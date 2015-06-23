23:36, 05 Mart 2017 Pazar

Ä°BB'den 'Vatan Caddesi'ndeki arsa' iddialarÄ±na cevap





Ä°BB'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Vatan Caddesi Ã¼zerindeki bir arsa konu edilerek Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± TopbaÅŸ ve Belediye hakkÄ±nda ortaya atÄ±lan iddialarÄ±n tamamÄ± asÄ±lsÄ±zdÄ±r" denildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir BelediyesiÂ (Ä°BB)Â Vatan CaddesiÂ Ã¼zerindeki bir arsa konu edilerek sosyal medyada ortaya atÄ±lan iddialarÄ±n asÄ±lsÄ±z olduÄŸunu bildirdi. Ä°BB'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Vatan Caddesi'ndeki bir arsayla ilgili sosyal medyada bazÄ± iddialarda bulunulduÄŸu aktarÄ±ldÄ±. AÃ§Ä±klamada, ÅŸu ifadelere yer verildi: "Ä°stanbul Fatih ilÃ§esi Vatan Caddesi Ã¼zerindeki bir arsa konu edilerek, sosyal medyada Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± SayÄ±n Kadir TopbaÅŸ ve Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi hakkÄ±nda ortaya atÄ±lan iddialarÄ±n tamamÄ± asÄ±lsÄ±zdÄ±r. AkÄ±l ve izandan yoksun hezeyanlardan oluÅŸan iftiralara iliÅŸkin gerekli hukuki sÃ¼reÃ§ baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r."

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