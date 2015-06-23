Ä°BB'den 'Vatan Caddesi'ndeki arsa' iddialarÄ±na cevap

Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir BelediyesiÂ (Ä°BB)Â Vatan CaddesiÂ Ã¼zerindeki bir arsa konu edilerek sosyal medyada ortaya atÄ±lan iddialarÄ±n asÄ±lsÄ±z olduÄŸunu bildirdi.
Ä°BB'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Vatan Caddesi'ndeki bir arsayla ilgili sosyal medyada bazÄ± iddialarda bulunulduÄŸu aktarÄ±ldÄ±.
AÃ§Ä±klamada, ÅŸu ifadelere yer verildi:
"Ä°stanbul Fatih ilÃ§esi Vatan Caddesi Ã¼zerindeki bir arsa konu edilerek, sosyal medyada Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± SayÄ±n Kadir TopbaÅŸ ve Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi hakkÄ±nda ortaya atÄ±lan iddialarÄ±n tamamÄ± asÄ±lsÄ±zdÄ±r. AkÄ±l ve izandan yoksun hezeyanlardan oluÅŸan iftiralara iliÅŸkin gerekli hukuki sÃ¼reÃ§ baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r."
3. Milli KÃ¼ltÃ¼r ÅžurasÄ±'nÄ±n kapanÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±nda KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± AvcÄ±, "DÃ¼nyanÄ±n vicdanÄ± olan TÃ¼rkiye, yalnÄ±z TÃ¼rkiye deÄŸildir. KÃ¼ltÃ¼r, medeniyetimizin Ã¼zerinde yÃ¼kseldiÄŸi zemindir" dedi
Ä°BB'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Vatan Caddesi Ã¼zerindeki bir arsa konu edilerek Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± TopbaÅŸ ve Belediye hakkÄ±nda ortaya atÄ±lan iddialarÄ±n tamamÄ± asÄ±lsÄ±zdÄ±r" denildi
ÃœskÃ¼dar-Beylerbeyi hattÄ±ndaki sahil trafiÄŸini rahatlatmak iÃ§in geÃ§tiÄŸimiz yÄ±l eylÃ¼l ayÄ±nda aÃ§Ä±lan tarihi tÃ¼nel bakÄ±m iÃ§in trafiÄŸe kapandÄ±.
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Milli Savunma BakanÄ± IÅŸÄ±k, "MÃ¼nbiÃ§'te, nasÄ±l DEAÅž'Ä±n PYD ve rejimin iÅŸ birliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± artÄ±k bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nya gÃ¶rmeye baÅŸladÄ±" dedi
MHP Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan 8 Mart DÃ¼nya KadÄ±nlar GÃ¼nÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla dÃ¼zenlenen etkinlikte, referandumla ilgili de kadÄ±nlara bilgi verildi
Bakan Soylu, "TÃ¼rkiye eÄŸer bugÃ¼n El Bab'da varsa, MÃ¼nbiÃ§ ve Rakka'yÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorsa sebebi, yerlerinden yurtlarÄ±ndan edilmiÅŸ insanlarÄ± tekrar yerleri ve yurtlarÄ± ile buluÅŸturma, oranÄ±n Ã¼zerinden TÃ¼rkiye'ye terÃ¶r ihraÃ§ etmek isteyenlere de mÃ¼saade etmemektir. PolitikamÄ±z aÃ§Ä±k ve nettir.
Bilim Teknoloji ve Sanayi BakanÄ± Ã–zlÃ¼, "KOBÄ°â€™lerimize sÄ±fÄ±r faizli 50 bin lira kredi vermeye baÅŸladÄ±k. Bu krediye 770 bin baÅŸvuru geldi. Gerekli ÅŸartlarÄ± saÄŸlayan bÃ¼tÃ¼n KOBÄ°â€™lerimizin peyderpey bu krediden yararlanmalarÄ±nÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±z" dedi
Rize'de Ã‡amlÄ±hemÅŸin-KantarlÄ± yolunun 8. kilometresinde yamaÃ§lardan kopan bÃ¼yÃ¼k kaya parÃ§alarÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸmesi sonucu heyelan meydana geldi
SaÄŸlÄ±k BakanÄ± AkdaÄŸ, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hÃ¼kÃ¼met sistemine iliÅŸkin "Åžimdi yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iki baÅŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ± ortadan kaldÄ±rmak. HÃ¼r irademizle cumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ± seÃ§mek. Ä°stikrarlÄ± cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemleriyle memleketin koÅŸar adÄ±m yÃ¼rÃ¼mesini saÄŸlamak" dedi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, KadÄ±n ve Demokrasi BuluÅŸmasÄ± ProgramÄ±'nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "Almanya'da arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± konuÅŸturmuyorlar, varsÄ±nlar konuÅŸturmasÄ±nlar, bÃ¶yle hayÄ±r Ã§Ä±karacakjlarÄ±nÄ± mÄ± sanÄ±yorlar. UygulamanÄ±z Nazi uygulamasÄ± gibi" dedi.
Samsun'un Kavak ilÃ§esinde komÅŸular arasÄ±nda kÃ¶peklerin yediÄŸi kazlar nedeniyle Ã§Ä±kan silahlÄ± kavgada baba ile oÄŸlu Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼, diÄŸer oÄŸul ise yaralandÄ±
Adalet BakanÄ± BozdaÄŸ, Almanya'daki programÄ±nÄ±n iptaline iliÅŸkin "Benim toplantÄ±mÄ± iptal eden belediye terÃ¶ristlerin yoÄŸun baskÄ±sÄ± altÄ±ndadÄ±r ve orada PKK, FETÃ–, DHKP-C terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri hep beraber faaliyetlerini dÃ¼zgÃ¼nce yapÄ±yorlar" dedi