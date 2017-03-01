Musul'da DEAÅž Ã¼yeleri ile Ã§atÄ±ÅŸmada 16 Ã¶lÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Irak'Ä±n Musul kentinde, hÃ¼kÃ¼mete baÄŸlÄ± ordu birlikleri ile DEAÅž mensuplarÄ± arasÄ±nda meydana gelen Ã§atÄ±ÅŸmalarda 16 sivilin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, onlarca kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Ä°nsan haklarÄ± aktivisti Lokman Ã–mer et-Tai yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Musul'un batÄ±sÄ±ndaki Nebi Åžit Mahallesi'nde DEAÅž ile ordu birlikleri arasÄ±nda yaÅŸanan ÅŸiddetli Ã§atÄ±ÅŸmalar ile hava saldÄ±rÄ±larÄ±ndaÂ Ã§oÄŸu kadÄ±n ve Ã§ocuk 16 sivilin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, onlarca kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Tai, Nebi Åžit'in, Musul'un DEAÅž'tan kurtarÄ±lmasÄ± kapsamÄ±nda ordunun ilerlediÄŸi ilk mahalleler arasÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

Irak Emniyetinden YÃ¼zbaÅŸÄ± Subhan Ali eÅŸ-Åžuveyli ise "GÃ¼Ã§lerimiz Nebi Åžit ve Ed-Denden mahallelerinde ilerlemeye devam ediyor. AyrÄ±ca hÃ¼kÃ¼met binalarÄ±nÄ±n yakÄ±nÄ±nda yer alan Ed-Devase Caddesi Ã§evresinde DEAÅž militanlarÄ±yla ÅŸiddetli Ã§atÄ±ÅŸmalar yaÅŸanÄ±yor." dedi.

Musul'un doÄŸu yakasÄ±nda ocak ayÄ±nda kontrolÃ¼ tamamen ele geÃ§iren Irak gÃ¼Ã§leri, 19 Åžubat'tan itibaren batÄ± yakasÄ±nÄ± DEAÅž'tan kurtarmaya yÃ¶nelik operasyon baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±.