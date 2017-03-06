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09:31, 06 Mart 2017 Pazartesi
Amerika
09:14, 06 Mart 2017 Pazartesi

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FBI'dan Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±na "Trump" ve Obama" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
FBI'dan Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±na

ABD basÄ±nÄ±nda, FBI BaÅŸkanÄ± Comey'in Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±na Ã§aÄŸrÄ±da bulunarak BaÅŸkan Trump'Ä±n eski BaÅŸkan Obamaâ€™nÄ±n kendisinin telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerini dinlediÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeki iddialarÄ±nÄ± kamu Ã¶nÃ¼nde reddetmesini istediÄŸi belirtildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD'nin Federal SoruÅŸturma BÃ¼rosunun (FBI) BaÅŸkanÄ± James Comey'in, Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±na Ã§aÄŸrÄ±da bulunarak BaÅŸkan Donald Trumpâ€™Ä±n eski BaÅŸkan Barack Obamaâ€™nÄ±n kendisinin telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerini dinlediÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeki iddialarÄ±nÄ± kamu Ã¶nÃ¼nde reddetmesini istediÄŸi bildirildi.

ABD basÄ±nÄ±, Comeyâ€™in Trumpâ€™Ä±n iddialarÄ± hakkÄ±nda Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§aÄŸrÄ±yÄ± ismini aÃ§Ä±klamadÄ±ÄŸÄ± Ã¼st dÃ¼zey bir AmerikalÄ± yetkiliye dayandÄ±rarak verdi.

Ãœst dÃ¼zey yetkilinin, â€œComey, bu bÃ¼yÃ¼k iddia. YanlÄ±ÅŸ ve dÃ¼zeltilmesi gerekiyor." dediÄŸi kaydedildi.

FBI ve Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± konuya iliÅŸkin olarak henÃ¼z resmi bir aÃ§Ä±klama yapmadÄ±.

BaÅŸkan Trump, sosyal medya hesabÄ± Twitter Ã¼zerinden yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, Obama'yÄ± hedef alarak, "Berbat. Obama'nÄ±n (baÅŸkanlÄ±k) zaferimizin hemen Ã¶ncesinde Trump Tower'Ä± dinlettiÄŸini Ã¶ÄŸrendim. HiÃ§bir ÅŸey bulunmadÄ±. BaÅŸkan Obama, Ã§ok kutsal olan seÃ§im sÃ¼recinde benim telefonlarÄ±mÄ± dinletecek kadar nasÄ±l alÃ§aldÄ±? Bu Nixon/Watergateâ€™dir. KÃ¶tÃ¼ (ya da hasta) adam" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulunmuÅŸtu.

Trumpâ€™Ä±n aÃ§Ä±klamasÄ±na karÅŸÄ±lÄ±k ise Obama, SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Kevin Lewis Ã¼zerinden yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, â€œBaÅŸkan Obama ya da Beyaz Saray'dan herhangi bir yetkili hiÃ§bir ABD vatandaÅŸÄ±nÄ±n dinlenmesi iÃ§in bir emir vermedi. Bunun dÄ±ÅŸÄ±ndaki gÃ¶rÃ¼ÅŸler yanlÄ±ÅŸtÄ±r." ifadesini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.



Ä°lgili Konular FBI trump obama
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