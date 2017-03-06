Ã‡in'den yabancÄ± yatÄ±rÄ±mcÄ±ya

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ã‡in Devlet BaÅŸkanÄ± Åži Cinping, Ã¼lkedeki yabancÄ± sermaye yatÄ±rÄ±mlarÄ±na iliÅŸkin, "Ã‡in'in aÃ§Ä±k kapÄ±sÄ±, tekrar kapanmayacak." dedi.
12. Ã‡in Ulusal Halk Kongresi 5. DÃ¶nem YÄ±llÄ±k ToplantÄ±larÄ± Ã§erÃ§evesinde Åžanghay delegasyonunun dÃ¼zenlediÄŸi grup toplantÄ±sÄ±na katÄ±lan Åži, kendinin de Ã¼yesi olduÄŸu kent delegasyonuna "zihinlerini Ã¶zgÃ¼rleÅŸtirmeleri, yenilikÃ§i olmalarÄ± ve bu sayede tÃ¼m ulusa Ã¶rnek olmalarÄ±" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nÄ± yaptÄ±.
Åžanghay Serbest Ticaret BÃ¶lgesi'nin (FTZ), inovasyon alanÄ±nda kendini geliÅŸtirerek Ã¼lkede Ã¶ncÃ¼ rol oynamasÄ± gerektiÄŸini dile getiren Åži, "Ã‡in'in aÃ§Ä±k kapÄ±sÄ±, tekrar kapanmayacak." ifadesini kullandÄ±.
Ã‡in lideri, inovasyonun modern ekonomilerde kilit rol oynadÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak, yapÄ±sal reformlarÄ±n yenilikÃ§i adÄ±mlar sayesinde hayata geÃ§irildiÄŸi deÄŸerlendirmesinde bulundu.
Ãœlkenin ilk pilot serbest ticaret bÃ¶lgesi olan Åžanghay FTZ, Ã¼lkedeki ticaret kapasitesinin yabancÄ± sermayeye entegrasyon sÃ¼recini hÄ±zlandÄ±rmak amacÄ±yla Åži'nin gÃ¶reve geldiÄŸi 2013 yÄ±lÄ±nda kurulmuÅŸtu.
IKBY PeÅŸmerge GÃ¼Ã§leri Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ± "PKK, Suriye'den aÄŸÄ±r silahlarla KÃ¼rdistan BÃ¶lgesi'nde tansiyonu yÃ¼kseltmek iÃ§in Hanesur ve sÄ±nÄ±r bÃ¶lgesine gÃ¼Ã§ takviyesi yapmaya devam ediyor" dedi
ABD basÄ±nÄ±nda, FBI BaÅŸkanÄ± Comey'in Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±na Ã§aÄŸrÄ±da bulunarak BaÅŸkan Trump'Ä±n eski BaÅŸkan Obamaâ€™nÄ±n kendisinin telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerini dinlediÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeki iddialarÄ±nÄ± kamu Ã¶nÃ¼nde reddetmesini istediÄŸi belirtildi
Ãœlke lideri Åži, Åžanghay Serbest Ticaret BÃ¶lgesi'ne yenilikÃ§i olmalarÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaparak "Ã‡in'in aÃ§Ä±k kapÄ±sÄ±nÄ±n tekrar kapanmayacaÄŸÄ±nÄ±" sÃ¶yledi
Bosna Hersek UlemasÄ± KavazoviÃ§, UluslararasÄ± Ä°slam Bilgeleri Zirvesi'ne yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada "Balkan Ã¼lkeleri olan bizleri OsmanlÄ± Ä°mparatorluÄŸu'ndan ayrÄ±ldÄ±ktan sonra Ä°slam dÃ¼nyasÄ±ndan uzak tutmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±lar, bazen de bunu baÅŸardÄ±lar" dedi
Ä°srail'in kuzeyindeki El-Celile bÃ¶lgesinde, dev kayalarÄ±n altÄ±nda 4 bin yÄ±l Ã¶ncesine ait bÃ¼yÃ¼k bir mezarlÄ±ÄŸÄ±n bulunduÄŸu bildirildi
Gazzeli Ã§ocuklar, Japonya'da 2011'de yaÅŸanan deprem ve tsunami felaketini anmak amacÄ±yla uÃ§urtma uÃ§urdu.
KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, Enosis referandumunun okullarda kutlanÄ±lmasÄ± kararÄ± ile ilgili, "(Enosis referandumu) Karar, Rum Meclisi'nde dÃ¼zeltilmesi ile mÃ¼zakerelere devam edilebilir" dedi
Musul'daki Nebi Åžit Mahallesi'nde ordu birlikleri ile DEAÅž Ã¼yeleri arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmalarda Ã§oÄŸu kadÄ±n ve Ã§ocuk 16 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti
Kosova KurtuluÅŸ Ordusu'nun kurucu Adem Jashari'nin (YaÅŸari) de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 54 kiÅŸinin SÄ±rp gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan katledildiÄŸi "Prekaz KatliamÄ±"nÄ±n yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla dÃ¼zenlenen anma etkinliÄŸi baÅŸladÄ±
Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu, eski Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Arafat'Ä±n isminin Ä°srail'de cadde ve sokaklara verilmesine mÃ¼saade etmeyeceklerini belirtti
Afganistan'Ä±n kuzeyindeki Faryab vilayetine baÄŸlÄ± Almar ilÃ§esinin Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Muhammad Nasim Faryabi, bombalÄ± saldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybetti
Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu'nun perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ gideceÄŸi Rusya'da Putin ile Suriye krizi ve Ä°ran'Ä±n bÃ¶lgedeki faaliyetlerini gÃ¶rÃ¼ÅŸeceÄŸi belirtildi
Fransa'da yolsuzluk iddialarÄ± sonrasÄ± sessizliÄŸini bozan Penelope Fillon, eÅŸinin cumhurbaÅŸkanÄ± adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ± desteklediÄŸini sÃ¶yledi
ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n kabinesinde yer alan 15 bakandan 13'Ã¼ Senatoda onaylanÄ±rken TarÄ±m ve Ã‡alÄ±ÅŸma bakan adaylarÄ± henÃ¼z onay alamadÄ±
Irak, 12 milyar dolar kredi almak iÃ§in Ä°ngiltere ile mutabakat zaptÄ± imzaladÄ±
TSK destekli Ã–SO'nun DEAÅž'tan kurtardÄ±ÄŸÄ± Bab'a dÃ¶nen Suriyeliler, savaÅŸÄ±n izlerini silip yeni bir hayata adÄ±m atmaya hazÄ±rlanÄ±yor