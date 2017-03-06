10:17, 06 Mart 2017 Pazartesi

Panama'da iÅŸÃ§ileri taÅŸÄ±yan otobÃ¼s nehre dÃ¼ÅŸtÃ¼: 18 Ã¶lÃ¼





Panama'da meydana gelen kazada 18 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, biri aÄŸÄ±r 37 kiÅŸi yaralandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Panama'nÄ±n baÅŸkenti Panama'da tarÄ±m iÅŸÃ§ilerini taÅŸÄ±yan otobÃ¼sÃ¼n yoldan Ã§Ä±karak nehre dÃ¼ÅŸmesi sonucu 18 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 37 kiÅŸi yaralandÄ±. Sivil Savunma MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Jose Donderis, Panama'ya 170 kilometre uzaklÄ±kta bulunan Pan-Amerikan otoyolundaki kÃ¶prÃ¼de seyreden otobÃ¼sÃ¼n yoldan Ã§Ä±karak nehre yuvarlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Donderis, 50'den fazla tarÄ±m iÅŸÃ§isini taÅŸÄ±yan otobÃ¼ste 16 kiÅŸinin olay yerinde, 2 kiÅŸinin kaldÄ±rÄ±ldÄ±klarÄ± hastanede hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini, biri aÄŸÄ±r 37 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. KazanÄ±n nedenine iliÅŸkin herhangi bir aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ±.

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