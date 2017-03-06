10:00, 06 Mart 2017 Pazartesi

Kazakistanâ€™daki anayasa reformu onaylandÄ±





Kazakistan Meclisi, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸini Ã¶ngÃ¶ren yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± onayladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Kazakistan parlamentosu, bir ay Ã¶nce kamuoyunda tartÄ±ÅŸmaya aÃ§Ä±lan, cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n bazÄ± yetkilerinin parlamento ve hÃ¼kÃ¼mete devredilmesini Ã¶ngÃ¶ren yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± kabul etti. CumhurbaÅŸkanÄ± Nursultan Nazarbayev tarafÄ±ndan cuma gÃ¼nÃ¼ parlamentoya sunulan anayasa reformu yasasÄ±nÄ±n son hali, parlamento gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin ikinci oturumunda milletvekili Nurlan Abdirov tarafÄ±ndan okundu. Abdirov, tasarÄ±nÄ±n parlamentonun tÃ¼m komitelerinde tartÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, desteklenmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu. Oturuma katÄ±lan 105 milletvekilinden 104'Ã¼nÃ¼n "evet" oyuyla yasa tasarÄ±sÄ± parlamentodan geÃ§ti. Yasa, CumhurbaÅŸkanÄ± Nazarbayev'in onaylamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girecek. Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n maliye, ekonomi, devlet mÃ¼lkiyeti ve idari alanlarda 23, diÄŸer kanunlar kapsamÄ±nda da 35 yetkisinin parlamentoya verilmesini Ã¶ngÃ¶rÃ¼yor. CumhurbaÅŸkanÄ±, anayasanÄ±n korunmasÄ±, savunma ve gÃ¼venlik, dÄ±ÅŸ ve iÃ§ siyaset gibi konulardan sorumlu olacak. CumhurbaÅŸkanÄ± Nazarbayev ocak ayÄ±nÄ±n sonunda halka hitabÄ±nda, yÃ¶netim sisteminin verimliliÄŸini artÄ±rmak iÃ§in cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n bazÄ± yetkilerinin parlamento ve hÃ¼kÃ¼mete devredilmesini Ã¶ngÃ¶ren anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi taslaÄŸÄ±nÄ±n tartÄ±ÅŸÄ±lmaya aÃ§Ä±lmasÄ± kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirmiÅŸti.

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