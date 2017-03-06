09:39, 06 Mart 2017 Pazartesi

Kuzey Kore'den Japon denizine dÃ¶rt roket





Kuzey Kore'nin sabah saatlerinde Japon Denizi'ne doÄŸru dÃ¶rt adet roket fÄ±rlattÄ±ÄŸÄ± duyuruldu.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi GÃ¼ney Kore Genel Kurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Kuzey Kore'nin Dongchang-ri bÃ¶lgesinden yerel saatle 07.36'da (TSÄ° 01.36) 4 adet balistik roket fÄ±rlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. AÃ§Ä±klamada, Japon Denizi'ne doÄŸru yaklaÅŸÄ±k 1000 kilometre seyir mesafesi kat eden roketlerin tÃ¼rÃ¼nÃ¼n deÄŸerlendirilmekte olduÄŸu belirtildi. Tokyo merkezli haber ajansÄ± Kyodo, roketlerden Ã¼Ã§Ã¼nÃ¼n mÃ¼nhasÄ±r ekonomik bÃ¶lge iÃ§ine dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bildirdi. MÃ¼nhasÄ±r ekonomik bÃ¶lgeler, genel olarak bir Ã¼lkenin kÄ±yÄ± baÅŸlangÄ±cÄ±ndan itibaren denize doÄŸru 200 mil uzanÄ±yor. Japon Denizi'ndeki mÃ¼nhasÄ±r ekonomik bÃ¶lgesinde, Tokyo yÃ¶netimi 230 mil uyguluyor. Japonya BaÅŸbakanÄ± Shinzo Abe, Kuzey Kore'nin "yeni bir tÃ¼r tehdit" teÅŸkil ettiÄŸini sÃ¶yledi. Parlamento Ã¼yelerine hitap eden Abe, "FÄ±rlatmalar, GÃ¼venlik Konseyi kararlarÄ±nÄ±n aleni ihlalidir; son derece tehlikeli eylemlerdir" dedi. GÃ¼ney Kore'de milli gÃ¼venlik kurulunu acilen toplayan Devlet BaÅŸkan Vekili Hwang Kyo-ahn ise, toplantÄ±nÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, THAAD fÃ¼ze savunma sisteminin konuÅŸlandÄ±rma sÃ¼recinin bir an Ã¶nce tamamlanmasÄ± iÃ§in hÄ±zla hareket edeceklerini ifade etti. ABD ait THAAD sistemi (YÃ¼ksek Ä°rtifa Son AÅŸama Alan SavunmasÄ±), gÃ¼Ã§lÃ¼ radarlarÄ± nedeniyle Pekin'den ÅŸiddetli muhalefet gÃ¶rÃ¼yor. Uzmanlar, Kuzey Kore'nin uydu fÄ±rlatmalarÄ± iÃ§in kullandÄ±ÄŸÄ± Seohae ÃœssÃ¼'nÃ¼n Dongchang-ri bÃ¶lgesinde yer aldÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret ederek, roketlerin harp baÅŸlÄ±ÄŸÄ± taÅŸÄ±yabilen kÄ±talararasÄ± balistik fÃ¼ze kategorisinde yer alabileceÄŸine dikkat Ã§ekiyor.Â

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