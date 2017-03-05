'TÃ¼rkiye, kÃ¼ltÃ¼r ve medeniyetimizin Ã¼zerinde yÃ¼kseldiÄŸi zemindir'

KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Nabi AvcÄ±, dÃ¼nyanÄ±n vicdanÄ± olan TÃ¼rkiye'nin kÃ¼ltÃ¼r ve medeniyetlerinin Ã¼zerinde yÃ¼kseldiÄŸi zemin olduÄŸunu belirterek, "Bizi bir arada tutan ve bir kÄ±lan derin manevi baÄŸlar, farklÄ±lÄ±klarÄ±mÄ±zÄ±n teminatÄ±dÄ±r. Tarihin ve coÄŸrafyanÄ±n merkez Ã¼lkelerinden biri olan TÃ¼rkiye, bÃ¼tÃ¼n inanÃ§ ve dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerle bir arada, bin yÄ±llÄ±k birlikte yaÅŸama tecrÃ¼besine sahiptir." dedi.
AvcÄ±, LÃ¼tfi KÄ±rdar Kongre ve Sergi SarayÄ±'nda 3-5 Mart tarihlerinde gerÃ§ekleÅŸtirilenÂ 3. Milli KÃ¼ltÃ¼r ÅžurasÄ±'nÄ±n kapanÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±na, katkÄ±larÄ±ndan dolayÄ± 17 komisyonun baÅŸkanlarÄ± ve 170 komisyon Ã¼yesi ile mÃ¼zakerecilere teÅŸekkÃ¼r ederek baÅŸladÄ±.
Bakan AvcÄ±, TÃ¼rkiyeâ€™nin zengin kÃ¼ltÃ¼rel birikimini daha da zenginleÅŸtirmek ve yeni kÃ¼ltÃ¼r politikalarÄ±na yÃ¶n vermek Ã¼zere gerÃ§ekleÅŸtirilen ÅŸuranÄ±n, son derece ufuk aÃ§Ä±cÄ± bir yol haritasÄ± ortaya koyduÄŸunu sÃ¶yledi.
Bu yolu Ã¶zenle takip edeceklerini belirten AvcÄ±, "Åžurada ortaya Ã§Ä±kan hiÃ§bir cÃ¼mleyi zayi etmeden, gelecek iÃ§in tam bir fikri takip iÃ§inde olacaÄŸÄ±mÄ±zdan emin olmanÄ±zÄ± istiyorum. ÅžuramÄ±zÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda kÃ¼ltÃ¼r dÃ¼nyamÄ±zÄ±n zenginleÅŸmesi iÃ§in yeni bir ruhun gereÄŸine iÅŸaret buyuran ve ÅŸurayÄ± Ã§ok gÃ¼Ã§lÃ¼ bir iradeyle sahiplenen saygÄ±deÄŸer CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±za hassaten teÅŸekkÃ¼r ediyoruz. Milli KÃ¼ltÃ¼r ÅžurasÄ±â€™nÄ±n ortaya Ã§Ä±karacaÄŸÄ± raporun bizzat takipÃ§isi olacaÄŸÄ±nÄ± ifade etmeleri, bizim iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir ÅŸeref ve sorumluluktur. Bu sorumluluÄŸun idrakinde olarak, gereÄŸini inÅŸallah yÃ¼zÃ¼mÃ¼zÃ¼n akÄ±yla yerine getireceÄŸiz." diye konuÅŸtu.
"DÃ¼nyanÄ±n Ä°yiliÄŸi iÃ§in TÃ¼rkiye" vecizesinin 3. Milli KÃ¼ltÃ¼r ÅžurasÄ±â€™nÄ±n parolasÄ± olduÄŸunu ifade eden AvcÄ±, "ÅžuranÄ±n bize emanet ettiÄŸi bu veciz ifadeyi, ÅŸiarÄ±mÄ±z olarak kabul ediyor, BakanlÄ±k olarak sahipleniyoruz. Milli KÃ¼ltÃ¼r ÅžurasÄ±â€™nÄ±n mesajÄ± olarak diyoruz ki 'DÃ¼nyanÄ±n Ä°yiliÄŸi Ä°Ã§in TÃ¼rkiyeâ€¦' Medeniyet tarihinin en parlak sayfalarÄ±nÄ±n yazÄ±ldÄ±ÄŸÄ± TÃ¼rkiye, dÃ¼nya kÃ¼ltÃ¼r mirasÄ±nÄ±n da en kÄ±ymettar hazinelerinin ev sahibidir. ÅžuramÄ±z kuvvetle teyit etmiÅŸtir ki bÃ¼tÃ¼n zenginliÄŸiyle bu evi, evimizi, dilimizi, Ã¼lkemizi, kÃ¼ltÃ¼rÃ¼mÃ¼zÃ¼, irfanÄ±mÄ±zÄ± bÃ¼tÃ¼n tehdit ve saldÄ±rÄ±lara karÅŸÄ± Ã¶zenle koruyacaÄŸÄ±z. KÃ¼ltÃ¼rÃ¼mÃ¼zÃ¼, sanatÄ±mÄ±zÄ±, edebiyatÄ±mÄ±zÄ±, deÄŸerlerimizi korumakla yetinmeyeceÄŸiz, bÃ¼tÃ¼n insanlÄ±k iÃ§in geliÅŸtireceÄŸiz. Devlet ve millet olarak, merkezi ve yerel yÃ¶netimler olarak, Ã¼niversiteler ve sivil toplum kuruluÅŸlarÄ± olarak, kamu ve Ã¶zel sektÃ¶r olarak, kurumlar ve ÅŸahÄ±slar olarak elimizden geleni yapacaÄŸÄ±z." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
Bakan AvcÄ±, ÅŸurada TÃ¼rk dilinin zenginleÅŸmesi iÃ§in Ã¶neri ve Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n da yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, TÃ¼rkÃ§enin yoksullaÅŸmasÄ± tehlikesine iÅŸaret edildiÄŸini ve Ã¼Ã§ bÃ¼yÃ¼k dilin zenginliÄŸini taÅŸÄ±yan eski TÃ¼rkÃ§enin Ã¶ÄŸretilmesinin gereÄŸinin ifade edildiÄŸini sÃ¶yledi.
HavaalanÄ±nÄ±n kapalÄ± olmasÄ±, otellerin doluluÄŸu gibi hava taÅŸÄ±ma iÅŸletmesinden kaynaklanmayan sebeplerle hizmet hakkÄ± sunulmadÄ±ÄŸÄ± takdirde, yolcunun makul Ã¶lÃ§Ã¼deki faturalarÄ±, hava taÅŸÄ±ma iÅŸletmesince Ã¶denecek
HDP Tunceli Milletvekili Alican Ã–nlÃ¼ bir duruÅŸmayÄ± izlemek Ã¼zere geldiÄŸi Tunceli adliyeside gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
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Bursa'da ikamet eden Arnavut ve BoÅŸnak kÃ¶kenli vatandaÅŸlar, dillerinin "YaÅŸayan Diller ve LehÃ§eler" dersi kapsamÄ±nda okullarda Ã¶ÄŸretilecek olmasÄ±nÄ±n sevincini yaÅŸÄ±yor
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AKPM TÃ¼rk Grubu BaÅŸkanÄ± KÃ¼Ã§Ã¼kcan, "BakanlarÄ±mÄ±zÄ±n TÃ¼rklerle buluÅŸmasÄ±nÄ±n engellenmesini Avrupa Konseyi gÃ¼ndemine taÅŸÄ±yoruz." dedi
YeÅŸilay HaftasÄ±â€™nda tÃ¼m TÃ¼rkiye saÄŸlÄ±klÄ± yaÅŸam iÃ§in pedal Ã§evirdi. Ä°stanbul baÅŸta olmak Ã¼zere TÃ¼rkiyeâ€™nin 27 ilinde dÃ¼zenlenen bisiklet etkinliklerine her yaÅŸ grubundan 25 bin bisikletli katÄ±ldÄ±.
Ã‡ocukluÄŸunun geÃ§tiÄŸi Ã‡ukurova yÃ¶resine Ã¶zgÃ¼ ot, Ã§alÄ± ve Ã§amurdan yapÄ±lan geleneksel "huÄŸ evini" mÃ¼zeye dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ren koleksiyoncu, unutulmaya yÃ¼z tutmuÅŸ eski tarÄ±m ve ev eÅŸyalarÄ±nÄ± burada sergiliyor
3. Milli KÃ¼ltÃ¼r ÅžurasÄ±'nÄ±n kapanÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±nda KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± AvcÄ±, "DÃ¼nyanÄ±n vicdanÄ± olan TÃ¼rkiye, yalnÄ±z TÃ¼rkiye deÄŸildir. KÃ¼ltÃ¼r ve medeniyetimizin Ã¼zerinde yÃ¼kseldiÄŸi zemindir" dedi
Ä°BB'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Vatan Caddesi Ã¼zerindeki bir arsa konu edilerek Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± TopbaÅŸ ve Belediye hakkÄ±nda ortaya atÄ±lan iddialarÄ±n tamamÄ± asÄ±lsÄ±zdÄ±r" denildi
ÃœskÃ¼dar-Beylerbeyi hattÄ±ndaki sahil trafiÄŸini rahatlatmak iÃ§in geÃ§tiÄŸimiz yÄ±l eylÃ¼l ayÄ±nda aÃ§Ä±lan tarihi tÃ¼nel bakÄ±m iÃ§in trafiÄŸe kapandÄ±.
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BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± TÃ¼rkeÅŸ, Almanyaâ€™nÄ±n AB'den Sorumlu Devlet BakanÄ± Roth'un, TÃ¼rk BakanlarÄ±n Almanya'da konuÅŸmalarÄ±nÄ±n engellenmesine yÃ¶nelik Twitter mesajÄ± iÃ§in "utanÃ§ verici" dedi
DiyarbakÄ±r'Ä±n Lice ilÃ§esinin 18 mahallesinde ilan edilen sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±nÄ±n ardÄ±ndan PKK Ã¼yelerine yÃ¶nelik operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±
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Milli Savunma BakanÄ± IÅŸÄ±k, "MÃ¼nbiÃ§'te, nasÄ±l DEAÅž'Ä±n PYD ve rejimin iÅŸ birliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± artÄ±k bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nya gÃ¶rmeye baÅŸladÄ±" dedi