09:09, 06 Mart 2017 Pazartesi

Ã‡in'den yabancÄ± yatÄ±rÄ±mcÄ±ya "aÃ§Ä±k kapÄ±"





Ãœlke lideri Åži, Åžanghay Serbest Ticaret BÃ¶lgesi'ne yenilikÃ§i olmalarÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaparak "Ã‡in'in aÃ§Ä±k kapÄ±sÄ±nÄ±n tekrar kapanmayacaÄŸÄ±nÄ±" sÃ¶yledi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ã‡in Devlet BaÅŸkanÄ± Åži Cinping, Ã¼lkedeki yabancÄ± sermaye yatÄ±rÄ±mlarÄ±na iliÅŸkin, "Ã‡in'in aÃ§Ä±k kapÄ±sÄ±, tekrar kapanmayacak." dedi. 12. Ã‡in Ulusal Halk Kongresi 5. DÃ¶nem YÄ±llÄ±k ToplantÄ±larÄ± Ã§erÃ§evesinde Åžanghay delegasyonunun dÃ¼zenlediÄŸi grup toplantÄ±sÄ±na katÄ±lan Åži, kendinin de Ã¼yesi olduÄŸu kent delegasyonuna "zihinlerini Ã¶zgÃ¼rleÅŸtirmeleri, yenilikÃ§i olmalarÄ± ve bu sayede tÃ¼m ulusa Ã¶rnek olmalarÄ±" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nÄ± yaptÄ±. Åžanghay Serbest Ticaret BÃ¶lgesi'nin (FTZ), inovasyon alanÄ±nda kendini geliÅŸtirerek Ã¼lkede Ã¶ncÃ¼ rol oynamasÄ± gerektiÄŸini dile getiren Åži, "Ã‡in'in aÃ§Ä±k kapÄ±sÄ±, tekrar kapanmayacak." ifadesini kullandÄ±. Ã‡in lideri, inovasyonun modern ekonomilerde kilit rol oynadÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak, yapÄ±sal reformlarÄ±n yenilikÃ§i adÄ±mlar sayesinde hayata geÃ§irildiÄŸi deÄŸerlendirmesinde bulundu. Ãœlkenin ilk pilot serbest ticaret bÃ¶lgesi olan Åžanghay FTZ, Ã¼lkedeki ticaret kapasitesinin yabancÄ± sermayeye entegrasyon sÃ¼recini hÄ±zlandÄ±rmak amacÄ±yla Åži'nin gÃ¶reve geldiÄŸi 2013 yÄ±lÄ±nda kurulmuÅŸtu.

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