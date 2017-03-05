Gazzeli Ã§ocuklar Japonya'daki felaketi unutmadÄ±

gazzeli Ã§ocuklar, Japonya'da 2011'de yaÅŸanan deprem ve tsunami felaketini yÃ¼zlerceÂ uÃ§urtmaÂ uÃ§urarak andÄ±.
BirleÅŸmiÅŸ Milletler Filistinli MÃ¼ltecilere YardÄ±m KuruluÅŸunun (UNRWA) dÃ¼zenlediÄŸi etkinliÄŸe katÄ±lan Filistinli Ã§ocuklar, "Japonya'yÄ± seviyoruz" yazan dÃ¶vizler ve Japonya bayraklarÄ± taÅŸÄ±dÄ±.
Etkinlikte konuÅŸan Japonya'nÄ±n Filistin BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Takeshi Okubo, "gazze'de her yÄ±l, Japonya'daki tsunami felaketinin yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde yapÄ±lan etkinliÄŸe katÄ±lmaktan mutluluk duyuyoruz." dedi.
Okubo, "Japonya'nÄ±n, depremin ardÄ±ndan yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bÃ¼tÃ¼n zorluklara raÄŸmen her zaman Filistin halkÄ±nÄ±n ve hÃ¼kÃ¼metinin yanÄ±nda olduÄŸumuzu ve baÄŸÄ±msÄ±z Filistin devletinin kurma hayallerini gerÃ§ekleÅŸtirmesi konusunda desteklediÄŸimizi vurguluyoruz." ifadelerini kullandÄ±.
Japonya'nÄ±n Filistin halkÄ±nÄ± siyasi ve ekonomik anlamda desteklemekte,Â gazze'deki Filistinli mÃ¼ltecilere yardÄ±m etmekte tereddÃ¼t etmeyeceÄŸini kaydeden BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Okubo, hÃ¼kÃ¼metinin UNRWA'ya, Filistinli mÃ¼lteciler iÃ§in 13 milyon dolarÄ± gazze'ye olmak Ã¼zere 29 milyon dolar baÄŸÄ±ÅŸta bulunduÄŸuna iÅŸaret etti.
Japonya'da, 11 Mart 2011'deki depremin ardÄ±ndan Ã¼lkenin doÄŸu sahillerinde yaÅŸananÂ tsunamiÂ nedeniyle binlerce kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.
Ä°srail'in kuzeyindeki El-Celile bÃ¶lgesinde, dev kayalarÄ±n altÄ±nda 4 bin yÄ±l Ã¶ncesine ait bÃ¼yÃ¼k bir mezarlÄ±ÄŸÄ±n bulunduÄŸu bildirildi
Gazzeli Ã§ocuklar, Japonya'da 2011'de yaÅŸanan deprem ve tsunami felaketini anmak amacÄ±yla uÃ§urtma uÃ§urdu.
KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, Enosis referandumunun okullarda kutlanÄ±lmasÄ± kararÄ± ile ilgili, "(Enosis referandumu) Karar, Rum Meclisi'nde dÃ¼zeltilmesi ile mÃ¼zakerelere devam edilebilir" dedi
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