§lÄ±, Ulucak, Yorulmaz, Baharlar, Yaprak, YÃ¼nlÃ¼ce, GÃ¼ldiken ve ÃœÃ§damlar mahallerinde vatandaÅŸÄ±n zarar gÃ¶rmemesi amacÄ±yla bugÃ¼n saat 07.00'de ilan edilen sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gÃ¼nlerdir hazÄ±rlÄ±klarÄ± yapÄ±lan harekata katÄ±lan 4 tabur, birliklerinden 17 helikopterle sÃ¶z konusu bÃ¶lgedeki daÄŸlÄ±k alana indirildi. Bir metreyi aÅŸkÄ±n karÄ±n bulunduÄŸu daÄŸlÄ±k alanda baÅŸarÄ±yla yÃ¼rÃ¼tÃ¼len operasyonda, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri ile PKK mensuplarÄ± arasÄ±nda yer yer sÄ±cak temas saÄŸlandÄ±. Operasyonda etkisiz hale getirilen PKK Ã¼yelerinin bulunduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.

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