23:47, 05 Mart 2017 Pazar

Ä°srail'de 4 bin yÄ±l Ã¶ncesine ait mezarlÄ±k bulundu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°srail'in kuzeyindekiÂ El-CelileÂ bÃ¶lgesinde, dev kayalarÄ±n altÄ±nda 4 bin yÄ±l Ã¶ncesine ait bÃ¼yÃ¼k birÂ mezarlÄ±ÄŸÄ±nÂ bulunduÄŸu bildirildi.

Ä°srail devlet radyosunun haberine gÃ¶re, Ä°srailli arkeologlar, NasÄ±ra, Safed ve Akka baÅŸta olmak Ã¼zere bir Ã§ok ÅŸehrin yer aldÄ±ÄŸÄ± Ã¼lkenin kuzeyindeki Celile bÃ¶lgesinde 4 bin yÄ±l Ã¶ncesine ait bÃ¼yÃ¼k bir mezarlÄ±k buldu.

AltÄ±nda mezarlÄ±ÄŸÄ±n bulunduÄŸu dev kaya parÃ§alarÄ±nÄ±n Ã¼zerinde de oyulmuÅŸ bazÄ± resim ve Ã§izimlerin olduÄŸu belirtildi.

Ä°srail Eski Eserler Kurumu yetkilisi ve mezarlÄ±ÄŸÄ±n tarihini araÅŸtÄ±rma komitesinde gÃ¶revli Uri Burger, radyoya verdiÄŸi demeÃ§te, OrtadoÄŸu'da bir mezarlÄ±kta ilk kez kayalarÄ±n Ã¼zerinde oyulmuÅŸ Ã§izimlerin olduÄŸuna dikkati Ã§ekti.

Binlerce metrekarelik bir alan Ã¼zerine kurulu olan mezarlÄ±ÄŸÄ±n, nasÄ±l inÅŸa edildiÄŸi, yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan teknoloji ve buluntularÄ±n hangi dÃ¶nem ve medeniyetten kaldÄ±ÄŸÄ± henÃ¼z saptanamadÄ±.

Tel Aviv Ãœniversitesi, Ä°srail Eski Eserler Kurumu ve Tel-Hai Akademik EnstitÃ¼sÃ¼nden arkeologlarÄ±n gÃ¶zetiminde mezarlÄ±ÄŸÄ±n tarihi araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor.