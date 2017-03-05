DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
00:52, 06 Mart 2017 Pazartesi
Filistin
23:32, 05 Mart 2017 Pazar

  • PaylaÅŸ
Gazzeli Ã§ocuklar Japonya'daki felaketi unutmadÄ±
Gazzeli Ã§ocuklar Japonya'daki felaketi unutmadÄ±

Gazzeli Ã§ocuklar, Japonya'da 2011'de yaÅŸanan deprem ve tsunami felaketini anmak amacÄ±yla uÃ§urtma uÃ§urdu.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

gazzeli Ã§ocuklar, Japonya'da 2011'de yaÅŸanan deprem ve tsunami felaketini yÃ¼zlerceÂ uÃ§urtmaÂ uÃ§urarak andÄ±.

BirleÅŸmiÅŸ Milletler Filistinli MÃ¼ltecilere YardÄ±m KuruluÅŸunun (UNRWA) dÃ¼zenlediÄŸi etkinliÄŸe katÄ±lan Filistinli Ã§ocuklar, "Japonya'yÄ± seviyoruz" yazan dÃ¶vizler ve Japonya bayraklarÄ± taÅŸÄ±dÄ±.

Etkinlikte konuÅŸan Japonya'nÄ±n Filistin BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Takeshi Okubo, "gazze'de her yÄ±l, Japonya'daki tsunami felaketinin yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde yapÄ±lan etkinliÄŸe katÄ±lmaktan mutluluk duyuyoruz." dedi.

"BaÄŸÄ±msÄ±z Filistin devletini destekliyoruz"

Okubo, "Japonya'nÄ±n, depremin ardÄ±ndan yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bÃ¼tÃ¼n zorluklara raÄŸmen her zaman Filistin halkÄ±nÄ±n ve hÃ¼kÃ¼metinin yanÄ±nda olduÄŸumuzu ve baÄŸÄ±msÄ±z Filistin devletinin kurma hayallerini gerÃ§ekleÅŸtirmesi konusunda desteklediÄŸimizi vurguluyoruz." ifadelerini kullandÄ±.

Japonya'nÄ±n Filistin halkÄ±nÄ± siyasi ve ekonomik anlamda desteklemekte,Â gazze'deki Filistinli mÃ¼ltecilere yardÄ±m etmekte tereddÃ¼t etmeyeceÄŸini kaydeden BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Okubo, hÃ¼kÃ¼metinin UNRWA'ya, Filistinli mÃ¼lteciler iÃ§in 13 milyon dolarÄ± gazze'ye olmak Ã¼zere 29 milyon dolar baÄŸÄ±ÅŸta bulunduÄŸuna iÅŸaret etti.

Japonya'da, 11 Mart 2011'deki depremin ardÄ±ndan Ã¼lkenin doÄŸu sahillerinde yaÅŸananÂ tsunamiÂ nedeniyle binlerce kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.



Ä°lgili Konular Gazzeli Ã§ocuklar Japonya
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Filistin Haberleri
Ä°srail'de 4 bin yÄ±l Ã¶ncesine ait mezarlÄ±k bulundu
Ä°srail'de 4 bin yÄ±l Ã¶ncesine ait mezarlÄ±k bulundu

Ä°srail'in kuzeyindeki El-Celile bÃ¶lgesinde, dev kayalarÄ±n altÄ±nda 4 bin yÄ±l Ã¶ncesine ait bÃ¼yÃ¼k bir mezarlÄ±ÄŸÄ±n bulunduÄŸu bildirildi
Gazzeli Ã§ocuklar Japonya'daki felaketi unutmadÄ±
Gazzeli Ã§ocuklar Japonya'daki felaketi unutmadÄ±

Gazzeli Ã§ocuklar, Japonya'da 2011'de yaÅŸanan deprem ve tsunami felaketini anmak amacÄ±yla uÃ§urtma uÃ§urdu.
AkÄ±ncÄ±'dan mÃ¼zakerelerin devamÄ± iÃ§in 'Enosis' ÅŸartÄ±
AkÄ±ncÄ±'dan mÃ¼zakerelerin devamÄ± iÃ§in 'Enosis' ÅŸartÄ±

KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, Enosis referandumunun okullarda kutlanÄ±lmasÄ± kararÄ± ile ilgili, "(Enosis referandumu) Karar, Rum Meclisi'nde dÃ¼zeltilmesi ile mÃ¼zakerelere devam edilebilir" dedi
Musul'da DEAÅž Ã¼yeleri ile Ã§atÄ±ÅŸmada 16 Ã¶lÃ¼
Musul'da DEAÅž Ã¼yeleri ile Ã§atÄ±ÅŸmada 16 Ã¶lÃ¼

Musul'daki Nebi Åžit Mahallesi'nde ordu birlikleri ile DEAÅž Ã¼yeleri arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmalarda Ã§oÄŸu kadÄ±n ve Ã§ocuk 16 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti
Kosova'da 'Prekaz KatliamÄ±' kurbanlarÄ± anÄ±lÄ±yor FOTO
Kosova'da 'Prekaz KatliamÄ±' kurbanlarÄ± anÄ±lÄ±yor | FOTO

Kosova KurtuluÅŸ Ordusu'nun kurucu Adem Jashari'nin (YaÅŸari) de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 54 kiÅŸinin SÄ±rp gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan katledildiÄŸi "Prekaz KatliamÄ±"nÄ±n yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla dÃ¼zenlenen anma etkinliÄŸi baÅŸladÄ±
Netanyahu'dan 'Arafat Caddesi'ne engel
Netanyahu'dan 'Arafat Caddesi'ne engel

Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu, eski Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Arafat'Ä±n isminin Ä°srail'de cadde ve sokaklara verilmesine mÃ¼saade etmeyeceklerini belirtti
Afganistan'da emniyet mÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Afganistan'da emniyet mÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Afganistan'Ä±n kuzeyindeki Faryab vilayetine baÄŸlÄ± Almar ilÃ§esinin Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Muhammad Nasim Faryabi, bombalÄ± saldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybetti
Netanyahu Rusya'ya gidiyor
Netanyahu Rusya'ya gidiyor

Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu'nun perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ gideceÄŸi Rusya'da Putin ile Suriye krizi ve Ä°ran'Ä±n bÃ¶lgedeki faaliyetlerini gÃ¶rÃ¼ÅŸeceÄŸi belirtildi
Fillon'un eÅŸi sonunda sessizliÄŸini bozdu
Fillon'un eÅŸi sonunda sessizliÄŸini bozdu

Fransa'da yolsuzluk iddialarÄ± sonrasÄ± sessizliÄŸini bozan Penelope Fillon, eÅŸinin cumhurbaÅŸkanÄ± adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ± desteklediÄŸini sÃ¶yledi
Trump'un kabinesinde sona doÄŸru GRAFÄ°KLÄ°
Trump'un kabinesinde sona doÄŸru | GRAFÄ°KLÄ°

ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n kabinesinde yer alan 15 bakandan 13'Ã¼ Senatoda onaylanÄ±rken TarÄ±m ve Ã‡alÄ±ÅŸma bakan adaylarÄ± henÃ¼z onay alamadÄ±
Ä°ngiltere'den Irak'a 12 milyar dolarlÄ±k kredi
Ä°ngiltere'den Irak'a 12 milyar dolarlÄ±k kredi

Irak, 12 milyar dolar kredi almak iÃ§in Ä°ngiltere ile mutabakat zaptÄ± imzaladÄ±
DEAÅž'tan kurtulan Bab'ta son durum
DEAÅž'tan kurtulan Bab'ta son durum

TSK destekli Ã–SO'nun DEAÅž'tan kurtardÄ±ÄŸÄ± Bab'a dÃ¶nen Suriyeliler, savaÅŸÄ±n izlerini silip yeni bir hayata adÄ±m atmaya hazÄ±rlanÄ±yor
ÃœskÃ¼p'te TÃ¼rkÃ§e eÄŸitimin asÄ±rlÄ±k Ã§Ä±narÄ± TefeyyÃ¼z
ÃœskÃ¼p'te TÃ¼rkÃ§e eÄŸitimin asÄ±rlÄ±k Ã§Ä±narÄ±; TefeyyÃ¼z

Makedonya'nÄ±n baÅŸkenti ÃœskÃ¼p'te TÃ¼rkÃ§e eÄŸitim veren TefeyyÃ¼z Ä°lkÃ¶ÄŸretim Okulu, bir asÄ±rdan daha uzun sÃ¼redir Ã¼lkedeki TÃ¼rklerin bilgi ocaÄŸÄ± olma Ã¶zelliÄŸini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor
Trump'un 'telefon dinleme' iddiasÄ±na Obama'dan cevap
Trump'un 'telefon dinleme' iddiasÄ±na Obama'dan cevap

ABD eski BaÅŸkanÄ± Obama, baÅŸkanlÄ±k seÃ§iminden Ã¶nce yeni BaÅŸkan Trump'Ä±n telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerini dinlediÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeki iddialarÄ± yalanladÄ±
Refah SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ± 'geÃ§ici' olarak aÃ§Ä±lacak
Refah SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ± 'geÃ§ici' olarak aÃ§Ä±lacak

Refah SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±, yarÄ±ndan baÅŸlamak Ã¼zere 3 gÃ¼n boyunca aÃ§Ä±k tutulacak
Somali de son iki gÃ¼nde 110 kiÅŸi aÃ§lÄ±ktan Ã¶ldÃ¼
Somaliâ€™de son iki gÃ¼nde 110 kiÅŸi aÃ§lÄ±ktan Ã¶ldÃ¼

Somaliâ€™nin gÃ¼ney batÄ±sÄ±ndaki Bay bÃ¶lgesinde son 2 gÃ¼nde 110 kiÅŸi aÃ§lÄ±ktan hayatÄ±nÄ± kaybetti

Haberler

FukuÅŸima'nÄ±n temizlenmesi beklenenden daha zor olacak
FukuÅŸima'nÄ±n temizlenmesi beklenenden daha zor olacak

Trump: Japonya'nÄ±n yÃ¼zde 100 arkasÄ±ndayÄ±z
Trump Japonya'nÄ±n yÃ¼zde 100 arkasÄ±ndayÄ±z

Japonya'nÄ±n uzay temizleme misyonu hÃ¼sranla sonuÃ§landÄ±
Japonya'nÄ±n uzay temizleme misyonu hÃ¼sranla sonuÃ§landÄ±

Japonya'da yaÅŸlÄ±lar iÃ§in QR kodlarÄ± Ã¼retildi
Japonya'da yaÅŸlÄ±lar iÃ§in QR kodlarÄ± Ã¼retildi

Japonya 'Kirameki' uydusunu fÄ±rlattÄ±
Japonya 'Kirameki' uydusunu fÄ±rlattÄ±

Japon Åžirketi Yazaki, Bulgaristanâ€™da 5 bin kiÅŸiye iÅŸ saÄŸlÄ±yor
Japon Åžirketi Yazaki Bulgaristan da 5 bin kiÅŸiye iÅŸ saÄŸlÄ±yor

Japonya-Endonezya iliÅŸkilerinde yeni dÃ¶nem
Japonya-Endonezya iliÅŸkilerinde yeni dÃ¶nem

Japonya Erbil'de konsolosluk aÃ§tÄ±
Japonya Erbil'de konsolosluk aÃ§tÄ±






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 