SavaÅŸ kalÄ±ntÄ±larÄ±nda bulduÄŸu Yunan parasÄ± koleksiyona dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼

Afyonkarahisar'da, BÃ¼yÃ¼k Taarruz'un yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Kocatepe'de 1994 yÄ±lÄ±nda bulduÄŸu eskiÂ Yunan parasÄ±ylaÂ koleksiyonculuÄŸa baÅŸlayan doktor Kubilay Akman, 300 parÃ§adan oluÅŸanÂ para koleksiyonu yaptÄ±.
Akman, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ã§ocukluÄŸundan beri biriktirdiÄŸi paralarÄ±n zamanla bir koleksiyona dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi.
Tarihi paralara ilgisinin, Kocatepe'de bulduÄŸu bir Yunan parasÄ± ile baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Akman, ÅŸÃ¶yle devam etti:
"Afyonkarahisar'da doÄŸup bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼m kÃ¶y, KurtuluÅŸ SavaÅŸÄ±'nÄ±n gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi Kocatepe'nin eteklerinde bir yer. Ã‡ocukluÄŸumda orada gezerken savaÅŸa ait kalÄ±ntÄ±lar buluyorduk. Silah parÃ§alarÄ±, mermiler gibi... Bunun yanÄ±nda paralar da buluyorduk. YaklaÅŸÄ±k 100 yÄ±l Ã¶nce insanlar gelip orada savaÅŸmÄ±ÅŸlar. Gelirlerken sadece silahlarÄ±nÄ± getirmemiÅŸler, paralarÄ±nÄ± da getirmiÅŸler. Yani kÃ¼ltÃ¼rlerinden de bir ÅŸeyler bÄ±rakmÄ±ÅŸlar. 1994 yÄ±lÄ±nda, BÃ¼yÃ¼k Taarruz'un yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Kocatepe'de bulduÄŸum 1889 tarihli Yunan parasÄ± koleksiyonculuÄŸa ilgimi artÄ±rdÄ±. Sonrada eski paralar toplamaya baÅŸladÄ±m."
Para koleksiyonculuÄŸunda herkesin bir hikayesi olduÄŸunu dile getiren Akman, "YaklaÅŸÄ±k 23 yÄ±ldÄ±r para topluyoruz ama bunlarÄ± parayla satÄ±n alarak yapmÄ±yoruz. BulduÄŸumuz her paranÄ±n bir hikayesi var. GittiÄŸimiz yerlerden, kÃ¶ylerden, arkadaÅŸlar vasÄ±tasÄ±yla bu paralarÄ± elde ettik. Oralarda hangi kÃ¼ltÃ¼rler, devletler yaÅŸamÄ±ÅŸsa, onlarÄ±n paralarÄ±nÄ± toplamaya baÅŸladÄ±k." diye konuÅŸtu.
Akman, madeni paralarÄ±n yanÄ±nda kaÄŸÄ±t olanlarÄ± da koleksiyonuna eklediÄŸine iÅŸaret ederek, "YaklaÅŸÄ±k 200 yÄ±llÄ±k paralarÄ±mÄ±z var. YabancÄ± Ã¼lkelerin paralarÄ±nÄ± da ekleyince koleksiyonumuz biraz daha geniÅŸledi. YaklaÅŸÄ±k 300 parÃ§aya Ã§Ä±ktÄ±." dedi.
Koleksiyonunda aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak OsmanlÄ± ve Cumhuriyet dÃ¶nemine ait paralarÄ±n bulunduÄŸunu aktaran Akman, Pakistan'dan bir arkadaÅŸÄ±nÄ±n 1800'lÃ¼ yÄ±llara ait ABD dolarÄ± ve Rus rublesi getirerek, hediye ettiÄŸini ifade etti.
Akman, paralarÄ± Ã¶nce ajanda ÅŸeklinde sergilediÄŸini, sayÄ± artÄ±nca farklÄ± bir yÃ¶ntem arayÄ±ÅŸÄ±na girdiÄŸini belirterek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"GÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼m kadarÄ±yla koleksiyonlar genellikle dolaplarda ve raflarda sergileniyor. Ben farklÄ± bir ÅŸekilde sergilenmesi iÃ§in akvaryumu kullanmaya karar verdim. GÃ¶rsel olarak insanlarÄ±n daha Ã§ok ilgisini Ã§ekeceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼m. Ä°ÅŸ yerine gelenler akvaryumdaki paralarÄ± gÃ¶rÃ¼nce ÅŸaÅŸÄ±rÄ±yor. Misafirlerime paralarÄ±n hikayelerini, nasÄ±l ve nerede bulduÄŸumu anlatÄ±yorum. Koleksiyonuma katkÄ±da bulunmak isteyenler de Ã§Ä±kÄ±yor. Koleksiyonumun daha da geniÅŸlemesi iÃ§in gayret ediyorum, oÄŸluma da da para koleksiyonculuÄŸunu sevdirmeye, onun da bÃ¶yle zevkli bir hobiye ilgi duymasÄ±nÄ± saÄŸlamaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum."
Afyonkarahisar'da, BÃ¼yÃ¼k Taarruz'un yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Kocatepe'de 1994 yÄ±lÄ±nda bulduÄŸu eski Yunan parasÄ±yla koleksiyonculuÄŸa baÅŸlayan doktor Kubilay Akman, 300 parÃ§adan oluÅŸan para koleksiyonu yaptÄ±
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