09:22, 06 Mart 2017 Pazartesi

IKBY'den PKK uyarÄ±sÄ±





IKBY PeÅŸmerge GÃ¼Ã§leri Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ± "PKK, Suriye'den aÄŸÄ±r silahlarla KÃ¼rdistan BÃ¶lgesi'nde tansiyonu yÃ¼kseltmek iÃ§in Hanesur ve sÄ±nÄ±r bÃ¶lgesine gÃ¼Ã§ takviyesi yapmaya devam ediyor" dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi (IKBY), PKK'nÄ±n Suriye'den Irak'Ä±n Sincar ilÃ§esine aÄŸÄ±r silahlarla konuÅŸlanmaya devam ettiÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulundu. IKBY PeÅŸmerge GÃ¼Ã§leri Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ±nca, PKK'nÄ±n Musul'un Sincar ilÃ§esindeki varlÄ±ÄŸÄ± ve Ã¶rgÃ¼t hakkÄ±ndaki son geliÅŸmelere iliÅŸkin bir yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klama yapÄ±ldÄ±. PKK'nÄ±n Irak-Suriye sÄ±nÄ±rÄ± Ã¼zerindeki askeri hareketliliÄŸine yer verilen aÃ§Ä±klamada, ÅŸunlar kaydedildi: "PKK, Suriye'den aÄŸÄ±r silahlarla KÃ¼rdistan BÃ¶lgesi'nde tansiyonu yÃ¼kseltmek iÃ§in Hanesur (Sincar'a baÄŸlÄ± kÃ¶y) ve sÄ±nÄ±r bÃ¶lgesine gÃ¼Ã§ takviyesi yapmaya devam ediyor. Ã–rgÃ¼t, IKBY ve Ezidi halkÄ±nÄ±n iradesi dÄ±ÅŸÄ±nda Sincar'da konuÅŸlandÄ±. KÃ¼rdistan BÃ¶lgesi, hiÃ§bir suretle yasal olmayÄ±p, silahlÄ± bir bÃ¶lgenin kurulmasÄ±na mÃ¼saade etmeyecektir. KÃ¼rdistan BÃ¶lgesi, PKK militanlarÄ±nÄ±n Sincar'dan Ã§ekilmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nÄ± yineliyor." AÃ§Ä±klamada, PeÅŸmerge BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, DEAÅž'Ä±n saldÄ±rÄ±larÄ±na maruz kalan Sincar'daki Ezidilerin gÃ¼venliÄŸinin saÄŸlanmasÄ± iÃ§in verilen Ã§abalar kapsamÄ±nda ÅŸimdiye kadar 8 bin Ezidi savaÅŸÃ§Ä±yÄ± bÃ¼nyesine aldÄ±ÄŸÄ± ve daha fazlanÄ±n alÄ±nmasÄ±nÄ± iÃ§in de gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin devam ettiÄŸi bilgisi aktarÄ±ldÄ±. Sincar'da konuÅŸlanan PKK Ã¼yelerine Ä°ran destekli ve mezhepÃ§i yaklaÅŸÄ±mÄ±yla bilinen HaÅŸdi Åžabi gÃ¼Ã§lerinin mali destek vermeye devam ettiÄŸi ifade edildi. PKK, geÃ§en Cuma gÃ¼nÃ¼ Sincar'Ä±n Sinun kasabasÄ±ndaki Hanesur kÃ¶yÃ¼ne geÃ§mek isteyen PeÅŸmerge gÃ¼Ã§lerine saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlemiÅŸti.

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