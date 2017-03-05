'TÃ¼rkiye kÃ¼ltÃ¼r medeniyetimizin Ã¼zerinde yÃ¼kseldiÄŸi zemindir'

KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Nabi AvcÄ±, dÃ¼nyanÄ±n vicdanÄ± olan TÃ¼rkiye'nin kÃ¼ltÃ¼r ve medeniyetlerinin Ã¼zerinde yÃ¼kseldiÄŸi zemin olduÄŸunu belirterek, "Bizi bir arada tutan ve bir kÄ±lan derin manevi baÄŸlar, farklÄ±lÄ±klarÄ±mÄ±zÄ±n teminatÄ±dÄ±r. Tarihin ve coÄŸrafyanÄ±n merkez Ã¼lkelerinden biri olan TÃ¼rkiye, bÃ¼tÃ¼n inanÃ§ ve dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerle bir arada, bin yÄ±llÄ±k birlikte yaÅŸama tecrÃ¼besine sahiptir." dedi.
AvcÄ±, LÃ¼tfi KÄ±rdar Kongre ve Sergi SarayÄ±'nda 3-5 Mart tarihlerinde gerÃ§ekleÅŸtirilenÂ 3. Milli KÃ¼ltÃ¼r ÅžurasÄ±'nÄ±n kapanÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±na, katkÄ±larÄ±ndan dolayÄ± 17 komisyonun baÅŸkanlarÄ± ve 170 komisyon Ã¼yesi ile mÃ¼zakerecilere teÅŸekkÃ¼r ederek baÅŸladÄ±.
Bakan AvcÄ±, TÃ¼rkiyeâ€™nin zengin kÃ¼ltÃ¼rel birikimini daha da zenginleÅŸtirmek ve yeni kÃ¼ltÃ¼r politikalarÄ±na yÃ¶n vermek Ã¼zere gerÃ§ekleÅŸtirilen ÅŸuranÄ±n, son derece ufuk aÃ§Ä±cÄ± bir yol haritasÄ± ortaya koyduÄŸunu sÃ¶yledi.
Bu yolu Ã¶zenle takip edeceklerini belirten AvcÄ±, "Åžurada ortaya Ã§Ä±kan hiÃ§bir cÃ¼mleyi zayi etmeden, gelecek iÃ§in tam bir fikri takip iÃ§inde olacaÄŸÄ±mÄ±zdan emin olmanÄ±zÄ± istiyorum. ÅžuramÄ±zÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda kÃ¼ltÃ¼r dÃ¼nyamÄ±zÄ±n zenginleÅŸmesi iÃ§in yeni bir ruhun gereÄŸine iÅŸaret buyuran ve ÅŸurayÄ± Ã§ok gÃ¼Ã§lÃ¼ bir iradeyle sahiplenen saygÄ±deÄŸer CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±za hassaten teÅŸekkÃ¼r ediyoruz. Milli KÃ¼ltÃ¼r ÅžurasÄ±â€™nÄ±n ortaya Ã§Ä±karacaÄŸÄ± raporun bizzat takipÃ§isi olacaÄŸÄ±nÄ± ifade etmeleri, bizim iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir ÅŸeref ve sorumluluktur. Bu sorumluluÄŸun idrakinde olarak, gereÄŸini inÅŸallah yÃ¼zÃ¼mÃ¼zÃ¼n akÄ±yla yerine getireceÄŸiz." diye konuÅŸtu.
"DÃ¼nyanÄ±n Ä°yiliÄŸi iÃ§in TÃ¼rkiye" vecizesinin 3. Milli KÃ¼ltÃ¼r ÅžurasÄ±â€™nÄ±n parolasÄ± olduÄŸunu ifade eden AvcÄ±, "ÅžuranÄ±n bize emanet ettiÄŸi bu veciz ifadeyi, ÅŸiarÄ±mÄ±z olarak kabul ediyor, BakanlÄ±k olarak sahipleniyoruz. Milli KÃ¼ltÃ¼r ÅžurasÄ±â€™nÄ±n mesajÄ± olarak diyoruz ki 'DÃ¼nyanÄ±n Ä°yiliÄŸi Ä°Ã§in TÃ¼rkiyeâ€¦' Medeniyet tarihinin en parlak sayfalarÄ±nÄ±n yazÄ±ldÄ±ÄŸÄ± TÃ¼rkiye, dÃ¼nya kÃ¼ltÃ¼r mirasÄ±nÄ±n da en kÄ±ymettar hazinelerinin ev sahibidir. ÅžuramÄ±z kuvvetle teyit etmiÅŸtir ki bÃ¼tÃ¼n zenginliÄŸiyle bu evi, evimizi, dilimizi, Ã¼lkemizi, kÃ¼ltÃ¼rÃ¼mÃ¼zÃ¼, irfanÄ±mÄ±zÄ± bÃ¼tÃ¼n tehdit ve saldÄ±rÄ±lara karÅŸÄ± Ã¶zenle koruyacaÄŸÄ±z. KÃ¼ltÃ¼rÃ¼mÃ¼zÃ¼, sanatÄ±mÄ±zÄ±, edebiyatÄ±mÄ±zÄ±, deÄŸerlerimizi korumakla yetinmeyeceÄŸiz, bÃ¼tÃ¼n insanlÄ±k iÃ§in geliÅŸtireceÄŸiz. Devlet ve millet olarak, merkezi ve yerel yÃ¶netimler olarak, Ã¼niversiteler ve sivil toplum kuruluÅŸlarÄ± olarak, kamu ve Ã¶zel sektÃ¶r olarak, kurumlar ve ÅŸahÄ±slar olarak elimizden geleni yapacaÄŸÄ±z." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
Bakan AvcÄ±, ÅŸurada TÃ¼rk dilinin zenginleÅŸmesi iÃ§in Ã¶neri ve Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n da yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, TÃ¼rkÃ§enin yoksullaÅŸmasÄ± tehlikesine iÅŸaret edildiÄŸini ve Ã¼Ã§ bÃ¼yÃ¼k dilin zenginliÄŸini taÅŸÄ±yan eski TÃ¼rkÃ§enin Ã¶ÄŸretilmesinin gereÄŸinin ifade edildiÄŸini sÃ¶yledi.
3. Milli KÃ¼ltÃ¼r ÅžurasÄ±'nÄ±n kapanÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±nda KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± AvcÄ±, "DÃ¼nyanÄ±n vicdanÄ± olan TÃ¼rkiye, yalnÄ±z TÃ¼rkiye deÄŸildir. KÃ¼ltÃ¼r, medeniyetimizin Ã¼zerinde yÃ¼kseldiÄŸi zemindir" dedi
Ä°BB'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Vatan Caddesi Ã¼zerindeki bir arsa konu edilerek Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± TopbaÅŸ ve Belediye hakkÄ±nda ortaya atÄ±lan iddialarÄ±n tamamÄ± asÄ±lsÄ±zdÄ±r" denildi
ÃœskÃ¼dar-Beylerbeyi hattÄ±ndaki sahil trafiÄŸini rahatlatmak iÃ§in geÃ§tiÄŸimiz yÄ±l eylÃ¼l ayÄ±nda aÃ§Ä±lan tarihi tÃ¼nel bakÄ±m iÃ§in trafiÄŸe kapandÄ±.
Ã‡eÅŸme aÃ§Ä±klarÄ±nda iki ayrÄ± botla SakÄ±z AdasÄ±'na geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan yabancÄ± uyruklu 130 gÃ¶Ã§men yakalandÄ±
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± TÃ¼rkeÅŸ, Almanyaâ€™nÄ±n AB'den Sorumlu Devlet BakanÄ± Roth'un, TÃ¼rk BakanlarÄ±n Almanya'da konuÅŸmalarÄ±nÄ±n engellenmesine yÃ¶nelik Twitter mesajÄ± iÃ§in "utanÃ§ verici" dedi
DiyarbakÄ±r'Ä±n Lice ilÃ§esinin 18 mahallesinde ilan edilen sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±nÄ±n ardÄ±ndan PKK Ã¼yelerine yÃ¶nelik operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±
AdÄ±yaman'Ä±n Samsat ilÃ§esi ve baÄŸlÄ± kÃ¶ylerde okullar 6 Mart Pazartesi ve 7 Mart SalÄ± gÃ¼nÃ¼ tatil edildi
Milli Savunma BakanÄ± IÅŸÄ±k, "MÃ¼nbiÃ§'te, nasÄ±l DEAÅž'Ä±n PYD ve rejimin iÅŸ birliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± artÄ±k bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nya gÃ¶rmeye baÅŸladÄ±" dedi
MHP Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan 8 Mart DÃ¼nya KadÄ±nlar GÃ¼nÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla dÃ¼zenlenen etkinlikte, referandumla ilgili de kadÄ±nlara bilgi verildi
Bakan Soylu, "TÃ¼rkiye eÄŸer bugÃ¼n El Bab'da varsa, MÃ¼nbiÃ§ ve Rakka'yÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorsa sebebi, yerlerinden yurtlarÄ±ndan edilmiÅŸ insanlarÄ± tekrar yerleri ve yurtlarÄ± ile buluÅŸturma, oranÄ±n Ã¼zerinden TÃ¼rkiye'ye terÃ¶r ihraÃ§ etmek isteyenlere de mÃ¼saade etmemektir. PolitikamÄ±z aÃ§Ä±k ve nettir.
Bilim Teknoloji ve Sanayi BakanÄ± Ã–zlÃ¼, "KOBÄ°â€™lerimize sÄ±fÄ±r faizli 50 bin lira kredi vermeye baÅŸladÄ±k. Bu krediye 770 bin baÅŸvuru geldi. Gerekli ÅŸartlarÄ± saÄŸlayan bÃ¼tÃ¼n KOBÄ°â€™lerimizin peyderpey bu krediden yararlanmalarÄ±nÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±z" dedi
Rize'de Ã‡amlÄ±hemÅŸin-KantarlÄ± yolunun 8. kilometresinde yamaÃ§lardan kopan bÃ¼yÃ¼k kaya parÃ§alarÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸmesi sonucu heyelan meydana geldi
SaÄŸlÄ±k BakanÄ± AkdaÄŸ, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hÃ¼kÃ¼met sistemine iliÅŸkin "Åžimdi yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iki baÅŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ± ortadan kaldÄ±rmak. HÃ¼r irademizle cumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ± seÃ§mek. Ä°stikrarlÄ± cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemleriyle memleketin koÅŸar adÄ±m yÃ¼rÃ¼mesini saÄŸlamak" dedi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, KadÄ±n ve Demokrasi BuluÅŸmasÄ± ProgramÄ±'nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "Almanya'da arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± konuÅŸturmuyorlar, varsÄ±nlar konuÅŸturmasÄ±nlar, bÃ¶yle hayÄ±r Ã§Ä±karacakjlarÄ±nÄ± mÄ± sanÄ±yorlar. UygulamanÄ±z Nazi uygulamasÄ± gibi" dedi.
Samsun'un Kavak ilÃ§esinde komÅŸular arasÄ±nda kÃ¶peklerin yediÄŸi kazlar nedeniyle Ã§Ä±kan silahlÄ± kavgada baba ile oÄŸlu Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼, diÄŸer oÄŸul ise yaralandÄ±
Adalet BakanÄ± BozdaÄŸ, Almanya'daki programÄ±nÄ±n iptaline iliÅŸkin "Benim toplantÄ±mÄ± iptal eden belediye terÃ¶ristlerin yoÄŸun baskÄ±sÄ± altÄ±ndadÄ±r ve orada PKK, FETÃ–, DHKP-C terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri hep beraber faaliyetlerini dÃ¼zgÃ¼nce yapÄ±yorlar" dedi