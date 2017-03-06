08:57, 06 Mart 2017 Pazartesi

TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n | 6 Mart 2017

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

1- CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, partisinin genel merkezinde MYK toplantÄ±sÄ±na baÅŸkanlÄ±k edecek.

Â YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET

1- Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya, ÃœskÃ¼dar Belediyesi tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen "Ä°z BÄ±rakan KadÄ±nlar Zirvesi" ile AK Parti BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece KadÄ±n KollarÄ± BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca organize edilen "8 Mart DÃ¼nya KadÄ±nlar GÃ¼nÃ¼" etkinliÄŸine katÄ±lacak.

2- Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± Mehmet MÃ¼ezzinoÄŸlu, Tuzla Organize Sanayi BÃ¶lgesi yÃ¶netimi ile bir araya gelmesinin ardÄ±ndan aÄŸÄ±r sanayi fabrikasÄ± ve Bulgar GÃ¶Ã§menleri DerneÄŸini ziyaret edecek, Kadosan yÃ¶netimi ile toplantÄ± yapacak.

3- Orman ve Su Ä°ÅŸleri BakanÄ± Veysel EroÄŸlu, Simav, Pazarlar, Gediz, Emet ve TavÅŸanlÄ± ilÃ§elerinde DSÄ° tesislerinin toplu temel atma ve aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ merasimleri ile "Okullar Hayat Olsun Projesi" kapsamÄ±nda Simav, Gediz ve TavÅŸanlÄ±'da gerÃ§ekleÅŸtirilecek fidan dikim etkinliklerine katÄ±lacak, ValiliÄŸi ziyaret edecek.

4- AK Parti SeÃ§im Ä°ÅŸlerinden Sorumlu Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ahmet Sorgun, GeniÅŸletilmiÅŸ Ä°l SeÃ§im Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlarÄ± ToplantÄ±sÄ±'na katÄ±lacak.

EKONOMÄ°

1- UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan, Digor'da halka hitap edecek, Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, KaymakamlÄ±k ile DaÄŸpÄ±nar Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ziyaret edecek, SeÃ§im Kurulu Merkezi aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na katÄ±larak konuÅŸma yapacak, Selim KaymakamlÄ±ÄŸÄ± ile Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na ziyarette bulunacak, kanaat Ã¶nderleri ile toplantÄ± yapacak.

2- TÃœÄ°K, 2016 yÄ±lÄ± bitkisel Ã¼rÃ¼n fiyatlarÄ± ve Ã¼retim deÄŸeri istatistiklerini yayÄ±mlayacak.

3- Hazine MÃ¼steÅŸarlÄ±ÄŸÄ±nca, 5 yÄ±l (1820 gÃ¼n) vadeli 6 ayda bir kupon Ã¶demeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracÄ± ile 9 yÄ±l (3234 gÃ¼n) vadeli TÃœFE'ye endeksli 6 ayda bir kupon Ã¶demeli devlet tahvilinin yeniden ihracÄ± gerÃ§ekleÅŸtirilecek.

Â DÃœNYA-DÄ°PLOMASÄ°

1- Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± FranÃ§ois Hollande, baÅŸkent Parisâ€™teki Versailles SarayÄ±'nda Almanya, Ä°spanya ve Ä°talya baÅŸbakanlarÄ±nÄ±n katÄ±lacaÄŸÄ± dÃ¶rtlÃ¼ gayri resmi liderler zirvesi dÃ¼zenleyecek, zirve sonrasÄ± liderler ortak basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ± yapacak.

2- DEAÅž'Ä±n elinde tuttuÄŸu Musul'u kurtarma operasyonuna iliÅŸkin geliÅŸmeler izleniyor.

3- Suriye iÃ§ savaÅŸÄ±ndaki geliÅŸmeler ve FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± takip ediliyor.

4- Yemen'deki iÃ§ savaÅŸla ilgili geliÅŸmeler takip ediliyor.

Â SPOR

1- GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Akif Ã‡aÄŸatay KÄ±lÄ±Ã§, TekkekÃ¶y Ä°lÃ§e DanÄ±ÅŸma Meclisi toplantÄ±sÄ±na katÄ±lacak, yeni yapÄ±lan statta incelemelerde bulunacak, esnafÄ±, TekkekÃ¶y Belediyesini ve AK Parti Atakum Ä°lÃ§e YÃ¶netim Kurulu Ã¼yelerini ziyaret edecek.

2- Spor Toto SÃ¼per Lig'de 23. hafta, GenÃ§lerbirliÄŸi-Akhisar Belediyespor, Antalyaspor-Galatasaray maÃ§larÄ±yla tamamlanacak.

3- TFF 1. Lig'de 23. haftanÄ±n kapanÄ±ÅŸ maÃ§Ä±nda AltÄ±nordu ile Sivasspor karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.

4- Spor Toto Basketbol SÃ¼per Ligi'nde 20. hafta, Anadolu Efes-TOFAÅž, FenerbahÃ§e-DarÃ¼ÅŸÅŸafaka DoÄŸuÅŸ mÃ¼sabakalarÄ±yla sona erecek.

Ã–ZEL HABER

1- DÃ¼nyanÄ±n izlediÄŸi demiryolu projesinde sona gelindi

- UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan:

- "Ä°ki ay iÃ§erisinde inÅŸaatlarÄ± bitirip ondan sonraki iki aylÄ±k sÃ¼reÃ§te de testlerini yapÄ±p haziran ayÄ± iÃ§erisinde artÄ±k BakÃ¼-Tiflis-Kars Projesi'yle dizel lokomotif iÅŸletmeciliÄŸine geÃ§mek istiyoruz"

- "Bu proje sadece Ã¼lkemiz iÃ§in deÄŸil, Ã¼lkemiz Ã¼zerinden ticaret yapmak isteyen bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nya Ã¼lkeleri iÃ§in Ã¶nemli. Ã‡in'den, Kazakistan'dan, TÃ¼rkmenistan'dan, Azerbaycan'dan, GÃ¼rcistan'dan gelen yÃ¼k hareketi, Ã¼lkemiz Ã¼zerinden Avrupa'ya gidebilecek"

- "BakÃ¼-Tiflis-Kars bittiÄŸinde Ã‡in'den gelen bir yÃ¼k, demiryolu ile 15 gÃ¼nde Avrupa'ya gidebilecek. Bunun anlamÄ± ne? Mesafe 3-3,5 kat azalmÄ±ÅŸ olacak. Hem zamandan tasarruf hem maliyetten tasarruf olacak"

2- "Åžehir hastanelerinde kaliteli saÄŸlÄ±k hizmeti ve konfor bir arada"

- SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Recep AkdaÄŸ:

- "Åžehir hastaneleri, hem hastalarÄ±n hem hasta yakÄ±nlarÄ±nÄ±n hem de Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n azami Ã¶lÃ§Ã¼de rahat etmeleri, konforlu bir biÃ§imde yaÅŸamalarÄ± ve tÄ±bbi aÃ§Ä±dan da en mÃ¼kemmel hizmeti kaliteli ÅŸekilde almalarÄ± Ã¼zerine bina edilmektedir"

- "2023'e varmadan TÃ¼rkiye'de SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±na ait bÃ¼tÃ¼n hastaneler, Avrupa'nÄ±n en modern hastaneleri haline gelmiÅŸ olacak"