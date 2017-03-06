Almanya'nÄ±n skandal kararÄ± AKPM gÃ¼ndemine taÅŸÄ±nÄ±yor

Avrupa Konseyi Parlamenter MeclisiÂ (AKPM) TÃ¼rk Grubu BaÅŸkanÄ± ve AK Parti Adana MilletvekiliÂ Talip KÃ¼Ã§Ã¼kcan, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada bugÃ¼n Paris'te gerÃ§ekleÅŸecek AKPM Siyasi Ä°ÅŸler Komisyonu toplantÄ±sÄ±nda, TÃ¼rkiye'den gelen bakanlarÄ±n Avrupa'da yaÅŸayan 5 milyonu aÅŸkÄ±n TÃ¼rk vatandaÅŸÄ± ile buluÅŸmalarÄ±nÄ±n engellenmesi gibi yasakÃ§Ä± uygulamalara Avrupa Konseyi Ã¼yesi Ã¼lkelerde izin verilmemesi gerektiÄŸini anlatacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â
Avrupa'da yaÅŸayan TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±ndan 2,5 milyonunun seÃ§men olduÄŸuna iÅŸaret eden KÃ¼Ã§Ã¼kcan, TÃ¼rkiye'deki seÃ§imlerde seÃ§me ve seÃ§ilme hakkÄ±na sahip olan vatandaÅŸlarla bakan ve milletvekili dÃ¼zeyinde buluÅŸmalarÄ±n doÄŸal karÅŸÄ±lanmasÄ± gerektiÄŸini belirtti.
"Avrupa Konseyi'ni gÃ¶reve Ã§aÄŸÄ±rÄ±yoruz" diyen KÃ¼Ã§Ã¼kcan, ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:
"TÃ¼rkiyeli siyasetÃ§ilerin Avrupa'daki seÃ§menleri ile buluÅŸmalarÄ±nÄ±n engellenmesi aÃ§Ä±kÃ§a ifade ve toplanma hak ve hÃ¼rriyetlerinin ihlalidir. 16 Nisan tarihinde yapÄ±lacak Anayasa halk oylamasÄ±nda Avrupa'daki seÃ§menleri de sandÄ±klara bekliyoruz. Bu sÃ¼reÃ§te farklÄ± siyasi parti mensuplarÄ± Avrupa'ya giderek TÃ¼rk topluluÄŸu ile buluÅŸmalar gerÃ§ekleÅŸtiriyorlar. HÃ¼kÃ¼met Ã¼yeleri de Anayasa deÄŸiÅŸikliklerinin iÃ§eriÄŸini anlatmak amacÄ±yla AvrupalÄ± TÃ¼rklerle bir araya gelmek istemiÅŸ ancak Almanya'da bu buluÅŸmalara engel olunmuÅŸtur. Hollanda BaÅŸbakanÄ± da aynÄ± istikamette demeÃ§ler vermiÅŸtir.
Avrupa'da gÃ¼Ã§lÃ¼ bir TÃ¼rkiye diasporasÄ± mevcuttur. BunlarÄ±n 2,5 milyonu ise seÃ§mendir. TÃ¼rkiye bu bÃ¼yÃ¼k diasporadan kopartÄ±lamaz. BakanlarÄ±mÄ±za gÃ¶sterilen yasakÃ§Ä± zihniyet Avrupa Konseyi deÄŸerleri ile asla baÄŸdaÅŸtÄ±rÄ±lamaz. Ä°ÅŸte bu nedenle bugÃ¼n Paris'te yapÄ±lacak AKPM Siyasi Ä°ÅŸler Komisyonu'nda konuyu gÃ¼ndeme taÅŸÄ±yacaÄŸÄ±z. Avrupa Konseyi Ã¼yesi Ã¼lkelerde TÃ¼rk Bakan ve Milletvekillerine yÃ¶nelik siyasi engellemelerin Paris'teki toplantÄ±da gÃ¼ndeme bir madde olarak ilave edilmesi iÃ§in ilgili komisyon baÅŸkanÄ±na resmi yazÄ± gÃ¶nderdik. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin gÃ¶revlerinden biri de Ã¼ye Ã¼lke milletvekillerinin haklarÄ±nÄ± savunmaktÄ±r. Bu baÄŸlamda hem Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, hem de Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi BaÅŸkanÄ±'na Ã§aÄŸrÄ±da bulunarak bakanlarÄ±mÄ±z ve milletvekillerimize yapÄ±lan ayrÄ±mcÄ±lÄ±k ve hak ihlallerinin Ã¶nÃ¼ne geÃ§ilmesi iÃ§in Ã§aba gÃ¶stereceÄŸiz."
HavaalanÄ±nÄ±n kapalÄ± olmasÄ±, otellerin doluluÄŸu gibi hava taÅŸÄ±ma iÅŸletmesinden kaynaklanmayan sebeplerle hizmet hakkÄ± sunulmadÄ±ÄŸÄ± takdirde, yolcunun makul Ã¶lÃ§Ã¼deki faturalarÄ±, hava taÅŸÄ±ma iÅŸletmesince Ã¶denecek
HDP Tunceli Milletvekili Alican Ã–nlÃ¼ bir duruÅŸmayÄ± izlemek Ã¼zere geldiÄŸi Tunceli adliyeside gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda PolatlÄ±'daki 58. TopÃ§u TugayÄ± ile TopÃ§u ve FÃ¼ze Okul KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda yaÅŸanan olaylar nedeniyle 285'i tutuklu 330 sanÄ±k hakkÄ±nda aÃ§Ä±lan davanÄ±n ikinci haftasÄ±nÄ±n ilk duruÅŸmasÄ±, sanÄ±k savunmalarÄ±yla baÅŸladÄ±
Bursa'da ikamet eden Arnavut ve BoÅŸnak kÃ¶kenli vatandaÅŸlar, dillerinin "YaÅŸayan Diller ve LehÃ§eler" dersi kapsamÄ±nda okullarda Ã¶ÄŸretilecek olmasÄ±nÄ±n sevincini yaÅŸÄ±yor
Konya merkezli 10 ilde FETÃ–/PDY yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik operasyonda 20 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
AKPM TÃ¼rk Grubu BaÅŸkanÄ± KÃ¼Ã§Ã¼kcan, "BakanlarÄ±mÄ±zÄ±n TÃ¼rklerle buluÅŸmasÄ±nÄ±n engellenmesini Avrupa Konseyi gÃ¼ndemine taÅŸÄ±yoruz." dedi
YeÅŸilay HaftasÄ±â€™nda tÃ¼m TÃ¼rkiye saÄŸlÄ±klÄ± yaÅŸam iÃ§in pedal Ã§evirdi. Ä°stanbul baÅŸta olmak Ã¼zere TÃ¼rkiyeâ€™nin 27 ilinde dÃ¼zenlenen bisiklet etkinliklerine her yaÅŸ grubundan 25 bin bisikletli katÄ±ldÄ±.
Ã‡ocukluÄŸunun geÃ§tiÄŸi Ã‡ukurova yÃ¶resine Ã¶zgÃ¼ ot, Ã§alÄ± ve Ã§amurdan yapÄ±lan geleneksel "huÄŸ evini" mÃ¼zeye dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ren koleksiyoncu, unutulmaya yÃ¼z tutmuÅŸ eski tarÄ±m ve ev eÅŸyalarÄ±nÄ± burada sergiliyor
3. Milli KÃ¼ltÃ¼r ÅžurasÄ±'nÄ±n kapanÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±nda KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± AvcÄ±, "DÃ¼nyanÄ±n vicdanÄ± olan TÃ¼rkiye, yalnÄ±z TÃ¼rkiye deÄŸildir. KÃ¼ltÃ¼r ve medeniyetimizin Ã¼zerinde yÃ¼kseldiÄŸi zemindir" dedi
Ä°BB'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Vatan Caddesi Ã¼zerindeki bir arsa konu edilerek Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± TopbaÅŸ ve Belediye hakkÄ±nda ortaya atÄ±lan iddialarÄ±n tamamÄ± asÄ±lsÄ±zdÄ±r" denildi
ÃœskÃ¼dar-Beylerbeyi hattÄ±ndaki sahil trafiÄŸini rahatlatmak iÃ§in geÃ§tiÄŸimiz yÄ±l eylÃ¼l ayÄ±nda aÃ§Ä±lan tarihi tÃ¼nel bakÄ±m iÃ§in trafiÄŸe kapandÄ±.
Ã‡eÅŸme aÃ§Ä±klarÄ±nda iki ayrÄ± botla SakÄ±z AdasÄ±'na geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan yabancÄ± uyruklu 130 gÃ¶Ã§men yakalandÄ±
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± TÃ¼rkeÅŸ, Almanyaâ€™nÄ±n AB'den Sorumlu Devlet BakanÄ± Roth'un, TÃ¼rk BakanlarÄ±n Almanya'da konuÅŸmalarÄ±nÄ±n engellenmesine yÃ¶nelik Twitter mesajÄ± iÃ§in "utanÃ§ verici" dedi
DiyarbakÄ±r'Ä±n Lice ilÃ§esinin 18 mahallesinde ilan edilen sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±nÄ±n ardÄ±ndan PKK Ã¼yelerine yÃ¶nelik operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±
AdÄ±yaman'Ä±n Samsat ilÃ§esi ve baÄŸlÄ± kÃ¶ylerde okullar 6 Mart Pazartesi ve 7 Mart SalÄ± gÃ¼nÃ¼ tatil edildi
Milli Savunma BakanÄ± IÅŸÄ±k, "MÃ¼nbiÃ§'te, nasÄ±l DEAÅž'Ä±n PYD ve rejimin iÅŸ birliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± artÄ±k bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nya gÃ¶rmeye baÅŸladÄ±" dedi