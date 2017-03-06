10:19, 06 Mart 2017 Pazartesi

Almanya'nÄ±n skandal kararÄ± AKPM gÃ¼ndemine taÅŸÄ±nÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Avrupa Konseyi Parlamenter MeclisiÂ (AKPM) TÃ¼rk Grubu BaÅŸkanÄ± ve AK Parti Adana MilletvekiliÂ Talip KÃ¼Ã§Ã¼kcan, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada bugÃ¼n Paris'te gerÃ§ekleÅŸecek AKPM Siyasi Ä°ÅŸler Komisyonu toplantÄ±sÄ±nda, TÃ¼rkiye'den gelen bakanlarÄ±n Avrupa'da yaÅŸayan 5 milyonu aÅŸkÄ±n TÃ¼rk vatandaÅŸÄ± ile buluÅŸmalarÄ±nÄ±n engellenmesi gibi yasakÃ§Ä± uygulamalara Avrupa Konseyi Ã¼yesi Ã¼lkelerde izin verilmemesi gerektiÄŸini anlatacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â

"AVRUPA KONSEYÄ°'NÄ° GÃ–REVE Ã‡AÄžIRIYORUZ"

Avrupa'da yaÅŸayan TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±ndan 2,5 milyonunun seÃ§men olduÄŸuna iÅŸaret eden KÃ¼Ã§Ã¼kcan, TÃ¼rkiye'deki seÃ§imlerde seÃ§me ve seÃ§ilme hakkÄ±na sahip olan vatandaÅŸlarla bakan ve milletvekili dÃ¼zeyinde buluÅŸmalarÄ±n doÄŸal karÅŸÄ±lanmasÄ± gerektiÄŸini belirtti.

"Avrupa Konseyi'ni gÃ¶reve Ã§aÄŸÄ±rÄ±yoruz" diyen KÃ¼Ã§Ã¼kcan, ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:

"TÃ¼rkiyeli siyasetÃ§ilerin Avrupa'daki seÃ§menleri ile buluÅŸmalarÄ±nÄ±n engellenmesi aÃ§Ä±kÃ§a ifade ve toplanma hak ve hÃ¼rriyetlerinin ihlalidir. 16 Nisan tarihinde yapÄ±lacak Anayasa halk oylamasÄ±nda Avrupa'daki seÃ§menleri de sandÄ±klara bekliyoruz. Bu sÃ¼reÃ§te farklÄ± siyasi parti mensuplarÄ± Avrupa'ya giderek TÃ¼rk topluluÄŸu ile buluÅŸmalar gerÃ§ekleÅŸtiriyorlar. HÃ¼kÃ¼met Ã¼yeleri de Anayasa deÄŸiÅŸikliklerinin iÃ§eriÄŸini anlatmak amacÄ±yla AvrupalÄ± TÃ¼rklerle bir araya gelmek istemiÅŸ ancak Almanya'da bu buluÅŸmalara engel olunmuÅŸtur. Hollanda BaÅŸbakanÄ± da aynÄ± istikamette demeÃ§ler vermiÅŸtir.

Avrupa'da gÃ¼Ã§lÃ¼ bir TÃ¼rkiye diasporasÄ± mevcuttur. BunlarÄ±n 2,5 milyonu ise seÃ§mendir. TÃ¼rkiye bu bÃ¼yÃ¼k diasporadan kopartÄ±lamaz. BakanlarÄ±mÄ±za gÃ¶sterilen yasakÃ§Ä± zihniyet Avrupa Konseyi deÄŸerleri ile asla baÄŸdaÅŸtÄ±rÄ±lamaz. Ä°ÅŸte bu nedenle bugÃ¼n Paris'te yapÄ±lacak AKPM Siyasi Ä°ÅŸler Komisyonu'nda konuyu gÃ¼ndeme taÅŸÄ±yacaÄŸÄ±z. Avrupa Konseyi Ã¼yesi Ã¼lkelerde TÃ¼rk Bakan ve Milletvekillerine yÃ¶nelik siyasi engellemelerin Paris'teki toplantÄ±da gÃ¼ndeme bir madde olarak ilave edilmesi iÃ§in ilgili komisyon baÅŸkanÄ±na resmi yazÄ± gÃ¶nderdik. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin gÃ¶revlerinden biri de Ã¼ye Ã¼lke milletvekillerinin haklarÄ±nÄ± savunmaktÄ±r. Bu baÄŸlamda hem Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, hem de Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi BaÅŸkanÄ±'na Ã§aÄŸrÄ±da bulunarak bakanlarÄ±mÄ±z ve milletvekillerimize yapÄ±lan ayrÄ±mcÄ±lÄ±k ve hak ihlallerinin Ã¶nÃ¼ne geÃ§ilmesi iÃ§in Ã§aba gÃ¶stereceÄŸiz."