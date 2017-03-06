09:30, 06 Mart 2017 Pazartesi

Pakistan-Afganistan sÄ±nÄ±rÄ±nda Ã¼Ã§ karakola saldÄ±rÄ±





Pakistan'da Afganistan sÄ±nÄ±rÄ±nda bulunan karakollara saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi. Olayda 5 Pakistan askeri hayatÄ±nÄ± kaybetti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Pakistan'Ä±n Afganistan sÄ±nÄ±rÄ±nda Ã¼Ã§ karakola silahlÄ± milislerce dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da 5 asker hayatÄ±nÄ± kaybetti. Pakistan ordusundan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, dÃ¼n akÅŸam saatlerinde AÅŸiretler BÃ¶lgesi'nde (FATA) bulunan Ã¼Ã§ askeri karakolun saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±ÄŸÄ± bildirildi. AÃ§Ä±klamada, saldÄ±rÄ±da 5 askerin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, saldÄ±rÄ± ardÄ±ndan Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada 10 saldÄ±rganÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ kaydedildi. SaldÄ±rÄ±nÄ±n sorumluluÄŸunu henÃ¼z Ã¼stlenen olmadÄ±.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.