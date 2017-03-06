23:25, 05 Mart 2017 Pazar

Beylerbeyi SarayÄ± TÃ¼neli yenileniyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ÃœskÃ¼dar Belediye BaÅŸkanÄ± Hilmi TÃ¼rkmen, ÃœskÃ¼dar-Beylerbeyi hattÄ±ndaki sahil trafiÄŸini rahatlatmak iÃ§in aÃ§Ä±lan tarihiÂ Beylerbeyi SarayÄ± TÃ¼nelinin bakÄ±m iÃ§in kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

TÃ¼rkmen yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, 1980'li yÄ±llarÄ±n baÅŸlarÄ±nda kapatÄ±lan tÃ¼nelin yeniden geÃ§tiÄŸimiz eylÃ¼l ayÄ±nda ulaÅŸÄ±ma aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

TÃ¼neli Ã¶zellikle Beykoz'dan gelmek isteyenlerin boÄŸaz trafiÄŸine takÄ±lmadan ÃœskÃ¼dar'a rahat ulaÅŸmalarÄ± iÃ§in aÃ§tÄ±klarÄ±nÄ± ifade eden TÃ¼rkmen, "TÃ¼neli kÃ¼Ã§Ã¼k araÃ§lara aÃ§tÄ±k. BÃ¼yÃ¼k araÃ§lara aÃ§madÄ±k Ã§Ã¼nkÃ¼ tÃ¼nelin iÃ§i buna uygun deÄŸildi." diye konuÅŸtu.

"RESTORASYONU YAPILIYOR"

TÃ¼nelin iÅŸlediÄŸi sÃ¼reÃ§ iÃ§inde, yolun altÄ±nda birtakÄ±m bozulmalar olduÄŸunu, zeminde taÅŸlarÄ±n oynadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren TÃ¼rkmen, ÅŸunlarÄ± anlattÄ±:

"BirtakÄ±m zemin sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± yaÅŸadÄ±k. TÃ¼nelin bu kullanÄ±mdan dolayÄ±, Ã¼st kÄ±smÄ±nda taÅŸlarÄ± tutan sÄ±valar var, o sÄ±valarda dÃ¶kÃ¼lmeler ortaya Ã§Ä±ktÄ±. TÃ¼nelimiz, Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi UlaÅŸÄ±m Koordinasyon birimi tarafÄ±ndan alÄ±nan karar gereÄŸi kapatÄ±ldÄ±. Åžimdi bakÄ±ma alÄ±ndÄ±. TÃ¼nel yakÄ±nda tamamlanÄ±p tekrar aÃ§Ä±lacak. HiÃ§ kimse endiÅŸe etmesin. KÃ¼ltÃ¼r VarlÄ±klarÄ±nÄ± Koruma Kurulu gÃ¶zetiminde de restorasyonu yapÄ±lÄ±yor. Tabi tarihi bir eser, tarihi bir doku var orada, onu bozmamamÄ±z lazÄ±m. Hemen hÄ±zlÄ±ca yeni bir tamir-tadilatla tÃ¼neli aÃ§acaÄŸÄ±z. Bir iki aya aÃ§Ä±lacak. Ã‡ok zor bir iÅŸ deÄŸil. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Ã§ok gÃ¼zel estetik bir tÃ¼nel. O gÃ¼zelliÄŸi yok etmeyelim diye Ã¶nceden bir tedbir almÄ±ÅŸ olduk."

"SADECE ULAÅžIM ANLAMINDA DÃœÅžÃœNMEYÄ°N"

TÃ¼nelin olaÄŸanÃ¼stÃ¼ ilgi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ne deÄŸinen TÃ¼rkmen, ÃœskÃ¼dar'a gelmek isteyen vatandaÅŸlarÄ±n, tÃ¼nelden araÃ§larÄ±yla geÃ§erken Ã§ok keyif aldÄ±klarÄ±nÄ± dile getirdi.

TÃ¼nel iÃ§inden geÃ§ilirken ayrÄ± bir hava yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden TÃ¼rkmen, "Sadece ulaÅŸÄ±m anlamÄ±nda dÃ¼ÅŸÃ¼nmeyin. O tÃ¼neli, Ã¶zellikle o gÃ¼zelliÄŸi yaÅŸamak iÃ§in Ã§ok insanÄ±n tÃ¼neli tercih ettiÄŸini biliyorum. Ã‡ok da gÃ¼zel aydÄ±nlattÄ±k orayÄ±, iÃ§erisindeki Ä±ÅŸÄ±klandÄ±rma gÃ¼zel oldu. O gÃ¼zelliÄŸi bizim insanlarÄ±mÄ±z yaÅŸamaya devam edecek." diye konuÅŸtu.

"ÃœSKÃœDAR'A GELENLERE EK BÄ°R ÅžERÄ°T AÃ‡IYORUZ"

TÃ¼rkmen, vatandaÅŸlara yeni bir haber daha vermek istediklerini ifade ederek, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼:

"ÃœskÃ¼dar'a gelmek isteyen vatandaÅŸlar tÃ¼neli kullanÄ±yordu, ÅŸimdi bir de biz, bu Beylerbeyi SarayÄ±'nÄ±n giriÅŸinden itibaren, HacÄ± SabancÄ± Lisesi var hemen saÄŸda, o liseye doÄŸru Ã§Ä±karken ek bir ÅŸerit yapÄ±yoruz. Hafif bir kaldÄ±rÄ±ma da girmek suretiyle mÃ¼zenin giriÅŸinden itibaren, mÃ¼zenin otoparkÄ± da var, oradan direkt SabancÄ± Lisesinin Ã¶nÃ¼nden ÃœskÃ¼dar'a gelenlere ek bir ÅŸerit aÃ§Ä±yoruz. HiÃ§ boÄŸaz trafiÄŸine girmeyecekler. Bu ÅŸeritle direk ÃœskÃ¼dar'a yukarÄ±daki tÃ¼nelden kavuÅŸmuÅŸ olacaklar. Bu da Ã§ok rahatlatacak. O projemize de bugÃ¼n yarÄ±n baÅŸlÄ±yoruz."