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20:06, 05 Mart 2017 Pazar

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AkÄ±ncÄ±'dan mÃ¼zakerelerin devamÄ± iÃ§in 'Enosis' ÅŸartÄ±
AkÄ±ncÄ±'dan mÃ¼zakerelerin devamÄ± iÃ§in 'Enosis' ÅŸartÄ±

KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, Enosis referandumunun okullarda kutlanÄ±lmasÄ± kararÄ± ile ilgili, "(Enosis referandumu) Karar, Rum Meclisi'nde dÃ¼zeltilmesi ile mÃ¼zakerelere devam edilebilir" dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyeti (KKTC) CumhurbaÅŸkanÄ± Mustafa AkÄ±ncÄ±, Rum tarafÄ±nÄ±n "Enosis (KÄ±brÄ±s'Ä±n Yunanistan tarafÄ±ndan ilhakÄ±) referandumunun okullarÄ±nda kutlanmasÄ±" kararÄ±ndan geri adÄ±m atmamasÄ± ve bu nedenle yapÄ±lmasÄ± planlanan liderler toplantÄ±sÄ±na katÄ±lmamasÄ± konusunda, kararÄ±n Rum Meclisi'nde dÃ¼zeltilmesi ile mÃ¼zakerelere devam edilebileceÄŸini sÃ¶yledi.

CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, TatlÄ±su Ot KÃ¼ltÃ¼r Festivali'nin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, KÄ±brÄ±s TÃ¼rk halkÄ±nÄ±n, gÃ¼venlik, eÅŸitlik ve huzur iÃ§erisinde olabileceÄŸi bir durumu yaratmak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

Enosis referandumunun okullarda kutlanÄ±lmasÄ± kararÄ±nÄ±n Rum Meclisi'nde dÃ¼zeltilmesi ile mÃ¼zakerelere devam edilebileceÄŸine iÅŸaret eden Mustafa AkÄ±ncÄ±, "EÅŸitlik iÃ§inde yaÅŸayacaÄŸÄ±mÄ±z bir Ã§Ã¶zÃ¼m fikrinden vazgeÃ§miÅŸ deÄŸiliz. Ancak bunu her ne pahasÄ±na olursa olsun yapacak da deÄŸiliz. HaklarÄ±mÄ±zÄ±, eÅŸitliÄŸimizi, gÃ¼venlik ve Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼zÃ¼ koruyarak bu yolda ilerleyeceÄŸiz. BugÃ¼nlerde yaÅŸanan sÄ±kÄ±ntÄ± iÅŸte tam da bu nedenlerdendir. Buna, gelecek aÃ§Ä±sÄ±ndan gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z tehdit nedeniyle bugÃ¼nlerde sesimizi fazla yÃ¼kselttik." diye konuÅŸtu.

AkÄ±ncÄ±, KÄ±brÄ±s TÃ¼rk halkÄ±nÄ±nÂ var gÃ¼cÃ¼ ile Ã§alÄ±ÅŸmaya devam etmesi gerektiÄŸini belirterek, "Kendi evimizin iÃ§ini toparladÄ±kÃ§a, daha iyi, daha gÃ¼zele gittikÃ§e, olasÄ± bir Ã§Ã¶zÃ¼mde de daha gÃ¼Ã§lÃ¼ olacaÄŸÄ±z veÂ ayaklarÄ± yere daha saÄŸlam basan bir ÅŸekilde mÃ¼zakerelerde yerimizi alabileceÄŸiz." dedi.

NE OLMUÅžTU?

Rum Meclisi, 10 Åžubat'ta, KÄ±brÄ±s'Ä±n Yunanistan'a baÄŸlanmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren "Enosis" referandumunun, yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde okullarda kutlanmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde karar almÄ±ÅŸtÄ±. 16 Åžubat'ta yapÄ±lan liderler gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, Rum lider Nikos Anastasiadis, kapÄ±yÄ± sert bir ÅŸekilde vurarak mÃ¼zakere masasÄ±ndan kalkmÄ±ÅŸtÄ±.

Taraflar, Ã¶nceden planlanan gÃ¶rÃ¼ÅŸme takvimi kapsamÄ±ndaÂ ara bÃ¶lgede bir araya gelecekti, ancak KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, Rum tarafÄ±nÄ±n "Enosis referandumunun okullarÄ±nda kutlanmasÄ±" kararÄ±ndan geri adÄ±m atmamasÄ± Ã¼zerine liderler gÃ¶rÃ¼ÅŸmesine katÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.



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