09:48, 06 Mart 2017 Pazartesi

Türkiye’nin dört bir yanında pedallar Yeşilay için döndü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Bir asra yakın zamandır toplumun bağımlılıklarla ilgili farkındalığını artırmak amacıyla önleyici ve rehabilite edici halk sağlığı ve savunuculuk çalışmalarını yürüten Yeşilay, 1-7 Mart tarihlerinde kutlanan Yeşilay Haftası’nda Türkiye çapında bisiklet etkinlikleri düzenledi. 97 yıldır bağımlılıklarla mücadele eden, Türkiye’nin en köklü sivil toplum kuruluşlarından Yeşilay, Yeşilay Haftası dolayısıyla düzenlediği etkinliklerde, bağımlılıklardan uzak durma ve sağlıklı yaşam için “SEN DE SÖZ VER” mesajını vurguladı.

Yeşilay’ın, medya dünyasından tanınmış isimlerin yanı sıra farklı bisiklet kulüplerinin ve halkın katılımıyla 5 Mart’ta İstanbul’da düzenlediği ve artık geleneksel hale gelen Tarihi Yarımada Bisiklet Turu renkli görüntülere sahne oldu. Bu yıl eş zamanlı olarak Türkiye’nin 27 ilinde daha bisiklet ekinliği gerçekleştirildi ve toplamda 25 bin bisikletli Yeşilay için pedal çevirdi.

Her yıl daha da fazla sayıda bisikletlinin ilgi gösterdiği etkinliğin İstanbul ayağında 2 bine yakın bisikletli katıldı. Turun ünlü misafirleri arasında İstanbul Ticaret Odası eski Başkanı (İTO) Murat Yalçıntaş, TRT Haber spikeri Işıl Açıkkar ve oyuncu Burak Arslan yer aldı.

ÖZTÜRK: BAĞIMSIZLIKLARDAN UZAK DURMAK SPOR, SANAT AKTİVİTELERİYLE MÜMKÜN

Yeşilay Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, Sepetçiler Kasrı’nın bahçesini dolduran bisiklet severlere teşekkür ederek başladığı konuşmasında; “Bisikletliler Derneğiyle geleneksel hale getirdiğimiz bisiklet turumuzun bu yıl 7’sini yapıyoruz. Sadece İstanbul’da değil, 27 ilde eş zamanlı olarak bisiklet turumuz başlayacak. Bu yıl “Sağlıklı bir yaşam sürmek için bisikletini al gel” çağrısında bulunduk. Hem spor, hem temiz hava, hem de eğlencenin bir arada olduğu bisiklet sporunu bizler çok önemsiyoruz. Hareketliliğin zihnen ve bedenen bizlere olumlu katkısı çok fazla. Bağımlılıklardan uzak durmanın, bağımlılığı önlemenin en önemli tedbirlerinden biri de spor, hareketli yaşamdır. Biz de yediden yetmişe herkesi spor yapmaya, yürüyüşe, bisiklet binmeye, kültür sanat aktivitelerine katılmaya davet ediyoruz” dedi.

Her yıl bu turu birlikte organize ettikleri Bisikletliler Derneği Başkanı Murat Suyabatmaz’a Yeşilay’a, sağlıklı yaşama destek verdikleri için teşekkür eden Öztürk, ayrıca etkinliğe katılan İTO eski Başkanı Murat Yalçıntaş, TRT spikeri Işıl Açıkkar ve oyuncu Burak Arslan’ı sağlıklı yaşamı tercih ettikleri için kutladı. Bisikletliler Derneği Başkanı Murat Suyabatmaz da konuşmasında Yeşilay’a bu güzel etkinliği düzenlediği ve bisiklet severlere bu imkânı sağladığı için teşekkür etti.

Sepetçiler Kasrı’nda keyifli bir kahvaltı ile güne başlayan bisiklet severler, saat 10.30’da start aldılar. Gülhane Parkı, Sultanahmet, Topkapı Sarayı, Çatladıkapı, Samatya ve Yedikule’nin güzellikleri arasından geçerek tura devam eden bisikletliler Edirnekapı, Kariye Müzesi, Balat ve Bulgar Kilisesi eşliğinde ilerleyerek başlangıç noktasına geri döndüler. Etkinlikte aynı zamanda 10 kişiye de çekilişle bisiklet hediye edildi.

Yeşilay’ın 97. kuruluş yıldönümünün de kutlandığı haftada gerçekleşen etkinliklerle kamuoyunun bağımlılıklara karşı farkındalığının arttırılması hedeflendi. Hafta boyunca meydanlarda çeşitli aktiviteler yapıldı, 3D mapping ile tarihi binalar ışıklandırıldı, ünlü isimlerin katılımıyla halka açık sohbetler düzenlendi. İş, spor, sanat ve medyadan isimlerin ödüllendirildiği Zümrüdüanka Ödül Töreni’nde ise “En Yeşilaycı” kişi ve kurumlara plaket verildi.