Kosova'da 'Prekaz KatliamÄ±' kurbanlarÄ± anÄ±lÄ±yor | FOTO

Kosova KurtuluÅŸ Ordusu'nun (UÃ‡K) kurucu ve komutanlarÄ±ndanÂ Adem Jashari'nin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 54 kiÅŸinin SÄ±rp gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ "Prekaz KatliamÄ±"nÄ±n yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla dÃ¼zenlenen ve Ã¼Ã§ gÃ¼n sÃ¼recek "UÃ‡K DestanÄ±" isimli anma etkinliÄŸi baÅŸladÄ±.
BaÅŸkent PriÅŸtine'deki Adem Jashari KÄ±ÅŸlasÄ±'nda dÃ¼zenlenen askeri tÃ¶rene CumhurbaÅŸkanÄ± HaÅŸim ThaÃ§i, Meclis BaÅŸkanÄ± Kadri Veseli, BaÅŸbakan Ä°sa Mustafa, Kosova GÃ¼venlik GÃ¼Ã§leri (FSK) BakanÄ± Haki Demolli, FSK KomutanÄ± Rrahman Rama ve KosovalÄ±lar katÄ±ldÄ±.
TÃ¶rende konuÅŸan ThaÃ§i, etkinliÄŸin Kosova halkÄ±nÄ±n en destansÄ± gÃ¼nlerinden biri olduÄŸuna dikkat Ã§ekti.
KÃ¶tÃ¼ niyetli Ã§evrelerin tavÄ±rlarÄ±nÄ±n UÃ‡K'yÄ± kirletemeyeceÄŸini ifade eden ThaÃ§i, UÃ‡K mahkumlarÄ±nÄ±n Kosova halkÄ±nÄ±n kahramanlarÄ± olduÄŸunu kaydetti.
ThaÃ§i, anayasal yetkileri dahilinde FSK'nÄ±n Kosova SilahlÄ± Kuvvetlerine dÃ¶nÃ¼ÅŸmesi yolundaki gerekli yasal yollarÄ± kullanacaÄŸÄ±nÄ± vurgulayarak, "Yeni yasasÄ± ile FSK, Kosova'nÄ±n egemenliÄŸini, toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve vatandaÅŸlarÄ±nÄ± koruyacak. AynÄ± ÅŸekilde bÃ¶lgesel ve kÃ¼resel barÄ±ÅŸ ve istikrarÄ±n korunmasÄ±na da katkÄ± saÄŸlayacak." diye konuÅŸtu.
Kosova'da, SÄ±rp ve Arnavut kuvvetleri arasÄ±ndaki savaÅŸÄ±n devam ettiÄŸi 1998 yÄ±lÄ±nda, Ã¼lkenin orta kesimlerindeki Prekaz kÃ¶yÃ¼nde, UÃ‡K'nÄ±n kurucularÄ±ndan Adem YaÅŸari'nin yanÄ± sÄ±ra ailesinin ve bazÄ± misafirlerinin bulunduÄŸu ev aÄŸÄ±r silahlara sahip SÄ±rp gÃ¼Ã§lerince kuÅŸatÄ±lmÄ±ÅŸ ve ateÅŸ altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. 5-7 Mart 1998'de dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±larda aralarÄ±nda Ã§ocuk ve kadÄ±nlarÄ±n da bulunduÄŸu 54 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.
Kosova'nÄ±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sembol isimlerinden biri olan YaÅŸari'nin adÄ± baÅŸkent PriÅŸtine'deki havalimanÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Mitrovitsa'daki stadyumda da yaÅŸatÄ±lÄ±yor.
KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, Enosis referandumunun okullarda kutlanÄ±lmasÄ± kararÄ± ile ilgili, "(Enosis referandumu) Karar, Rum Meclisi'nde dÃ¼zeltilmesi ile mÃ¼zakerelere devam edilebilir" dedi
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Kosova KurtuluÅŸ Ordusu'nun kurucu Adem Jashari'nin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 54 kiÅŸinin SÄ±rp gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan katledildiÄŸi "Prekaz KatliamÄ±"nÄ±n yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla dÃ¼zenlenen anma etkinliÄŸi baÅŸladÄ±
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