19:55, 05 Mart 2017 Pazar

Ä°zmir'de 130 gÃ¶Ã§men yakalandÄ±



Foto: ArÅŸiv

Ã‡eÅŸme aÃ§Ä±klarÄ±nda iki ayrÄ± botla SakÄ±z AdasÄ±'na geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan yabancÄ± uyruklu 130 gÃ¶Ã§men yakalandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°zmir'in Ã‡eÅŸme ilÃ§esi aÃ§Ä±klarÄ±nda, yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan SakÄ±z AdasÄ±'na geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan 130 gÃ¶Ã§men yakalandÄ±. AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Ege Denizi'nde yasa dÄ±ÅŸÄ± gÃ¶Ã§ faaliyetlerine karÅŸÄ± denetim yapan TCSG YaÅŸam Gemisi, Ã‡atalazmak mevkisinde iki lastik ÅŸiÅŸme bot iÃ§erisindeki gÃ¶Ã§menleri tespit etti.Â Botlara mÃ¼dahale eden ekipler, aralarÄ±nda kadÄ±n ve Ã§ocuklarÄ±n da bulunduÄŸu Suriye, Irak, Ä°ran ve Fas uyruklu 130 gÃ¶Ã§meni gemiye aldÄ±.Â Battaniye, yiyecek ve iÃ§ecek daÄŸÄ±tÄ±lan gÃ¶Ã§menler, Ã‡eÅŸme Ä°skelesi'ne getirildi.Â GÃ¶Ã§menlerin, burada yapÄ±lacak iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan Ä°zmir GÃ¶Ã§ Ä°daresi MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶nderileceÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.Â

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