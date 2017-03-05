19:29, 05 Mart 2017 Pazar

TÃ¼rkeÅŸ'ten Almanya'ya tepki: UtanÃ§ verici

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± TuÄŸrul TÃ¼rkeÅŸ,Â Ä°ngiltere'nin baÅŸkenti Londra'daki Yunus Emre KÃ¼ltÃ¼r Merkezi'nde dÃ¼zenlenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, bu Ã¼lkedeki temaslarÄ±nÄ± deÄŸerlendirirken, gazetecilerin gÃ¼ndeme iliÅŸkin sorularÄ±nÄ± cevapladÄ±.

TÃ¼rkeÅŸ,Â Â Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ ve Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci'nin Almanya'da yapacaÄŸÄ± toplantÄ±larÄ±n engellenme giriÅŸiminin hoÅŸ bir tavÄ±r olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Ama ondan daha Ã¼zÃ¼cÃ¼sÃ¼, Almanyaâ€™nÄ±n AB'den Sorumlu Devlet BakanÄ±Â Michael Roth'un Twitter'dan attÄ±ÄŸÄ±, 'Bu kadar basit olabilir, gazeteciler TÃ¼rkiyeâ€™de Ã¶zgÃ¼r Ã§alÄ±ÅŸsÄ±n, TÃ¼rk siyasetÃ§iler de Almanyaâ€™da sahne alsÄ±n.â€™ EÄŸer hakikaten bu sebeple bakanlarÄ±mÄ±za izinler verilmiyorsa, bu utanÃ§ verici bir ÅŸeydir." dedi.