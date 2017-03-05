Liseli mucitler dÃ¼nyaya aÃ§Ä±lÄ±yor

Ä°stanbul'dakiÂ "kuyu" kÃ¶peÄŸi kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±naÂ icat ettikleri "kurtarma kolu" ile destek veren Ã¶zel bir lisenin robotik takÄ±mÄ±, yarÄ±ÅŸmaya katÄ±lmak Ã¼zereÂ ABD'ye hareket etti.
Beykoz'da geÃ§en ay 70 metre derinliÄŸindeki sondaj kuyusuna dÃ¼ÅŸen yavru kÃ¶peÄŸin kurtarÄ±lmasÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na, kendi icatlarÄ± olan robotik kurtarma koluyla katÄ±lan Ã–zel BahÃ§eÅŸehir Anadolu Lisesi Ã¶ÄŸrencileri, yeni icatlarÄ± "Ä°nfiniti" adlÄ± robotla ABD'nin Kaliforniya kentinde her yÄ±l dÃ¼zenlenen robot yarÄ±ÅŸmasÄ±na katÄ±lacak.
Liseli 13 Ã¶ÄŸrenciden oluÅŸan Androit Androids 6025 isimli takÄ±m, ABD'ye hareketlerinden Ã¶nce AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'nda, 6 haftada Ã¼rettikleri "Ä°nfiniti" adlÄ± robot hakkÄ±nda gazetecilere bilgi verdi.
TakÄ±m kaptanÄ± Emre Ã–zkabaÅŸ, yarÄ±ÅŸmanÄ±n bu yÄ±lki temasÄ± kapsamÄ±nda geliÅŸtirilen robotun, plastik bir topu 2,4 metre yÃ¼ksekliÄŸindeki bir potadan sorunsuz bir ÅŸekilde geÃ§irmesi ve serbest bir ipe tÄ±rmanmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi.
Robotu kitten Ã§Ä±kan parÃ§alar ile tornada, sanayide lazer kesimcilerden sponsorluk isteyerek kendi tasarÄ±larÄ±yla Ã¼retiklerini belirten Ã–zkabaÅŸ, ÅŸu bilgileri verdi:
"Ä°lk Ã¶nce bir tasarÄ±m sÃ¼reci oluyor. Bu tasarÄ±m sÃ¼recinden sonra montaj sÃ¼reci oluyor. Robotik takÄ±mÄ± 2016'da kurduk. Ä°lk yÄ±lda uluslararasÄ± baÅŸarÄ± elde ettik. Amerika'da Alabama bÃ¶lgesel yarÄ±ÅŸmasÄ±na katÄ±ldÄ±. Buradan sonra dÃ¼nya ÅŸampiyonasÄ±na Ã§Ä±kmaya hak kazandÄ±k ve dÃ¼nya ÅŸampiyonasÄ±nda TÃ¼rkiye'ye Ã¶dÃ¼l getiren ilk TÃ¼rk takÄ±mÄ± olmaya hak kazandÄ±k. GeÃ§en yÄ±l bÃ¶lgesel yarÄ±ÅŸmada birinci, dÃ¼nya ÅŸampiyonasÄ±nda ise klasmanÄ±mÄ±zÄ±n ikinci deÄŸerli Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ kazandÄ±k. Bu seneki hedefimiz yine dÃ¼nya ÅŸampiyonasÄ±na Ã§Ä±kÄ±p Ã¶dÃ¼l getirmek."
Ã–zkabaÅŸ, yavru kÃ¶pek "Kuyu"yu kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÄ±rasÄ±nda yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± ise ÅŸÃ¶yle anlattÄ±:
"Bu robotu yaparken Kuyu kÃ¶pek olayÄ± yaÅŸandÄ±. Biz de Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±za ara verip kÃ¶peÄŸi kurtarmak iÃ§in robotik kol Ã¼rettik ve kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda olabildiÄŸince yer almaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k. YarÄ±ÅŸmaya hazÄ±rlanÄ±yorduk ancak orada bir can sÃ¶z konusuydu. YardÄ±m etmek iÃ§in gittik ve robotik kolu deneme fÄ±rsatÄ± bulduk. Ä°lk Ã¶nce kÃ¶peÄŸi tutabildik fakat kullandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z havalÄ± sistem hava kaÃ§Ä±rmaya baÅŸladÄ± ve pistonlarda bir gevÅŸeme oldu. KÃ¶peÄŸi riske atmamak adÄ±na kolu tekrar okula getirdik. Belli Ã¶nlemlerle kolu dÃ¼zelttikten sonra tekrar giderken kÃ¶peÄŸin kurtarÄ±ldÄ±ÄŸÄ± haberini aldÄ±k. Herkes Ã§ok mutlu oldu. En azÄ±ndan sosyal bir amaÃ§ iÃ§in bir can iÃ§in uÄŸraÅŸtÄ±k. Bu bize baÅŸta insani olmak Ã¼zere Ã§ok deÄŸer kattÄ±."
Ã–zkabaÅŸ, takÄ±mÄ±n, Kaliforniya'daki yarÄ±ÅŸmada baÅŸarÄ± elde etmesi durumunda 27 Nisan'da gerÃ§ekleÅŸtirilecek dÃ¼nya ÅŸampiyonasÄ±na katÄ±lmaya hak kazanacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi.
Ä°stanbul'daki "kuyu" kÃ¶peÄŸi kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na icat ettikleri "kurtarma kolu" ile destek veren Ã¶zel bir lisenin robotik takÄ±mÄ±, yarÄ±ÅŸmaya katÄ±lmak Ã¼zere ABD'ye hareket etti
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