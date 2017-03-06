IKBY'den PKK uyarÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi (IKBY), PKK'nÄ±n Suriye'den Irak'Ä±n Sincar ilÃ§esine aÄŸÄ±r silahlarla konuÅŸlanmaya devam ettiÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulundu.
IKBY PeÅŸmerge GÃ¼Ã§leri Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ±nca, PKK'nÄ±n Musul'un Sincar ilÃ§esindeki varlÄ±ÄŸÄ± ve Ã¶rgÃ¼t hakkÄ±ndaki son geliÅŸmelere iliÅŸkin bir yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klama yapÄ±ldÄ±.
PKK'nÄ±n Irak-Suriye sÄ±nÄ±rÄ± Ã¼zerindeki askeri hareketliliÄŸine yer verilen aÃ§Ä±klamada, ÅŸunlar kaydedildi:
"PKK, Suriye'den aÄŸÄ±r silahlarla KÃ¼rdistan BÃ¶lgesi'nde tansiyonu yÃ¼kseltmek iÃ§in Hanesur (Sincar'a baÄŸlÄ± kÃ¶y) ve sÄ±nÄ±r bÃ¶lgesine gÃ¼Ã§ takviyesi yapmaya devam ediyor. Ã–rgÃ¼t, IKBY ve Ezidi halkÄ±nÄ±n iradesi dÄ±ÅŸÄ±nda Sincar'da konuÅŸlandÄ±. KÃ¼rdistan BÃ¶lgesi, hiÃ§bir suretle yasal olmayÄ±p, silahlÄ± bir bÃ¶lgenin kurulmasÄ±na mÃ¼saade etmeyecektir. KÃ¼rdistan BÃ¶lgesi, PKK militanlarÄ±nÄ±n Sincar'dan Ã§ekilmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nÄ± yineliyor."
AÃ§Ä±klamada, PeÅŸmerge BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, DEAÅž'Ä±n saldÄ±rÄ±larÄ±na maruz kalan Sincar'daki Ezidilerin gÃ¼venliÄŸinin saÄŸlanmasÄ± iÃ§in verilen Ã§abalar kapsamÄ±nda ÅŸimdiye kadar 8 bin Ezidi savaÅŸÃ§Ä±yÄ± bÃ¼nyesine aldÄ±ÄŸÄ± ve daha fazlanÄ±n alÄ±nmasÄ±nÄ± iÃ§in de gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin devam ettiÄŸi bilgisi aktarÄ±ldÄ±.
Sincar'da konuÅŸlanan PKK Ã¼yelerine Ä°ran destekli ve mezhepÃ§i yaklaÅŸÄ±mÄ±yla bilinen HaÅŸdi Åžabi gÃ¼Ã§lerinin mali destek vermeye devam ettiÄŸi ifade edildi.
PKK, geÃ§en Cuma gÃ¼nÃ¼ Sincar'Ä±n Sinun kasabasÄ±ndaki Hanesur kÃ¶yÃ¼ne geÃ§mek isteyen PeÅŸmerge gÃ¼Ã§lerine saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlemiÅŸti.
IKBY PeÅŸmerge GÃ¼Ã§leri Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ± "PKK, Suriye'den aÄŸÄ±r silahlarla KÃ¼rdistan BÃ¶lgesi'nde tansiyonu yÃ¼kseltmek iÃ§in Hanesur ve sÄ±nÄ±r bÃ¶lgesine gÃ¼Ã§ takviyesi yapmaya devam ediyor" dedi
ABD basÄ±nÄ±nda, FBI BaÅŸkanÄ± Comey'in Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±na Ã§aÄŸrÄ±da bulunarak BaÅŸkan Trump'Ä±n eski BaÅŸkan Obamaâ€™nÄ±n kendisinin telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerini dinlediÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeki iddialarÄ±nÄ± kamu Ã¶nÃ¼nde reddetmesini istediÄŸi belirtildi
Ãœlke lideri Åži, Åžanghay Serbest Ticaret BÃ¶lgesi'ne yenilikÃ§i olmalarÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaparak "Ã‡in'in aÃ§Ä±k kapÄ±sÄ±nÄ±n tekrar kapanmayacaÄŸÄ±nÄ±" sÃ¶yledi
Bosna Hersek UlemasÄ± KavazoviÃ§, UluslararasÄ± Ä°slam Bilgeleri Zirvesi'ne yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada "Balkan Ã¼lkeleri olan bizleri OsmanlÄ± Ä°mparatorluÄŸu'ndan ayrÄ±ldÄ±ktan sonra Ä°slam dÃ¼nyasÄ±ndan uzak tutmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±lar, bazen de bunu baÅŸardÄ±lar" dedi
Ä°srail'in kuzeyindeki El-Celile bÃ¶lgesinde, dev kayalarÄ±n altÄ±nda 4 bin yÄ±l Ã¶ncesine ait bÃ¼yÃ¼k bir mezarlÄ±ÄŸÄ±n bulunduÄŸu bildirildi
Gazzeli Ã§ocuklar, Japonya'da 2011'de yaÅŸanan deprem ve tsunami felaketini anmak amacÄ±yla uÃ§urtma uÃ§urdu.
KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, Enosis referandumunun okullarda kutlanÄ±lmasÄ± kararÄ± ile ilgili, "(Enosis referandumu) Karar, Rum Meclisi'nde dÃ¼zeltilmesi ile mÃ¼zakerelere devam edilebilir" dedi
Musul'daki Nebi Åžit Mahallesi'nde ordu birlikleri ile DEAÅž Ã¼yeleri arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmalarda Ã§oÄŸu kadÄ±n ve Ã§ocuk 16 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti
Kosova KurtuluÅŸ Ordusu'nun kurucu Adem Jashari'nin (YaÅŸari) de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 54 kiÅŸinin SÄ±rp gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan katledildiÄŸi "Prekaz KatliamÄ±"nÄ±n yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla dÃ¼zenlenen anma etkinliÄŸi baÅŸladÄ±
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Irak, 12 milyar dolar kredi almak iÃ§in Ä°ngiltere ile mutabakat zaptÄ± imzaladÄ±
TSK destekli Ã–SO'nun DEAÅž'tan kurtardÄ±ÄŸÄ± Bab'a dÃ¶nen Suriyeliler, savaÅŸÄ±n izlerini silip yeni bir hayata adÄ±m atmaya hazÄ±rlanÄ±yor