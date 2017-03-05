23:52, 05 Mart 2017 Pazar

'TÃ¼rkiye, kÃ¼ltÃ¼r ve medeniyetimizin Ã¼zerinde yÃ¼kseldiÄŸi zemindir'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Nabi AvcÄ±, dÃ¼nyanÄ±n vicdanÄ± olan TÃ¼rkiye'nin kÃ¼ltÃ¼r ve medeniyetlerinin Ã¼zerinde yÃ¼kseldiÄŸi zemin olduÄŸunu belirterek, "Bizi bir arada tutan ve bir kÄ±lan derin manevi baÄŸlar, farklÄ±lÄ±klarÄ±mÄ±zÄ±n teminatÄ±dÄ±r. Tarihin ve coÄŸrafyanÄ±n merkez Ã¼lkelerinden biri olan TÃ¼rkiye, bÃ¼tÃ¼n inanÃ§ ve dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerle bir arada, bin yÄ±llÄ±k birlikte yaÅŸama tecrÃ¼besine sahiptir." dedi.

AvcÄ±, LÃ¼tfi KÄ±rdar Kongre ve Sergi SarayÄ±'nda 3-5 Mart tarihlerinde gerÃ§ekleÅŸtirilenÂ 3. Milli KÃ¼ltÃ¼r ÅžurasÄ±'nÄ±n kapanÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±na, katkÄ±larÄ±ndan dolayÄ± 17 komisyonun baÅŸkanlarÄ± ve 170 komisyon Ã¼yesi ile mÃ¼zakerecilere teÅŸekkÃ¼r ederek baÅŸladÄ±.

Bakan AvcÄ±, TÃ¼rkiyeâ€™nin zengin kÃ¼ltÃ¼rel birikimini daha da zenginleÅŸtirmek ve yeni kÃ¼ltÃ¼r politikalarÄ±na yÃ¶n vermek Ã¼zere gerÃ§ekleÅŸtirilen ÅŸuranÄ±n, son derece ufuk aÃ§Ä±cÄ± bir yol haritasÄ± ortaya koyduÄŸunu sÃ¶yledi.

Bu yolu Ã¶zenle takip edeceklerini belirten AvcÄ±, "Åžurada ortaya Ã§Ä±kan hiÃ§bir cÃ¼mleyi zayi etmeden, gelecek iÃ§in tam bir fikri takip iÃ§inde olacaÄŸÄ±mÄ±zdan emin olmanÄ±zÄ± istiyorum. ÅžuramÄ±zÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda kÃ¼ltÃ¼r dÃ¼nyamÄ±zÄ±n zenginleÅŸmesi iÃ§in yeni bir ruhun gereÄŸine iÅŸaret buyuran ve ÅŸurayÄ± Ã§ok gÃ¼Ã§lÃ¼ bir iradeyle sahiplenen saygÄ±deÄŸer CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±za hassaten teÅŸekkÃ¼r ediyoruz. Milli KÃ¼ltÃ¼r ÅžurasÄ±â€™nÄ±n ortaya Ã§Ä±karacaÄŸÄ± raporun bizzat takipÃ§isi olacaÄŸÄ±nÄ± ifade etmeleri, bizim iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir ÅŸeref ve sorumluluktur. Bu sorumluluÄŸun idrakinde olarak, gereÄŸini inÅŸallah yÃ¼zÃ¼mÃ¼zÃ¼n akÄ±yla yerine getireceÄŸiz." diye konuÅŸtu.

"KÃœLTÃœRÃœMÃœZÃœ, SANATIMIZI, EDEBÄ°YATIMIZI, DEÄžERLERÄ°MÄ°ZÄ° GELÄ°ÅžTÄ°RECEÄžÄ°Z"

"DÃ¼nyanÄ±n Ä°yiliÄŸi iÃ§in TÃ¼rkiye" vecizesinin 3. Milli KÃ¼ltÃ¼r ÅžurasÄ±â€™nÄ±n parolasÄ± olduÄŸunu ifade eden AvcÄ±, "ÅžuranÄ±n bize emanet ettiÄŸi bu veciz ifadeyi, ÅŸiarÄ±mÄ±z olarak kabul ediyor, BakanlÄ±k olarak sahipleniyoruz. Milli KÃ¼ltÃ¼r ÅžurasÄ±â€™nÄ±n mesajÄ± olarak diyoruz ki 'DÃ¼nyanÄ±n Ä°yiliÄŸi Ä°Ã§in TÃ¼rkiyeâ€¦' Medeniyet tarihinin en parlak sayfalarÄ±nÄ±n yazÄ±ldÄ±ÄŸÄ± TÃ¼rkiye, dÃ¼nya kÃ¼ltÃ¼r mirasÄ±nÄ±n da en kÄ±ymettar hazinelerinin ev sahibidir. ÅžuramÄ±z kuvvetle teyit etmiÅŸtir ki bÃ¼tÃ¼n zenginliÄŸiyle bu evi, evimizi, dilimizi, Ã¼lkemizi, kÃ¼ltÃ¼rÃ¼mÃ¼zÃ¼, irfanÄ±mÄ±zÄ± bÃ¼tÃ¼n tehdit ve saldÄ±rÄ±lara karÅŸÄ± Ã¶zenle koruyacaÄŸÄ±z. KÃ¼ltÃ¼rÃ¼mÃ¼zÃ¼, sanatÄ±mÄ±zÄ±, edebiyatÄ±mÄ±zÄ±, deÄŸerlerimizi korumakla yetinmeyeceÄŸiz, bÃ¼tÃ¼n insanlÄ±k iÃ§in geliÅŸtireceÄŸiz. Devlet ve millet olarak, merkezi ve yerel yÃ¶netimler olarak, Ã¼niversiteler ve sivil toplum kuruluÅŸlarÄ± olarak, kamu ve Ã¶zel sektÃ¶r olarak, kurumlar ve ÅŸahÄ±slar olarak elimizden geleni yapacaÄŸÄ±z." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Bakan AvcÄ±, ÅŸurada TÃ¼rk dilinin zenginleÅŸmesi iÃ§in Ã¶neri ve Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n da yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, TÃ¼rkÃ§enin yoksullaÅŸmasÄ± tehlikesine iÅŸaret edildiÄŸini ve Ã¼Ã§ bÃ¼yÃ¼k dilin zenginliÄŸini taÅŸÄ±yan eski TÃ¼rkÃ§enin Ã¶ÄŸretilmesinin gereÄŸinin ifade edildiÄŸini sÃ¶yledi.